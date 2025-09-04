Kroschke und DEKRA kooperieren im Homologationsprozess für Fahrzeughersteller / Starke Partnerschaft zur Markteinführung neuer Fahrzeugmodelle (FOTO)
Ahrensburg/Stuttgart (ots) - Die Christoph Kroschke GmbH, ein führender
Dienstleister im Bereich der Fahrzeugzulassung und des
Pre-Registration-Managements, kooperiert ab sofort mit DEKRA, einem der weltweit
führenden Anbieter für Prüf- und Zertifizierungsdienstleistungen. Im Fokus der
Partnerschaft steht die Unterstützung von Fahrzeugherstellern bei der
Homologation neuer Modelle in Europa.
Die Fahrzeughomologation ist eine wesentliche Voraussetzung für die
Marktzulassung neuer Fahrzeuge. Während die DEKRA Automobil GmbH in diesem
Prozess insbesondere für die technische Prüfung und Bewertung der
homologationsrelevanten Aspekte zuständig ist, übernimmt Kroschke gemeinsam mit
ihrem langjährigen Partner WVTA die Erstellung und Übermittlung der sogenannten
IVI-COC (Individual Vehicle Information Certificate of Conformity).
Das IVI-COC ist ein zentraler Bestandteil der Zulassungsdokumentation: Es
beinhaltet detaillierte fahrzeugspezifische Informationen zur Übereinstimmung
mit geltenden Vorschriften und ist in vielen Märkten verpflichtend für die
Fahrzeugzulassung. Die Daten werden nach der Erstellung durch Kroschke digital
und strukturiert an die zuständigen Behörden übermittelt - ein wichtiger Schritt
zur Beschleunigung des gesamten Zulassungsprozesses.
Kroschke bietet die digitale Übermittlung von Fahrzeugdaten ab sofort nicht nur
in den wichtigsten europäischen Märkten, sondern nun auch in Großbritannien an.
Mit dieser Erweiterung unterstützt Kroschke die internationalen Expansionspläne
seiner Kunden und erschließt zugleich einen der bedeutendsten Fahrzeugmärkte
Europas.
"Mit dieser Kooperation schaffen wir einen echten Mehrwert für
Fahrzeughersteller, die neue Modelle effizient, rechtssicher und termingerecht
auf den Markt bringen wollen", sagt Dirk Dückershoff, Geschäftsleiter für den
internationalen Bereich der Christoph Kroschke GmbH. "Die Kombination aus
technischer Prüfkompetenz durch DEKRA und unserer digitalen Expertise im
Pre-Registration- und Zulassungsprozess macht den Unterschied."
Vorteile der Partnerschaft auf einen Blick:
- Technische Prüfung der Homologationsanforderungen durch DEKRA
- Erstellung des IVI-COC durch Kroschke in Zusammenarbeit mit WVTA
- Digitale Übermittlung aller relevanten Fahrzeugdaten an die Behörden
- Effiziente Prozesse für Hersteller bei der Markteinführung neuer Modelle
Mit der strategischen Zusammenarbeit stärken beide Unternehmen ihre Position als
zuverlässige Partner für die Automobilindustrie. Die Lösung richtet sich
insbesondere an OEMs und Importeure, die ihre Prozesse im Bereich Homologation
und Zulassung optimieren möchten.
Über Kroschke
Die Christoph Kroschke GmbH ist ein führender Anbieter für
Fahrzeugzulassungsdienste in Deutschland. Neben klassischen Zulassungsservices
bietet Kroschke digitale Lösungen für Hersteller, Händler und Flottenbetreiber -
darunter Pre-Registration, Dokumentenmanagement oder Fahrzeugüberführungen.
Über DEKRA
Seit 100 Jahren steht DEKRA für Sicherheit. 1925 mit dem ursprünglichen Ziel
gegründet, die Verkehrssicherheit durch Fahrzeugprüfungen zu gewährleisten, hat
sich DEKRA zur weltweit größten unabhängigen nicht börsennotierten
Sachverständigenorganisation im Bereich Prüfung, Inspektion und Zertifizierung
entwickelt. Heute begleitet das Unternehmen als globaler Partner seine Kunden
mit umfassenden Dienstleistungen und Lösungen, um Sicherheit und Nachhaltigkeit
weiter voranzutreiben - ganz im Sinne des DEKRA Jubiläumsmottos "Securing the
Future".
