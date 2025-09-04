Sind Anleger blind?
Nvidia-Blase wächst: Diese 5 Mega-Caps könnten den S&P 500 zum Einsturz bringen
Die Dominanz von Nvidia & Co. erreicht historische Ausmaße. Laut Deutscher Bank droht Anlegern ein Blasenrisiko, das Erinnerungen an die Dotcom-Ära weckt.
- Nvidia & Co. dominieren Markt, Blasenrisiko steigt.
- US-Arbeitsmarkt zeigt Abkühlung, schwache Daten erwartet.
- Goldman Sachs rät zu weniger Engagement in US-Tech.
- Report: Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
Die Nervosität an den US-Börsen wächst. Eine Analyse der Deutschen Bank warnt vor einem möglichen "Blasenrisiko" durch die extreme Dominanz weniger Technologiekonzerne. "Die Marktkapitalisierung von Nvidia ist mittlerweile größer als die gesamte Börse jedes Landes außer den USA, China, Japan und Indien", schreiben die Analysten Jim Reid, Henry Allen und Rajsekhar Bhattacharyya. Zusammen mit Microsoft, Alphabet, Apple und Amazon vereine Nvidia 30 Prozent des S&P 500 auf sich – während der Dotcom-Blase lag dieser Wert bei weniger als der Hälfte.
Das Ergebnis: Eine Marktkonzentration, die historische Dimensionen sprengt. "Die USA sind jetzt fast fünfmal so groß wie China (auf Platz zwei) und etwa 20-mal so groß wie die größeren Märkte Europas", so die Deutsche Bank. Zwar bedeute das nicht automatisch eine Blase, doch man bewege sich in "unbekanntem Terrain", und die Marktperformance hänge überproportional von einer Handvoll Aktien ab. Während andere G7-Börsen aktuell im historischen Schnitt bewertet sind, sehen die Analysten nur in den USA ein potenzielles Blasenrisiko.
Kurzfristig rückt der US-Arbeitsmarkt in den Fokus. Gregory Daco, Chefökonom bei EY-Parthenon, erwartet schwache Daten: "Der Beschäftigungsbericht für August dürfte bestätigen, dass sich eine deutliche Abkühlung auf dem Arbeitsmarkt abzeichnet." Er prognostiziert lediglich 40.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft nach 73.000 im Juli, bei einer auf 4,3 Prozent steigenden Arbeitslosenquote – dem höchsten Wert seit Oktober 2021.
Auch von Goldman Sachs kommen vorsichtige Töne. Stratege Christian Mueller-Glissmann empfiehlt, das Engagement in US-Large-Caps zu reduzieren. "Wir haben eine enorme Erholung der US-Aktien erlebt, angeführt von US-Large-Cap-Technologieaktien und einigen wenigen Unternehmen, die eine sehr konzentrierte Rallye hingelegt haben", so Mueller-Glissmann. Er warnt zudem, dass ein schwächerer US-Dollar, bislang Rückenwind für Tech-Riesen, für internationale Investoren zunehmend zum Gegenwind werden könnte.
Der Volatilitätsindex VIX ist allein in dieser Woche um 8,4 Prozent gestiegen – ein weiteres Signal für die wachsende Unsicherheit.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion