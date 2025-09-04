    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Dreame präsentiert bahnbrechende Innovationen für die smarte Reinigungauf der IFA 2025 (FOTO)

    Berlin (ots) -

    - Dreame präsentiert bahnbrechende Innovationen für die smarte Reinigung auf der
    IFA 2025
    - Weltweit erster Treppensteig-Roboterstaubsauger mit Bionic
    QuadTrack(TM)-System im Mittelpunkt der benutzerorientierten Innovationen von
    Dreame

    Auf der IFA 2025 präsentierte Dreame Technology
    (https://375944.eu2.cleverreach.com/c/110369283/5e313c590-t1w1pq) ein
    umfassendes Portfolio smarter Haushaltslösungen, die den Alltag der Nutzer
    erleichtern sollen. Vom weltweit ersten Treppensteig-Saugroboter über neuartige
    kabellose Stabstaubsauger bis hin zu KI-gestützten Mährobotern zeigte Dreame,
    wie modernste Technologie alltägliche Aufgaben vereinfacht und das Leben zuhause
    grundlegend verändert.

    "Unsere Mission ist simpel", sagte Sean Chen, Managing Director von Dreame
    Technology. "Wir hören auf die Bedürfnisse unserer Nutzer und verwandeln
    Herausforderungen in mühelose Lösungen. Auf der IFA freuen wir uns, diese neuen
    Technologien zu präsentieren - in der Hoffnung, dass sie unseren Kunden mehr
    Zeit für das Wesentliche schenken. Ob es um das Treppensteigen, den Umgang mit
    verhedderten Haaren oder die Pflege eines Gartens mit mehreren Zonen geht:
    Dreame-Innovationen machen das tägliche Leben einfacher, sauberer und
    intelligenter."

    Dreame Cyber X: Konzeptueller Durchbruch in der Treppensteiger-Robotik

    Der Cyber X markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Robotertechnik: ein
    Staubsaugersystem, das mehrere Stockwerke selbstständig reinigt und damit eines
    der größten Alltagsprobleme im Haushalt löst. Herzstück sind drei Komponenten:
    der Roboterstaubsauger, das Bionic QuadTrack(TM)-Treppensteigsystem und die
    Basisstation. Das QuadTrack(TM)-System ermöglicht reibungslose und sichere
    Übergänge zwischen Etagen.

    Wenn der Cyber X eine Etage wechseln soll, dockt er an das QuadTrack(TM)-System
    an, das wie ein Mini-Aufzug funktioniert. Es transportiert den Roboter nach oben
    oder unten und setzt ihn dort automatisch ab, damit er mit der Reinigung
    fortfahren kann. Nach Abschluss seiner Aufgabe nutzt er denselben Weg zurück -
    manuelles Tragen entfällt.

    Highlights:

    Bionic QuadTrack(TM)-Treppensteigsystem: Überwindet Stufen bis zu 25 cm Höhe mit
    0,2 m/s, passt sich dynamisch an unterschiedliche Breiten und Geometrien an -
    schnell, sicher und zuverlässig.

    Dreifacher Bremsschutz: Drei unabhängige Bremssysteme und robuste
    Gummilaufbänder sorgen für maximalen Halt auf Holz, Fliesen und Teppich.

    Smart 3DAdapt(TM) Vision System: Kombination aus Strukturlaser und KI-Kamera zur
    Echtzeitkartierung von Stufen - mit präziser Berechnung von Tiefe, Winkel und
    Höhe.

    Unabhängige Hochleistungsakkus: Sowohl der Roboter als auch das QuadTrack-Modul
