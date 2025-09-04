    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kroschke und DEKRA kooperieren im Homologationsprozess für Fahrzeughersteller / Starke Partnerschaft zur Markteinführung neuer Fahrzeugmodelle (FOTO)

    Ahrensburg/Stuttgart (ots) - Die Christoph Kroschke GmbH, ein führender
    Dienstleister im Bereich der Fahrzeugzulassung und des
    Pre-Registration-Managements, kooperiert ab sofort mit DEKRA, einem der weltweit
    führenden Anbieter für Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen. Im Fokus der
    Partnerschaft steht die Unterstützung von Fahrzeugherstellern bei der
    Homologation neuer Modelle in Europa.

    Die Fahrzeughomologation ist eine wesentliche Voraussetzung für die
    Marktzulassung neuer Fahrzeuge. Während die DEKRA Automobil GmbH in diesem
    Prozess insbesondere für die technische Prüfung und Bewertung der
    homologationsrelevanten Aspekte zuständig ist, übernimmt Kroschke gemeinsam mit
    ihrem langjährigen Partner WVTA die Erstellung und Übermittlung der sogenannten
    IVI-COC (Individual Vehicle Information Certificate of Conformity).

    Das IVI-COC ist ein zentraler Bestandteil der Zulassungsdokumentation: Es
    beinhaltet detaillierte fahrzeugspezifische Informationen zur Übereinstimmung
    mit geltenden Vorschriften und ist in vielen Märkten verpflichtend für die
    Fahrzeugzulassung. Die Daten werden nach der Erstellung durch Kroschke digital
    und strukturiert an die zuständigen Behörden übermittelt - ein wichtiger Schritt
    zur Beschleunigung des gesamten Zulassungsprozesses.

    Kroschke bietet die digitale Übermittlung von Fahrzeugdaten ab sofort nicht nur
    in den wichtigsten europäischen Märkten, sondern nun auch in Großbritannien an.
    Mit dieser Erweiterung unterstützt Kroschke die internationalen Expansionspläne
    seiner Kunden und erschließt zugleich einen der bedeutendsten Fahrzeugmärkte
    Europas.

    "Mit dieser Kooperation schaffen wir einen echten Mehrwert für
    Fahrzeughersteller, die neue Modelle effizient, rechtssicher und termingerecht
    auf den Markt bringen wollen", sagt Dirk Dückershoff, Geschäftsleiter für den
    internationalen Bereich der Christoph Kroschke GmbH. "Die Kombination aus
    technischer Prüfkompetenz durch DEKRA und unserer digitalen Expertise im
    Pre-Registration- und Zulassungsprozess macht den Unterschied."

    Vorteile der Partnerschaft auf einen Blick:

    - Technische Prüfung der Homologationsanforderungen durch DEKRA

    - Erstellung des IVI-COC durch Kroschke in Zusammenarbeit mit WVTA

    - Digitale Übermittlung aller relevanten Fahrzeugdaten an die Behörden

    - Effiziente Prozesse für Hersteller bei der Markteinführung neuer Modelle

    Mit der strategischen Zusammenarbeit stärken beide Unternehmen ihre Position als
    zuverlässige Partner für die Automobilindustrie. Die Lösung richtet sich
    insbesondere an OEMs und Importeure, die ihre Prozesse im Bereich Homologation
    und Zulassung optimieren möchten.

    ________________________________________

    Über Kroschke

    Die Christoph Kroschke GmbH ist ein führender Anbieter für
    Fahrzeugzulassungsdienste in Deutschland. Neben klassischen Zulassungsservices
    bietet Kroschke digitale Lösungen für Hersteller, Händler und Flottenbetreiber -
    darunter Pre-Registration, Dokumentenmanagement oder Fahrzeugüberführungen.

    Über DEKRA

    Seit 100 Jahren steht DEKRA für Sicherheit. 1925 mit dem ursprünglichen Ziel
    gegründet, die Verkehrssicherheit durch Fahrzeugprüfungen zu gewährleisten, hat
    sich DEKRA zur weltweit größten unabhängigen nicht börsennotierten
    Sachverständigenorganisation im Bereich Prüfung, Inspektion und Zertifizierung
    entwickelt. Heute begleitet das Unternehmen als globaler Partner seine Kunden
    mit umfassenden Dienstleistungen und Lösungen, um Sicherheit und Nachhaltigkeit
    weiter voranzutreiben - ganz im Sinne des DEKRA Jubiläumsmottos "Securing the
    Future".

    Pressekontakt:

    Christoph Kroschke GmbH
    Nicole Neumann
    Leitung PR & Kommunikation
    mailto:presse@kroschke.de
    +49 (0)151 55148875
    https://www.kroschke.de/presse

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/169988/6110543
    OTS: Kroschke




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Kroschke und DEKRA kooperieren im Homologationsprozess für Fahrzeughersteller / Starke Partnerschaft zur Markteinführung neuer Fahrzeugmodelle (FOTO) Die Christoph Kroschke GmbH, ein führender Dienstleister im Bereich der Fahrzeugzulassung und des Pre-Registration-Managements, kooperiert ab sofort mit DEKRA, einem der weltweit führenden Anbieter für Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen. Im …