Das war überfällig: So soll Siri zum intelligenten KI-Chatbot werden

Der Schritt gilt als überfällig. Siri, 2011 als Pionier gestartet, hinkt heute der Konkurrenz weit hinterher und liefert bei komplexeren Fragen meist nur Google-Links. Nun will Software-Chef Craig Federighi die Wende schaffen. Neben dem Suchdienst sind weitere Neuerungen in Arbeit – von einem visuellen Siri-Redesign bis hin zu einem Gesundheitsagenten für ein geplantes Abo-Modell.

Apple rüstet in Sachen Künstliche Intelligenz auf: Der iPhone-Konzern plant laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg für das kommende Frühjahr den Start eines eigenen KI-gestützten Web-Suchdienstes. Intern läuft das Projekt unter dem Namen "World Knowledge Answers" und soll zunächst tief in Siri integriert werden – später auch in Safari und die Spotlight-Suche auf iPhones.

Die Idee: Aus der bisher eher limitieren Sprachassistentin Siri wird ein leistungsfähiges "Antwortsystem", das ähnlich wie ChatGPT oder Googles KI-Suche komplexe Fragen direkt beantworten kann. Grundlage dafür sind große Sprachmodelle (LLMs), die Informationen aus Text, Bildern, Videos und lokalen Datenquellen kombinieren.

Besonders pikant: Apple setzt für den geplanten Siri-Umbruch auch auf Technologie von Google. Erst in dieser Woche wurde eine Vereinbarung bekannt, wonach Apple ein speziell angepasstes Gemini-Modell testet. Damit will der Konzern die Genauigkeit von Antworten verbessern und KI-Zusammenfassungen liefern, die schneller und präziser sind als heute. Parallel prüft Apple den Einsatz von Modellen von Anthropic oder eigener Foundation-Model-Technologie, vor allem um die Privatsphäre der Nutzer zu wahren.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 204,5EUR auf Tradegate (04. September 2025, 11:17 Uhr) gehandelt.





