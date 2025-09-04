Dreame präsentiert bahnbrechende Innovationen für die smarte Reinigungauf der IFA 2025 (FOTO)

Berlin (ots) -



- Dreame präsentiert bahnbrechende Innovationen für die smarte Reinigung auf der

IFA 2025

- Weltweit erster Treppensteig-Roboterstaubsauger mit Bionic

QuadTrack(TM)-System im Mittelpunkt der benutzerorientierten Innovationen von

Dreame



Auf der IFA 2025 präsentierte Dreame Technology

umfassendes Portfolio smarter Haushaltslösungen, die den Alltag der Nutzer

erleichtern sollen. Vom weltweit ersten Treppensteig-Saugroboter über neuartige

kabellose Stabstaubsauger bis hin zu KI-gestützten Mährobotern zeigte Dreame,

wie modernste Technologie alltägliche Aufgaben vereinfacht und das Leben zuhause

Technology. "Wir hören auf die Bedürfnisse unserer Nutzer und verwandeln

Herausforderungen in mühelose Lösungen. Auf der IFA freuen wir uns, diese neuen

Technologien zu präsentieren - in der Hoffnung, dass sie unseren Kunden mehr

Zeit für das Wesentliche schenken. Ob es um das Treppensteigen, den Umgang mit

verhedderten Haaren oder die Pflege eines Gartens mit mehreren Zonen geht:

Dreame-Innovationen machen das tägliche Leben einfacher, sauberer und

intelligenter."



Dreame Cyber X: Konzeptueller Durchbruch in der Treppensteiger-Robotik



Der Cyber X markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Robotertechnik: ein

Staubsaugersystem, das mehrere Stockwerke selbstständig reinigt und damit eines

der größten Alltagsprobleme im Haushalt löst. Herzstück sind drei Komponenten:

der Roboterstaubsauger, das Bionic QuadTrack(TM)-Treppensteigsystem und die

Basisstation. Das QuadTrack(TM)-System ermöglicht reibungslose und sichere

Übergänge zwischen Etagen.



Wenn der Cyber X eine Etage wechseln soll, dockt er an das QuadTrack(TM)-System

an, das wie ein Mini-Aufzug funktioniert. Es transportiert den Roboter nach oben

oder unten und setzt ihn dort automatisch ab, damit er mit der Reinigung

fortfahren kann. Nach Abschluss seiner Aufgabe nutzt er denselben Weg zurück -

manuelles Tragen entfällt.



Highlights:



Bionic QuadTrack(TM)-Treppensteigsystem: Überwindet Stufen bis zu 25 cm Höhe mit

0,2 m/s, passt sich dynamisch an unterschiedliche Breiten und Geometrien an -

schnell, sicher und zuverlässig.



Dreifacher Bremsschutz: Drei unabhängige Bremssysteme und robuste

Gummilaufbänder sorgen für maximalen Halt auf



Smart 3DAdapt(TM) Vision System: Kombination aus Strukturlaser und KI-Kamera zur

Echtzeitkartierung von Stufen - mit präziser Berechnung von Tiefe, Winkel und

Höhe.



Unabhängige Hochleistungsakkus: Sowohl der Roboter als auch das QuadTrack-Modul





