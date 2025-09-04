Auch IWH geht von weniger Wachstum aus

Halle (Saale) (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Herbstprognose des Leibniz-Instituts fÃ¼r Wirtschaftsforschung Halle (IWH) dÃ¼rfte die Produktion 2026 um 0,8 Prozent zunehmen, nach 0,2 Prozent im Jahr 2025.



Ã„hnliche Expansionsraten sind auch fÃ¼r Ostdeutschland zu erwarten. Im Juni hatten die IWH-Konjunkturforscher noch einen Zuwachs von 1,1 Prozent fÃ¼r 2026 und 0,4 Prozent fÃ¼r das laufende Jahr prognostiziert. Im Sommer sind die ZollsÃ¤tze der USA drastisch erhÃ¶ht worden. Die FinanzmÃ¤rkte hÃ¤tten dies gelassen zur Kenntnis genommen, wohl auch, weil die Weltkonjunktur trotz der Handelskonflikte bisher recht robust geblieben sei.





Mit Abebben des Inflationsschubs aus den Jahren 2021 bis 2023 ist die Geldpolitik in letzter Zeit fast Ã¼berall gelockert worden, in den USA allerdings bislang nur zÃ¶gerlich. Der Leitzins werde aber auch dort in den kommenden Quartalen gesenkt werden. Die Finanzpolitik sei in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften in etwa neutral ausgerichtet.



Insgesamt dÃ¼rfte die Weltwirtschaft weiter in mÃ¤ÃŸigem Tempo expandieren. Allerdings wÃ¼rden die krÃ¤ftigen US-ZollerhÃ¶hungen Welthandel und -produktion dÃ¤mpfen. FÃ¼r den Rest des Jahres 2026 sei mit etwas krÃ¤ftigeren Zuwachsraten zu rechnen, auch wegen Investitionen zur Implementierung neuer Technologien. Alles in allem steigt die Weltproduktion nach vorliegender Prognose im Jahr 2025 um 2,6 Prozent und im Jahr darauf um 2,4 Prozent.



Das deutsche Konjunkturbild hat sich mit der Datenrevision durch das Statistische Bundesamt verdÃ¼stert: Nun zeigt sich, dass die Produktion seit Ende 2022 bis Mitte 2024 zurÃ¼ckgegangen ist. Im Winterhalbjahr expandierte die Produktion wieder, aber zuletzt ist das Bruttoinlandsprodukt erneut geschrumpft. So sind die Exporte in die USA nach Wegfall von Vorzieheffekten aufgrund erwarteter ZollerhÃ¶hungen gesunken, und sehr deutlich fiel der RÃ¼ckgang der Bauinvestitionen aus.



"Unklar bleibt, ob die im Winterhalbjahr erkennbare Erholung nur unterbrochen wurde, oder ob sich die Wirtschaft weiter in einer Konjunkturkrise befindet", sagte Oliver HoltemÃ¶ller, Leiter der Abteilung MakroÃ¶konomik und VizeprÃ¤sident des IWH. Auf dem Arbeitsmarkt zeichnet sich bislang keine Entspannung ab. Die aus Unternehmensbefragungen hergeleitete KapazitÃ¤tsauslastung im Verarbeitenden Gewerbe ist zuletzt minimal gestiegen, obwohl die Produktion dort gesunken ist.



Die Unternehmen schÃ¤tzen ihre GeschÃ¤ftslage laut Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex weiter als schlecht ein, ihre Erwartungen sind aber gestiegen. Ein Grund dafÃ¼r kÃ¶nnte die Hoffnung auf Impulse des umfangreichen Ã¶ffentlichen Investitionsprogramms sein, mit denen aber erst ab dem Jahr 2026 zu rechnen ist. Weil auch die Geldpolitik noch etwas expansiver werden dÃ¼rfte, seien dann von Seiten der Wirtschaftspolitik die Bedingungen fÃ¼r eine Belebung der deutschen Wirtschaft recht gÃ¼nstig.



"Erhebliche Risiken fÃ¼r die deutsche Konjunktur liegen in der Unsicherheit Ã¼ber die weitere Entwicklung des AuÃŸenhandelsgeschÃ¤fts", sagte HoltemÃ¶ller. In der vorliegenden Prognose einkalkuliert seien Verluste aufgrund der hÃ¶heren US-ZÃ¶lle. ZusÃ¤tzlich verschlechtere sich allerdings seit Jahren die Wettbewerbsposition des deutschen Verarbeitenden Gewerbes gegenÃ¼ber auslÃ¤ndischer Konkurrenz. Auch aus technologischen GrÃ¼nden bÃ¼ÃŸten die Exporte ihre konjunkturelle Zugkraft ein.



In diesem Jahr komme noch ein deutlicher Anstieg der Terms of Trade durch die Aufwertung des Euro hinzu, nicht nur gegenÃ¼ber dem US-Dollar, sondern auch gegenÃ¼ber dem eng an diesen gebundenen chinesischen Renminbi. "Sollten die Exporte nicht nur in unmittelbarer Reaktion auf die ZollerhÃ¶hungen im Sommer, sondern auch in den daran anschlieÃŸenden Quartalen sinken, ist eine Erholung der Konjunktur im weiteren Verlauf unwahrscheinlich", so der IWH-Konjunkturforscher.





