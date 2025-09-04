UBS stuft APPLE INC auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Umsätze im AppStore seien im August um 11 Prozent gestiegen, schrieb David Vogt am Mittwochabend. Eine Umfrage habe aber gezeigt, dass etwa 62 Prozent der Nutzer web-basierte Alternativen nutzen würden. Vogt sieht darin ein längerfristiges Risiko./rob/ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 20:04 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 204,6EUR auf Tradegate (04. September 2025, 10:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: David Vogt

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 220

Kursziel alt: 220

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

