Nvidia-Blase wächst: Diese 5 Mega-Caps könnten den S&P 500 zum Einsturz bringen

Die Nervosität an den US-Börsen wächst. Eine Analyse der Deutschen Bank warnt vor einem möglichen "Blasenrisiko" durch die extreme Dominanz weniger Technologiekonzerne. "Die Marktkapitalisierung von Nvidia ist mittlerweile größer als die gesamte Börse jedes Landes außer den USA, China, Japan und Indien", schreiben die Analysten Jim Reid, Henry Allen und Rajsekhar Bhattacharyya. Zusammen mit Microsoft, Alphabet, Apple und Amazon vereine Nvidia 30 Prozent des S&P 500 auf sich – während der Dotcom-Blase lag dieser Wert bei weniger als der Hälfte.

Das Ergebnis: Eine Marktkonzentration, die historische Dimensionen sprengt. "Die USA sind jetzt fast fünfmal so groß wie China (auf Platz zwei) und etwa 20-mal so groß wie die größeren Märkte Europas", so die Deutsche Bank. Zwar bedeute das nicht automatisch eine Blase, doch man bewege sich in "unbekanntem Terrain", und die Marktperformance hänge überproportional von einer Handvoll Aktien ab. Während andere G7-Börsen aktuell im historischen Schnitt bewertet sind, sehen die Analysten nur in den USA ein potenzielles Blasenrisiko.