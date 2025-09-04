Fünfte Auszeichnung mit dem CrefoZert-Siegel bestätigt exzellente Bonität (FOTO)

Schlüchtern (ots) - Die Fertighausmarke Living Haus bietet Baufamilien

nachweislich maximale Sicherheit: Bereits zum fünften Mal in Folge hat das

Unternehmen das CrefoZert-Siegel erhalten. Die Auszeichnung steht für

erstklassige Bonität, eine gesunde Finanzstruktur und die langfristige

Stabilität des Unternehmens - und damit für größtes Vertrauen beim Hausbau.



Wer ein Haus baut, sucht vor allem Sicherheit. Denn neben der großen

Entscheidung für die eigenen vier Wände ist die Wahl eines verlässlichen

Baupartners von zentraler Bedeutung. Genau hier setzt Living Haus ein klares

Signal: Das Bonitätszertifikat CrefoZert der Creditreform Kassel/Fulda bestätigt

erneut das hervorragende wirtschaftliche Fundament des Unternehmens. Nur rund

zwei Prozent aller Firmen in Deutschland erfüllen die anspruchsvollen

Anforderungen in Bezug auf Bonität, Finanzkraft und Managementqualität.





"Hausbau ist eine der wichtigsten Entscheidungen im Leben. Damit unsere

Baufamilien sich dabei auf das Wesentliche konzentrieren können, braucht es

einen starken und stabilen Partner. Diese Auszeichnung ist für uns Bestätigung

und Ansporn zugleich, unseren Baufamilien Sicherheit und Vertrauen zu geben -

von der ersten Beratung bis weit über den Einzug hinaus", erklärt Peter Hofmann,

Geschäftsführer von Living Haus.



Sicherheit für Baufamilien - heute und in Zukunft



Die erneute Zertifizierung zeigt: Living Haus überzeugt nicht nur durch seine

Fertighäuser, sondern auch durch seine Finanzkraft und Stabilität. Für

Baufamilien bedeutet das:



- Verlässlichkeit vom Start bis zum Ziel: Projekte können planungssicher

umgesetzt werden - ohne finanzielle Unsicherheiten.

- Langfristige Partnerschaft: Living Haus begleitet Baufamilien nicht nur als

Hersteller, sondern als verlässlicher Partner über alle Phasen hinweg.

- Maximales Vertrauen: Die ausgezeichnete Bonität bestätigt die solide Basis,

auf die sich Kundinnen und Kunden uneingeschränkt verlassen können.



Ein starker Partner in der Branche



Grundlage der Zertifizierung ist eine unabhängige Prüfung, die neben den letzten

Jahresabschlüssen auch die Zukunftsaussichten des Unternehmens bewertet. Für

Living Haus bedeutet das Ergebnis 2025: Das Unternehmen zählt weiterhin zu den

zuverlässigsten Anbietern in der Fertighausbranche und gibt Baufamilien die

Sicherheit, ihren Traum vom Eigenheim gemeinsam mit einem starken Partner zu

verwirklichen.



Mehr Informationen zu Living Haus und den Qualitätsauszeichnungen finden Sie

unter: https://www.livinghaus.de/qualitaet



Über Living Haus



Leb dich Haus! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der

hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in

der Branche beispiellosen Servicepaket und einer durchgehenden, praktischen

Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit,

dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus

Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die

Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen

Angeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und dem

Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen

Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten

und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von

ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle

Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. Living

Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern, Vertriebsbüros und

digitalen Angeboten in ganz Deutschland vertreten.



