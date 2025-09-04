    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Sind Anleger blind?

    461 Aufrufe 461 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nvidia-Blase wächst: Diese 5 Mega-Caps könnten den S&P 500 zum Einsturz bringen

    Die Dominanz von Nvidia & Co. erreicht historische Ausmaße. Laut Deutscher Bank droht Anlegern ein Blasenrisiko, das Erinnerungen an die Dotcom-Ära weckt.

    Für Sie zusammengefasst
    Sind Anleger blind? - Nvidia-Blase wächst: Diese 5 Mega-Caps könnten den S&P 500 zum Einsturz bringen
    Foto: DALL*E

    Die Nervosität an den US-Börsen wächst. Eine Analyse der Deutschen Bank warnt vor einem möglichen "Blasenrisiko" durch die extreme Dominanz weniger Technologiekonzerne. "Die Marktkapitalisierung von Nvidia ist mittlerweile größer als die gesamte Börse jedes Landes außer den USA, China, Japan und Indien", schreiben die Analysten Jim Reid, Henry Allen und Rajsekhar Bhattacharyya. Zusammen mit Microsoft, Alphabet, Apple und Amazon vereine Nvidia 30 Prozent des S&P 500 auf sich – während der Dotcom-Blase lag dieser Wert bei weniger als der Hälfte.

    Das Ergebnis: Eine Marktkonzentration, die historische Dimensionen sprengt. "Die USA sind jetzt fast fünfmal so groß wie China (auf Platz zwei) und etwa 20-mal so groß wie die größeren Märkte Europas", so die Deutsche Bank. Zwar bedeute das nicht automatisch eine Blase, doch man bewege sich in "unbekanntem Terrain", und die Marktperformance hänge überproportional von einer Handvoll Aktien ab. Während andere G7-Börsen aktuell im historischen Schnitt bewertet sind, sehen die Analysten nur in den USA ein potenzielles Blasenrisiko.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    26.300,00€
    Basispreis
    23,84
    Ask
    × 9,93
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    20.700,00€
    Basispreis
    24,63
    Ask
    × 9,52
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Kurzfristig rückt der US-Arbeitsmarkt in den Fokus. Gregory Daco, Chefökonom bei EY-Parthenon, erwartet schwache Daten: "Der Beschäftigungsbericht für August dürfte bestätigen, dass sich eine deutliche Abkühlung auf dem Arbeitsmarkt abzeichnet." Er prognostiziert lediglich 40.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft nach 73.000 im Juli, bei einer auf 4,3 Prozent steigenden Arbeitslosenquote – dem höchsten Wert seit Oktober 2021.

    Tipp aus der RedaktionFallende Kurse und keine Gewinne? Das muss echt nicht sein. Mit Derivaten lässt sich auch aus fallenden Kursen eine positive Perfomance erzielen. SMARTBROKER+ bietet Ihnen eine breite Produktauswahl zu günstigen Konditionen, um sich in jeder Börsenphase gut zu positionieren.

     

    Auch von Goldman Sachs kommen vorsichtige Töne. Stratege Christian Mueller-Glissmann empfiehlt, das Engagement in US-Large-Caps zu reduzieren. "Wir haben eine enorme Erholung der US-Aktien erlebt, angeführt von US-Large-Cap-Technologieaktien und einigen wenigen Unternehmen, die eine sehr konzentrierte Rallye hingelegt haben", so Mueller-Glissmann. Er warnt zudem, dass ein schwächerer US-Dollar, bislang Rückenwind für Tech-Riesen, für internationale Investoren zunehmend zum Gegenwind werden könnte.

    Der Volatilitätsindex VIX ist allein in dieser Woche um 8,4 Prozent gestiegen – ein weiteres Signal für die wachsende Unsicherheit.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 6796,37Pkt, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Sind Anleger blind? Nvidia-Blase wächst: Diese 5 Mega-Caps könnten den S&P 500 zum Einsturz bringen Die Dominanz von Nvidia & Co. erreicht historische Ausmaße. Laut Deutscher Bank droht Anlegern ein Blasenrisiko, das Erinnerungen an die Dotcom-Ära weckt.