McDonald’s versucht Befreiungsschlag

Das letzte markante Verlaufshoch und zeitgleich Rekordstand markierte McDonald’s bei 326,32 US-Dollar Anfang März dieses Jahres. Im Anschluss ging es in eine wohlverdiente Konsolidierung über, zeitweise waren im Hochsommer Kurse von 283,47 US-Dollar verzeichnet worden. Seitdem aber steigt der Risikohunger der Investoren wieder und drückte das Papier zuletzt an die obere Abwärtstrendkanalbegrenzung um 315,00 US-Dollar aufwärts. Gelingt es diese mehrere Tage andauernde Konsolidierung durch einen weiteren Kurssprung erfolgreich aufzulösen, stünde einem weiteren Anstieg zurück an die Rekordstände nur wenig im Wege.

Sobald ein Tagesschlusskurs oberhalb von 316,90 US-Dollar vorliegt, würden sich die Anzeichen auf einen erfolgreichen Ausbruch stark verdichten, in der Folge könnten rasche Gewinne auf 321,72 und schließlich das Märzhoch bei 326,32 US-Dollar generiert werden und würden sich für ein entsprechendes Long-Investment anbieten. Eine überschießende Welle könnte zeitweise sogar auf 334,90 US-Dollar heranreichen, ehe die Aktie wieder in die Gegenrichtung einschlägt. Der Bereich bis 310,00 US-Dollar bleibt dagegen als neutral zu bewerten. Erst darunter müsste mit empfindlichen Abschlägen in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts um 300,00 US-Dollar zwingend gerechnet werden.

McDonald’s Corp. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Kommt es in den nächsten Stunden zu einem nachhaltigen Kaufsignal über den Buy-Trigger von 316,90 US-Dollar bei McDonald’s, würde die Wahrscheinlichkeit für einen anschließenden Kursanstieg auf 326,32 US-Dollar sichtlich zunehmen und sich für ein Long-Engagement qualifizieren. Dies könnte dann beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MM2PGY geschehen. Die mögliche Renditechance beliefe sich hierbei auf insgesamt 90 Prozent, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 1,70 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 312,60 US-Dollar aber noch nicht überschreiten, im Schein käme dies einem Stopp-Kurs von 0,52 Euro gleich. Als Anlagehorizont sind nur wenige Tage bis Wochen anzunehmen, eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes bleibt daher unerlässlich.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM2PGY Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,85 - 0,89 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 307,3197 US-Dollar Basiswert: McDonald’s Corp. KO-Schwelle: 307,3197 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 316,39 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 1,70 Euro Hebel: 30,5 Kurschance: + 90 Prozent Börse Frankfurt

