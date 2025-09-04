BHP Group Aktie fällt um -2,11 % - 04.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die BHP Group Aktie. Mit einer Performance von -2,11 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

BHP Group ist ein führendes globales Ressourcenunternehmen, das sich auf die Produktion von Eisenerz, Kupfer, Kohle und Erdöl spezialisiert hat. Als einer der größten Bergbaukonzerne weltweit konkurriert es mit Rio Tinto, Vale und Glencore. BHP's Alleinstellungsmerkmale sind seine Diversifikation, nachhaltige Praktiken und technologische Innovationen.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die BHP Group-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +9,84 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,99 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,06 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von BHP Group -2,56 % verloren.

BHP Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,99 % 1 Monat +6,06 % 3 Monate +9,84 % 1 Jahr -0,26 %

Informationen zur BHP Group Aktie

Es gibt 5 Mrd. BHP Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 119,48 Mrd. wert.

BHP Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die BHP Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BHP Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.