    Fünfte Auszeichnung mit dem CrefoZert-Siegel bestätigt exzellente Bonität (FOTO)

    Schlüchtern (ots) - Die Fertighausmarke Living Haus bietet Baufamilien
    nachweislich maximale Sicherheit: Bereits zum fünften Mal in Folge hat das
    Unternehmen das CrefoZert-Siegel erhalten. Die Auszeichnung steht für
    erstklassige Bonität, eine gesunde Finanzstruktur und die langfristige
    Stabilität des Unternehmens - und damit für größtes Vertrauen beim Hausbau.

    Wer ein Haus baut, sucht vor allem Sicherheit. Denn neben der großen
    Entscheidung für die eigenen vier Wände ist die Wahl eines verlässlichen
    Baupartners von zentraler Bedeutung. Genau hier setzt Living Haus ein klares
    Signal: Das Bonitätszertifikat CrefoZert der Creditreform Kassel/Fulda bestätigt
    erneut das hervorragende wirtschaftliche Fundament des Unternehmens. Nur rund
    zwei Prozent aller Firmen in Deutschland erfüllen die anspruchsvollen
    Anforderungen in Bezug auf Bonität, Finanzkraft und Managementqualität.

    "Hausbau ist eine der wichtigsten Entscheidungen im Leben. Damit unsere
    Baufamilien sich dabei auf das Wesentliche konzentrieren können, braucht es
    einen starken und stabilen Partner. Diese Auszeichnung ist für uns Bestätigung
    und Ansporn zugleich, unseren Baufamilien Sicherheit und Vertrauen zu geben -
    von der ersten Beratung bis weit über den Einzug hinaus", erklärt Peter Hofmann,
    Geschäftsführer von Living Haus.

    Sicherheit für Baufamilien - heute und in Zukunft

    Die erneute Zertifizierung zeigt: Living Haus überzeugt nicht nur durch seine
    Fertighäuser, sondern auch durch seine Finanzkraft und Stabilität. Für
    Baufamilien bedeutet das:

    - Verlässlichkeit vom Start bis zum Ziel: Projekte können planungssicher
    umgesetzt werden - ohne finanzielle Unsicherheiten.
    - Langfristige Partnerschaft: Living Haus begleitet Baufamilien nicht nur als
    Hersteller, sondern als verlässlicher Partner über alle Phasen hinweg.
    - Maximales Vertrauen: Die ausgezeichnete Bonität bestätigt die solide Basis,
    auf die sich Kundinnen und Kunden uneingeschränkt verlassen können.

    Ein starker Partner in der Branche

    Grundlage der Zertifizierung ist eine unabhängige Prüfung, die neben den letzten
    Jahresabschlüssen auch die Zukunftsaussichten des Unternehmens bewertet. Für
    Living Haus bedeutet das Ergebnis 2025: Das Unternehmen zählt weiterhin zu den
    zuverlässigsten Anbietern in der Fertighausbranche und gibt Baufamilien die
    Sicherheit, ihren Traum vom Eigenheim gemeinsam mit einem starken Partner zu
    verwirklichen.

    Mehr Informationen zu Living Haus und den Qualitätsauszeichnungen finden Sie
    unter: https://www.livinghaus.de/qualitaet

    Über Living Haus

    Leb dich Haus! Weil Zuhause mehr ist als vier Wände und ein Dach, bietet der
    hessische Ausbauhausspezialist Living Haus seinen Baufamilien mehr. Mit einem in
    der Branche beispiellosen Servicepaket und einer durchgehenden, praktischen
    Unterstützung beim Ausbau gibt Living Haus seinen Baufamilien die Sicherheit,
    dass ihr Hausbau zweifelsfrei gelingt. Dafür hat Living Haus ein Netz aus
    Experten aufgespannt - angefangen von der Hausberatung über die
    Finanzierungsberatung, Hilfe bei der Grundstückssuche bis hin zu einzigartigen
    Angeboten wie dem Zuhause-Paket, in dem alles für den Ausbau drin ist, und dem
    Profi-Ausbau-Coaching im eigenen Haus durch die DIY Academy. Mit der großen
    Auswahl aus Hunderten von vorgedachten und vielfältig anpassbaren Hausvarianten
    und Grundrissen verwirklichen Baufamilien mit Living Haus ihre Vorstellungen von
    ihrem neuen Zuhause. Dabei bauen sie auf Qualität made in Germany, denn alle
    Living Häuser werden ausschließlich im Hausbauwerk in Hessen gefertigt. Living
    Haus, mit Sitz in Schlüchtern, ist mit rund 20 Musterhäusern, Vertriebsbüros und
    digitalen Angeboten in ganz Deutschland vertreten.

    Mehr Informationen: https://www.livinghaus.de/

