    UBS tauscht Kaufempfehlungen für Airbus und MTU - Kurse folgen

    • UBS wechselt Favoriten von MTU zu Airbus.
    • Airbus-Aktien steigen auf Rekordhoch von 187 Euro.
    • MTU-Aktien fallen um 2,2 Prozent auf "Neutral".
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Favoritenwechsel der UBS von MTU zu Airbus hat am Donnerstag die Aktien der beiden im Flugzeugbau aktiven Dax -Unternehmen in unterschiedliche Richtungen geschickt. So hievte die frisch ausgesprochene Kaufempfehlung der Schweizer Großbank für Airbus die Titel des Flugzeugbauers um ein Prozent nach oben auf ein Rekordhoch bei etwas über 187 Euro. Die Anteile des Triebwerksbauers MTU , die von "Buy" auf "Neutral" abgestuft wurden, bildeten zugleich mit minus 2,2 Prozent das Schlusslicht im Leitindex.

    Branchenanalyst Ian Douglas-Pennant traut Airbus in seiner Studie mit einem Kursziel von 220 Euro einen weiteren Rekordlauf zu. Der Experte ist optimistisch, dass der Flugzeugbauer angesichts einer verbesserten Teileversorgung in der Produktion künftig die hohe, aufgestaute Nachfrage besser werde bedienen können.

    MTU ist mit seinen Triebwerken ein wichtiger Lieferant von Airbus, doch hier gibt sich der Experte nun vorsichtiger. Chancen und Risiken seien inzwischen recht ausgeglichen, argumentiert er mit Blick auf den Aktienkurs. Die Zeit, in der MTU die Erwartungen im Service-Geschäft - also rund um Wartung und Instandhaltung von Triebwerken - übertroffen und dann die Ziele höher gesteckt habe, könnte zu Ende gehen.

    Die beiden Aktien waren in den vergangenen Monaten ähnlich deutlich gestiegen: Bei Airbus hatte des Jahresplus am Vortag knapp 20 Prozent betragen und bei MTU knapp 18 Prozent. Während die Airbus-Aktien ihre Rekordrally nun also fortsetzten, haben MTU sich von ihrer Bestmarke um mehr als sechs Prozent entfernt./tih/ck/mis

     

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,04 % und einem Kurs von 186,4 auf Tradegate (04. September 2025, 11:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +4,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 147,82 Mrd..

    Airbus zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 215,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 186,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 225,00EUR was eine Bandbreite von -0,55 %/+20,31 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
