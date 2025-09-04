    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBitMine Immersion Technologies Registered AktievorwärtsNachrichten zu BitMine Immersion Technologies Registered

    Expansion setzt sich fort

    BitMine investiert weitere 65 Millionen US-Dollar in Ethereum

    BitMine treibt den Ausbau seiner Ethereum-Treasury voran und festigt damit seine Position als größter institutioneller Halter der Kryptowährung.

    Für Sie zusammengefasst
    Expansion setzt sich fort - BitMine investiert weitere 65 Millionen US-Dollar in Ethereum
    Foto: Jakub Porzycki - NurPhoto

    BitMine Immersion Tech hat über den Finanzdienstleister Galaxy Digital Ethereum im Wert von rund 64,7 Millionen US-Dollar erworben. On-Chain-Daten von Arkham Intelligence zeigen, dass die Kryptowährungs-Treasury-Firma am Mittwoch insgesamt 14.665 ETH in sechs Transaktionen über Galaxy Digitals OTC-Handelsadresse erhalten hat. 

    Ethereum-Kurs im leichten Aufwärtstrend

    Der Ethereum-Kurs notiert aktuell bei 4.386 US-Dollar, ein Plus von 1,48 Prozent im Tagesvergleich. Auf Wochensicht liegt der Kurs jedoch weiterhin 4,97 Prozent im Minus (Stand: 10:30 Uhr MESZ). Die BitMine-Aktie stieg zuletzt auf 44,86 US-Dollar, was einem Tagesplus von 5,58 Prozent entspricht.

    BitMine bleibt größter Corporate-Ether-Halter

    Laut Arkham Intelligence hält BitMine derzeit mehr als 1,75 Millionen ETH im Wert von etwa 7,7 Milliarden US-Dollar. Damit ist das Unternehmen der größte börsennotierte Halter von Ether weltweit. Die Bestände machen rund 1,44 Prozent der gesamten im Umlauf befindlichen Ether aus. Blockchain-Daten deuten darauf hin, dass BitMine auf dem Weg ist, 5 Prozent des gesamten Ether-Angebots zu akkumulieren.

    Die Expansion folgt einem klaren Trend: Auch andere Unternehmen bauen ihre Ether-Treasuries massiv aus. SharpLink Gaming, der zweitgrößte Corporate-Ether-Halter, kaufte am Dienstag 39.008 ETH und erhöhte damit seinen Bestand auf insgesamt 837.230 ETH. Daten von The Block zeigen, dass börsennotierte ETH-Treasury-Firmen aktuell insgesamt 2,77 Millionen ETH halten.

     

    Institutionelles Interesse treibt Preisentwicklung

    Marktbeobachter betonen, dass der Zuwachs an Unternehmensbeständen einen wesentlichen Beitrag zur Outperformance von Ethereum im Vergleich zu anderen digitalen Assets leistet. So verzeichnete Ethereum im letzten Monat ein Plus von über 20 Prozent, während Bitcoin im selben Zeitraum etwa 3 Prozent abrutschte.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

