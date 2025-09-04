Rohstoff-Rallye
Gold & Silber: Edelmetalle knallen nach oben
Der Goldpreis durchbricht nach einer mehrwöchigen Seitwärtsbewegung die 3500-Dollar-Marke und schraubt sich auf ein neues Allzeithoch. Und auch Silber knackt erstmals seit 2011 wieder die magischen 40 Dollar.
- Goldpreis über 3500 Dollar, neues Allzeithoch erreicht.
- Silber über 40 Dollar, stärkstes Plus seit 2011.
- Geopolitik und Zinssenkungen treiben Edelmetall-Rallye.
Der Spotpreis für Silber legte um bis zu 1,8 Prozent auf 40,41 US-Dollar zu und trieb das Plus seit Jahresbeginn damit auf über 40 Prozent. Die Rallye spiegelt den Aufwärtstrend bei anderen Edelmetallen wider, darunter Gold, Platin und Palladium.
Dazu kommt, dass der Durchbruch der magischen 40-US-Dollar-Marke für ein starkes Momentum sorgt und für weitere Käufe.
In der Regel erhöhen niedrigere Zinsen oft die Attraktivität von Gold, da der fehlende Ertrag des Metalls bei geringen Finanzierungskosten weniger ins Gewicht fällt.
Julian (links) und Krischan sprechen über die Gold-und Silberrallye
Getrieben wird die Rallye von gleich mehreren Faktoren: geopolitische Unsicherheiten, massive Käufe der Zentralbanken, die anhaltende Entdollarisierung sowie Spekulationen auf Zinssenkungen in den USA.
Bemerkenswert ist, dass die Aktien der Goldproduzenten diese Entwicklung lange nicht eins zu eins widerspiegelten. Während das Metall selbst seit Monaten Rekorde bricht, hinkten sowohl Goldproduzenten als auch Explorationsunternehmen hinterher. Gründe waren hohe Kosten für Energie und Personal, geopolitische Risiken in Förderländern sowie zurückhaltende Investoren, die zunächst das direkte Engagement im Rohstoff bevorzugten.
Noch ist das Potenzial aber nicht ausgereizt. Julian Schick und Krischan Orth analysieren das starke Momentum der Edelmetalle und blicken dabei auch auf die anhaltende Entdollarisierung sowie Spekulationen auf Zinssenkungen in den USA.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion