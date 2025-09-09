Wie KI-gesteuerte Systeme den Zugang zu Kunden neu verteilen

Google-Rankings waren lange das Maß der Dinge – heute filtern Maschinen die Antworten, bevor Nutzer überhaupt klicken. „Früher war die Währung ein Google-Ranking – morgen ist es die Zitierfähigkeit in KI-Antworten“, sagt André Hehemann, Gründer und Geschäftsführer der SEO-Agentur Suchhelden. Er beobachtet, wie sich Sichtbarkeit im Netz in rasantem Tempo neu verteilt – mit Chancen für die Mutigen und Risiken für jene, die zu spät reagieren. Im Gespräch erklärt er, warum Unsichtbarkeit schleichend kommt und wie Unternehmen ihre Marke KI-relevant machen müssen.

Zu Beginn richten wir den Blick zehn Jahre zurück: Wie hat sich das Verständnis von„Sichtbarkeit im Netz“ für Unternehmen aus Ihrer Sicht bereits verändert?

Vor zehn Jahren war Online-Sichtbarkeit für viele noch so etwas wie ein Bonus – „nice to have“, aber nicht unbedingt das Herzstück des Geschäfts. Spätestens mit Corona hat sich das radikal geändert: Online war plötzlich nicht mehr nur ein zusätzlicher Kanal, sondern die Lebensader vieler Unternehmen. Als wir mit den Suchhelden gestartet sind, wussten die meisten gar nicht so recht, was eine SEO-Agentur eigentlich macht. Heute ist das anders – Sichtbarkeit im Netz ist Chefsache und wird durch KI aktuell komplett neu aufgestellt.

Und heute? Welche Rolle spielt das klassische Ranking, die zunehmend von KI-Antworten geprägt ist?

Wir sehen einen klaren Unterschied: Im Informationsbereich übernimmt die KI bereits einen Großteil der „ersten Antwort“. Nutzer müssen gar nicht mehr klicken. Bei Suchanfragen mit Kaufintention dagegen bleibt Google mit klassischen Ergebnissen weiterhin stark. Für Unternehmen heißt das: Der Informations-Teil der Customer Journey verschiebt sich – der Transaktions-Teil ist noch intakt. Aber man muss vorbereitet sein, dass sich auch das in den nächsten Jahren ändern wird.

Wenn künftig nicht mehr die Nutzer klicken, sondern eine Maschine die Antwort vorgibt – was bedeutet das für Marken, die sich über Jahre eine digitale Präsenz aufgebaut haben?

Das bedeutet: Sie müssen in die Antworten der KI-Modelle hineinkommen. Früher war die Währung ein Google-Ranking – morgen ist es die Zitierfähigkeit in KI-Antworten. Wer hier sichtbar ist, bleibt relevant. Wer es nicht schafft, wird schnell austauschbar. Die gute Nachricht: Es ist kein Ersatz, sondern ein zusätzlicher Kanal, den man aktiv bespielen kann.

Sie sprechen oft von der Gefahr, unsichtbar zu werden. Was macht diese Unsichtbarkeit so tückisch – und warum merken viele Unternehmen erst sehr spät, dass sie betroffen sind?

Weil Unsichtbarkeit schleichend kommt. Erst gehen ein paar Rankings verloren, dann sinkt die Klickrate, dann die Conversions – und erst ganz am Ende fällt es im Umsatz auf. Das ist wie mit einem undichten Dach: merken tut man es erst, wenn das Wasser im Wohnzimmer steht. Deshalb: Sichtbarkeit muss man messen und aktiv managen – nicht erst reagieren, wenn die Zahlen im Keller sind.



© André Hehemann, Suchhelden GmbH

Doch wer bestimmt eigentlich, welche Marke eine Chance bekommt? Sind es die Betreiber der KI-Systeme oder am Ende doch die Investitionskraft eines Unternehmens?

Weder noch. Entscheidend ist die Qualität des Contents. Gute, relevante Inhalte werden von den Systemen zitiert – schwache Inhalte eben nicht. Kapital kann Reichweite pushen, aber ohne Substanz bleibt es ein Strohfeuer. Wer langfristig sichtbar sein will, muss liefern: echten Mehrwert, der von den Systemen als zuverlässig erkannt wird.

Kritiker befürchten eine Art digitale Monopolisierung: dass große Player noch sichtbarer werden, während Mittelständler verschwinden. Teilen Sie diese Sorge?

Nein. Die digitale Welt belohnt Anpassungsfähigkeit – nicht Größe. Mittelständler haben oft sogar Vorteile: Sie sind flexibler, schneller, mutiger. Monopole entstehen nicht, weil die Großen alles blockieren, sondern weil die Kleinen stehenbleiben. Wer sich weiterentwickelt, bleibt sichtbar – egal ob Konzern oder Mittelstand.

Wenn Sie deutschen Unternehmerinnen und Unternehmern heute einen Rat geben müssten, um in fünf Jahren nicht unsichtbar zu sein – wie würde dieser lauten?

Ganz einfach: Macht eure Marke KI-relevant. Prüft, welche Fragen – welche Prompts – in eurer Branche entscheidend sind. Trennt klar zwischen Informations- und Transaktionsanfragen. Optimiert Inhalte so, dass sie von KI-Modellen genutzt werden können. Und bleibt am Ball – aktuell verändert sich das Spielfeld fast täglich. Wer jetzt anfängt zu messen, zu testen und zu lernen, wird in fünf Jahren sichtbar sein. Wer wartet, ist raus. Und falls das zu viel klingt: Dafür gibt’s Profis. Wir bei den Suchhelden begleiten Unternehmen genau bei dieser Transformation – damit Sichtbarkeit kein Zufall ist, sondern Strategie.