Wildes Nasdaq-Debüt: American Bitcoin explodiert – Handel mehrfach ausgesetzt

American Bitcoin, gegründet von Eric und Donald Trump Jr. zusammen mit dem Miner Hut 8, ist nach einer Fusion mit Gryphon Digital Mining unter dem Tickersymbol ABTC an der Nasdaq gestartet. Das Unternehmen versteht sich als reine Bitcoin-Akkumulationsplattform mit Fokus auf Self-Mining und opportunistische Käufe. Präsident Matt Prusak sagte: "Es ist ein aufregender Tag. Wir haben hart daran gearbeitet, diesen Prozess zu durchlaufen. Dies ist nicht die Ziellinie – jetzt geht es um die Umsetzung, die Hash-Raten und den Aufbau der Reserven."

American Bitcoin hält derzeit 2.400 Bitcoin und will den Bestand "so schnell wie möglich" erhöhen. Statt eigene Rechenzentren zu bauen, setzt das Unternehmen auf die Infrastruktur von Hut 8, um Kapital zu sparen. Prusak betonte, man werde sich nicht verzetteln: "Wir haben keine Nebengeschäfte. Wir konzentrieren uns nicht auf KI oder Rechenzentren." Insgesamt halten die Trump-Brüder, Hut 8 und weitere Großaktionäre wie die Winklevoss-Brüder rund 98 Prozent. "Wir haben unseren Hauptsitz in den USA und bieten US-Investoren und US-Kapitalmärkten ein reines Bitcoin-Unternehmen. Die USA haben die Chance, die Zukunft des Geldes zu besitzen", so Prusak. Eric Trump nannte das Nasdaq-Debüt "einen historischen Meilenstein, um Bitcoin in den Mittelpunkt der US-Kapitalmärkte zu rücken".