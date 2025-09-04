Dreame präsentiert bahnbrechende Innovationen für die smarte Reinigungauf der IFA 2025 (FOTO)
Berlin (ots) -
- Dreame präsentiert bahnbrechende Innovationen für die smarte Reinigung auf der
IFA 2025
- Weltweit erster Treppensteig-Roboterstaubsauger mit Bionic
QuadTrack(TM)-System im Mittelpunkt der benutzerorientierten Innovationen von
Dreame
Auf der IFA 2025 präsentierte Dreame Technology
(https://375944.eu2.cleverreach.com/c/110369283/5e313c590-t1w1pq) ein
umfassendes Portfolio smarter Haushaltslösungen, die den Alltag der Nutzer
erleichtern sollen. Vom weltweit ersten Treppensteig-Saugroboter über neuartige
kabellose Stabstaubsauger bis hin zu KI-gestützten Mährobotern zeigte Dreame,
wie modernste Technologie alltägliche Aufgaben vereinfacht und das Leben zuhause
grundlegend verändert.
"Unsere Mission ist simpel", sagte Sean Chen, Managing Director von Dreame
Technology. "Wir hören auf die Bedürfnisse unserer Nutzer und verwandeln
Herausforderungen in mühelose Lösungen. Auf der IFA freuen wir uns, diese neuen
Technologien zu präsentieren - in der Hoffnung, dass sie unseren Kunden mehr
Zeit für das Wesentliche schenken. Ob es um das Treppensteigen, den Umgang mit
verhedderten Haaren oder die Pflege eines Gartens mit mehreren Zonen geht:
Dreame-Innovationen machen das tägliche Leben einfacher, sauberer und
intelligenter."
Dreame Cyber X: Konzeptueller Durchbruch in der Treppensteiger-Robotik
Der Cyber X markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Robotertechnik: ein
Staubsaugersystem, das mehrere Stockwerke selbstständig reinigt und damit eines
der größten Alltagsprobleme im Haushalt löst. Herzstück sind drei Komponenten:
der Roboterstaubsauger, das Bionic QuadTrack(TM)-Treppensteigsystem und die
Basisstation. Das QuadTrack(TM)-System ermöglicht reibungslose und sichere
Übergänge zwischen Etagen.
Wenn der Cyber X eine Etage wechseln soll, dockt er an das QuadTrack(TM)-System
an, das wie ein Mini-Aufzug funktioniert. Es transportiert den Roboter nach oben
oder unten und setzt ihn dort automatisch ab, damit er mit der Reinigung
fortfahren kann. Nach Abschluss seiner Aufgabe nutzt er denselben Weg zurück -
manuelles Tragen entfällt.
Highlights:
Bionic QuadTrack(TM)-Treppensteigsystem: Überwindet Stufen bis zu 25 cm Höhe mit
0,2 m/s, passt sich dynamisch an unterschiedliche Breiten und Geometrien an -
schnell, sicher und zuverlässig.
Dreifacher Bremsschutz: Drei unabhängige Bremssysteme und robuste
Gummilaufbänder sorgen für maximalen Halt auf Holz, Fliesen und Teppich.
Smart 3DAdapt(TM) Vision System: Kombination aus Strukturlaser und KI-Kamera zur
Echtzeitkartierung von Stufen - mit präziser Berechnung von Tiefe, Winkel und
Höhe.
Unabhängige Hochleistungsakkus: Sowohl der Roboter als auch das QuadTrack-Modul
