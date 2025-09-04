Trumps Söhne im Krypto-Rausch
Wildes Nasdaq-Debüt: American Bitcoin explodiert – Handel mehrfach ausgesetzt
American Bitcoin, unterstützt von Eric und Donald Trump Jr., ist beim Börsenstart zeitweise 100 Prozent hochgeschossen. Doch extreme Volatilität hat die Nasdaq gleich viermal zur Handelsunterbrechung gezwungen.
- American Bitcoin startet an Nasdaq, Aktie springt 100% hoch.
- Extreme Volatilität führt zu vier Handelsunterbrechungen.
- Fokus auf Bitcoin-Akkumulation, keine Nebengeschäfte.
American Bitcoin, gegründet von Eric und Donald Trump Jr. zusammen mit dem Miner Hut 8, ist nach einer Fusion mit Gryphon Digital Mining unter dem Tickersymbol ABTC an der Nasdaq gestartet. Das Unternehmen versteht sich als reine Bitcoin-Akkumulationsplattform mit Fokus auf Self-Mining und opportunistische Käufe. Präsident Matt Prusak sagte: "Es ist ein aufregender Tag. Wir haben hart daran gearbeitet, diesen Prozess zu durchlaufen. Dies ist nicht die Ziellinie – jetzt geht es um die Umsetzung, die Hash-Raten und den Aufbau der Reserven."
American Bitcoin hält derzeit 2.400 Bitcoin und will den Bestand "so schnell wie möglich" erhöhen. Statt eigene Rechenzentren zu bauen, setzt das Unternehmen auf die Infrastruktur von Hut 8, um Kapital zu sparen. Prusak betonte, man werde sich nicht verzetteln: "Wir haben keine Nebengeschäfte. Wir konzentrieren uns nicht auf KI oder Rechenzentren." Insgesamt halten die Trump-Brüder, Hut 8 und weitere Großaktionäre wie die Winklevoss-Brüder rund 98 Prozent. "Wir haben unseren Hauptsitz in den USA und bieten US-Investoren und US-Kapitalmärkten ein reines Bitcoin-Unternehmen. Die USA haben die Chance, die Zukunft des Geldes zu besitzen", so Prusak. Eric Trump nannte das Nasdaq-Debüt "einen historischen Meilenstein, um Bitcoin in den Mittelpunkt der US-Kapitalmärkte zu rücken".
Der Börsenstart war turbulent: Die Aktie sprang im frühen Handel zeitweise um bis zu 100 Prozent auf 14,52 US-Dollar und wurde wegen extremer Volatilität mehrfach ausgesetzt. Am Ende des Tages schlossen die Titel bei 8,04 US-Dollar, ein Plus von 16,5 Prozent gegenüber dem letzten Gryphon-Schlusskurs. Das Handelsvolumen lag mit knapp 7,8 Millionen Aktien deutlich über dem Durchschnitt. Die Trump-Söhne halten zusammen 20 Prozent des Unternehmens, bewertet zum Schlusskurs mit über 1,5 Milliarden US-Dollar, am Tageshoch mit fast 2,6 Milliarden US-Dollar.
Zur Finanzierung brachte American Bitcoin durch den Verkauf privater Aktien 220 Millionen US-Dollar ein. CEO Asher Genoot bezifferte die Marktkapitalisierung auf "über 5 Milliarden Dollar". Langfristig bleibt der Fokus auf den USA, punktuell könnten Käufe in Asien erfolgen.
American Bitcoin will sich als Bitcoin-Pure-Play am US-Markt etablieren – ohne Ablenkungen durch andere Technologien. Ob der erste volatile Handelstag den Startschuss für eine nachhaltige Kursstory markiert, hängt nun von der konsequenten Umsetzung der Akkumulationsstrategie ab.
Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion
