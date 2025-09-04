Fünfte Auszeichnung mit dem CrefoZert-Siegel bestätigt exzellente Bonität (FOTO)
Schlüchtern (ots) - Die Fertighausmarke Living Haus bietet Baufamilien
nachweislich maximale Sicherheit: Bereits zum fünften Mal in Folge hat das
Unternehmen das CrefoZert-Siegel erhalten. Die Auszeichnung steht für
erstklassige Bonität, eine gesunde Finanzstruktur und die langfristige
Stabilität des Unternehmens - und damit für größtes Vertrauen beim Hausbau.
Wer ein Haus baut, sucht vor allem Sicherheit. Denn neben der großen
Entscheidung für die eigenen vier Wände ist die Wahl eines verlässlichen
Baupartners von zentraler Bedeutung. Genau hier setzt Living Haus ein klares
Signal: Das Bonitätszertifikat CrefoZert der Creditreform Kassel/Fulda bestätigt
erneut das hervorragende wirtschaftliche Fundament des Unternehmens. Nur rund
zwei Prozent aller Firmen in Deutschland erfüllen die anspruchsvollen
Anforderungen in Bezug auf Bonität, Finanzkraft und Managementqualität.
nachweislich maximale Sicherheit: Bereits zum fünften Mal in Folge hat das
Unternehmen das CrefoZert-Siegel erhalten. Die Auszeichnung steht für
erstklassige Bonität, eine gesunde Finanzstruktur und die langfristige
Stabilität des Unternehmens - und damit für größtes Vertrauen beim Hausbau.
Wer ein Haus baut, sucht vor allem Sicherheit. Denn neben der großen
Entscheidung für die eigenen vier Wände ist die Wahl eines verlässlichen
Baupartners von zentraler Bedeutung. Genau hier setzt Living Haus ein klares
Signal: Das Bonitätszertifikat CrefoZert der Creditreform Kassel/Fulda bestätigt
erneut das hervorragende wirtschaftliche Fundament des Unternehmens. Nur rund
zwei Prozent aller Firmen in Deutschland erfüllen die anspruchsvollen
Anforderungen in Bezug auf Bonität, Finanzkraft und Managementqualität.
"Hausbau ist eine der wichtigsten Entscheidungen im Leben. Damit unsere
Baufamilien sich dabei auf das Wesentliche konzentrieren können, braucht es
einen starken und stabilen Partner. Diese Auszeichnung ist für uns Bestätigung
und Ansporn zugleich, unseren Baufamilien Sicherheit und Vertrauen zu geben -
von der ersten Beratung bis weit über den Einzug hinaus", erklärt Peter Hofmann,
Geschäftsführer von Living Haus.
Sicherheit für Baufamilien - heute und in Zukunft
Die erneute Zertifizierung zeigt: Living Haus überzeugt nicht nur durch seine
Fertighäuser, sondern auch durch seine Finanzkraft und Stabilität. Für
Baufamilien bedeutet das:
- Verlässlichkeit vom Start bis zum Ziel: Projekte können planungssicher
umgesetzt werden - ohne finanzielle Unsicherheiten.
- Langfristige Partnerschaft: Living Haus begleitet Baufamilien nicht nur als
Hersteller, sondern als verlässlicher Partner über alle Phasen hinweg.
- Maximales Vertrauen: Die ausgezeichnete Bonität bestätigt die solide Basis,
auf die sich Kundinnen und Kunden uneingeschränkt verlassen können.
Ein starker Partner in der Branche
Grundlage der Zertifizierung ist eine unabhängige Prüfung, die neben den letzten
Jahresabschlüssen auch die Zukunftsaussichten des Unternehmens bewertet. Für
Living Haus bedeutet das Ergebnis 2025: Das Unternehmen zählt weiterhin zu den
zuverlässigsten Anbietern in der Fertighausbranche und gibt Baufamilien die
Sicherheit, ihren Traum vom Eigenheim gemeinsam mit einem starken Partner zu
verwirklichen.
Mehr Informationen zu Living Haus und den Qualitätsauszeichnungen finden Sie
unter: https://www.livinghaus.de/qualitaet
Über Living Haus
Leb dich Haus! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der
hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in
der Branche beispiellosen Servicepaket und einer durchgehenden, praktischen
Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit,
dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus
Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die
Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen
Angeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und dem
Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen
Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten
und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von
ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle
Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. Living
Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern, Vertriebsbüros und
digitalen Angeboten in ganz Deutschland vertreten.
Mehr Informationen: https://www.livinghaus.de/
Pressekontakt:
Living Fertighaus GmbH
Jasmin Thees
Am Distelrasen 2
36381 Schlüchtern
Telefon: +49 9741 808-250657
E-Mail: mailto:presse@livinghaus.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/117904/6110529
OTS: Living Haus
Baufamilien sich dabei auf das Wesentliche konzentrieren können, braucht es
einen starken und stabilen Partner. Diese Auszeichnung ist für uns Bestätigung
und Ansporn zugleich, unseren Baufamilien Sicherheit und Vertrauen zu geben -
von der ersten Beratung bis weit über den Einzug hinaus", erklärt Peter Hofmann,
Geschäftsführer von Living Haus.
Sicherheit für Baufamilien - heute und in Zukunft
Die erneute Zertifizierung zeigt: Living Haus überzeugt nicht nur durch seine
Fertighäuser, sondern auch durch seine Finanzkraft und Stabilität. Für
Baufamilien bedeutet das:
- Verlässlichkeit vom Start bis zum Ziel: Projekte können planungssicher
umgesetzt werden - ohne finanzielle Unsicherheiten.
- Langfristige Partnerschaft: Living Haus begleitet Baufamilien nicht nur als
Hersteller, sondern als verlässlicher Partner über alle Phasen hinweg.
- Maximales Vertrauen: Die ausgezeichnete Bonität bestätigt die solide Basis,
auf die sich Kundinnen und Kunden uneingeschränkt verlassen können.
Ein starker Partner in der Branche
Grundlage der Zertifizierung ist eine unabhängige Prüfung, die neben den letzten
Jahresabschlüssen auch die Zukunftsaussichten des Unternehmens bewertet. Für
Living Haus bedeutet das Ergebnis 2025: Das Unternehmen zählt weiterhin zu den
zuverlässigsten Anbietern in der Fertighausbranche und gibt Baufamilien die
Sicherheit, ihren Traum vom Eigenheim gemeinsam mit einem starken Partner zu
verwirklichen.
Mehr Informationen zu Living Haus und den Qualitätsauszeichnungen finden Sie
unter: https://www.livinghaus.de/qualitaet
Über Living Haus
Leb dich Haus! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der
hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in
der Branche beispiellosen Servicepaket und einer durchgehenden, praktischen
Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit,
dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus
Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die
Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen
Angeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und dem
Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen
Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten
und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von
ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle
Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. Living
Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern, Vertriebsbüros und
digitalen Angeboten in ganz Deutschland vertreten.
Mehr Informationen: https://www.livinghaus.de/
Pressekontakt:
Living Fertighaus GmbH
Jasmin Thees
Am Distelrasen 2
36381 Schlüchtern
Telefon: +49 9741 808-250657
E-Mail: mailto:presse@livinghaus.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/117904/6110529
OTS: Living Haus
Autor folgen