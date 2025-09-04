Kroschke und DEKRA kooperieren im Homologationsprozess für Fahrzeughersteller / Starke Partnerschaft zur Markteinführung neuer Fahrzeugmodelle (FOTO)

Ahrensburg/Stuttgart (ots) - Die Christoph Kroschke GmbH, ein führender

Dienstleister im Bereich der Fahrzeugzulassung und des

Pre-Registration-Managements, kooperiert ab sofort mit DEKRA, einem der weltweit

führenden Anbieter für Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen. Im Fokus der

Partnerschaft steht die Unterstützung von Fahrzeugherstellern bei der

Homologation neuer Modelle in Europa.



Die Fahrzeughomologation ist eine wesentliche Voraussetzung für die

Marktzulassung neuer Fahrzeuge. Während die DEKRA Automobil GmbH in diesem

Prozess insbesondere für die technische Prüfung und Bewertung der

homologationsrelevanten Aspekte zuständig ist, übernimmt Kroschke gemeinsam mit

ihrem langjährigen Partner WVTA die Erstellung und Übermittlung der sogenannten

IVI-COC (Individual Vehicle Information Certificate of Conformity).





Das IVI-COC ist ein zentraler Bestandteil der Zulassungsdokumentation: Es

beinhaltet detaillierte fahrzeugspezifische Informationen zur Übereinstimmung

mit geltenden Vorschriften und ist in vielen Märkten verpflichtend für die

Fahrzeugzulassung. Die Daten werden nach der Erstellung durch Kroschke digital

und strukturiert an die zuständigen Behörden übermittelt - ein wichtiger Schritt

zur Beschleunigung des gesamten Zulassungsprozesses.



Kroschke bietet die digitale Übermittlung von Fahrzeugdaten ab sofort nicht nur

in den wichtigsten europäischen Märkten, sondern nun auch in Großbritannien an.

Mit dieser Erweiterung unterstützt Kroschke die internationalen Expansionspläne

seiner Kunden und erschließt zugleich einen der bedeutendsten Fahrzeugmärkte

Europas.



"Mit dieser Kooperation schaffen wir einen echten Mehrwert für

Fahrzeughersteller, die neue Modelle effizient, rechtssicher und termingerecht

auf den Markt bringen wollen", sagt Dirk Dückershoff, Geschäftsleiter für den

internationalen Bereich der Christoph Kroschke GmbH. "Die Kombination aus

technischer Prüfkompetenz durch DEKRA und unserer digitalen Expertise im

Pre-Registration- und Zulassungsprozess macht den Unterschied."



Vorteile der Partnerschaft auf einen Blick:



- Technische Prüfung der Homologationsanforderungen durch DEKRA



- Erstellung des IVI-COC durch Kroschke in Zusammenarbeit mit WVTA



- Digitale Übermittlung aller relevanten Fahrzeugdaten an die Behörden



- Effiziente Prozesse für Hersteller bei der Markteinführung neuer Modelle



Mit der strategischen Zusammenarbeit stärken beide Unternehmen ihre Position als

zuverlässige Partner für die Automobilindustrie. Die Lösung richtet sich

insbesondere an OEMs und Importeure, die ihre Prozesse im Bereich Homologation

und Zulassung optimieren möchten.



________________________________________



Über Kroschke



Die Christoph Kroschke GmbH ist ein führender Anbieter für

Fahrzeugzulassungsdienste in Deutschland. Neben klassischen Zulassungsservices

bietet Kroschke digitale Lösungen für Hersteller, Händler und Flottenbetreiber -

darunter Pre-Registration, Dokumentenmanagement oder Fahrzeugüberführungen.



Über DEKRA



Seit 100 Jahren steht DEKRA für Sicherheit. 1925 mit dem ursprünglichen Ziel

gegründet, die Verkehrssicherheit durch Fahrzeugprüfungen zu gewährleisten, hat

sich DEKRA zur weltweit größten unabhängigen nicht börsennotierten

Sachverständigenorganisation im Bereich Prüfung, Inspektion und Zertifizierung

entwickelt. Heute begleitet das Unternehmen als globaler Partner seine Kunden

mit umfassenden Dienstleistungen und Lösungen, um Sicherheit und Nachhaltigkeit

weiter voranzutreiben - ganz im Sinne des DEKRA Jubiläumsmottos "Securing the

Future".



Pressekontakt:



Christoph Kroschke GmbH

Nicole Neumann

Leitung PR & Kommunikation

mailto:presse@kroschke.de

+49 (0)151 55148875

https://www.kroschke.de/presse



