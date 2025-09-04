    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple

    Konkurrenz für ChatGPT

    Das war überfällig: So soll Siri zum intelligenten KI-Chatbot werden

    Obwohl zahlreiche Top-Leute des hauseigenen KI-Team zur Konkurrenz abgewandert sind, gibt sich Apple nicht geschlagen. Der iPhone-Bauer will seinen Assistenten Siri zur KI-Super-Suchmaschine ausbauen.

    Apple rüstet in Sachen Künstliche Intelligenz auf: Der iPhone-Konzern plant laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg für das kommende Frühjahr den Start eines eigenen KI-gestützten Web-Suchdienstes. Intern läuft das Projekt unter dem Namen "World Knowledge Answers" und soll zunächst tief in Siri integriert werden – später auch in Safari und die Spotlight-Suche auf iPhones.

    Der Schritt gilt als überfällig. Siri, 2011 als Pionier gestartet, hinkt heute der Konkurrenz weit hinterher und liefert bei komplexeren Fragen meist nur Google-Links. Nun will Software-Chef Craig Federighi die Wende schaffen. Neben dem Suchdienst sind weitere Neuerungen in Arbeit – von einem visuellen Siri-Redesign bis hin zu einem Gesundheitsagenten für ein geplantes Abo-Modell.

    Die Idee: Aus der bisher eher limitieren Sprachassistentin Siri wird ein leistungsfähiges "Antwortsystem", das ähnlich wie ChatGPT oder Googles KI-Suche komplexe Fragen direkt beantworten kann. Grundlage dafür sind große Sprachmodelle (LLMs), die Informationen aus Text, Bildern, Videos und lokalen Datenquellen kombinieren.

    Apple

    -0,02 %
    +3,14 %
    +16,56 %
    +14,28 %
    +2,74 %
    +30,22 %
    +104,45 %
    +730,32 %
    +7.993,82 %
    ISIN:US0378331005WKN:865985

    Besonders pikant: Apple setzt für den geplanten Siri-Umbruch auch auf Technologie von Google. Erst in dieser Woche wurde eine Vereinbarung bekannt, wonach Apple ein speziell angepasstes Gemini-Modell testet. Damit will der Konzern die Genauigkeit von Antworten verbessern und KI-Zusammenfassungen liefern, die schneller und präziser sind als heute. Parallel prüft Apple den Einsatz von Modellen von Anthropic oder eigener Foundation-Model-Technologie, vor allem um die Privatsphäre der Nutzer zu wahren.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 204,5EUR auf Tradegate (04. September 2025, 11:17 Uhr) gehandelt.


