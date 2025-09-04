    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Rohstoff-Rallye

    753 Aufrufe 753 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gold & Silber: Edelmetalle knallen nach oben

    Der Goldpreis durchbricht nach einer mehrwöchigen Seitwärtsbewegung die 3500-Dollar-Marke und schraubt sich auf ein neues Allzeithoch. Und auch Silber knackt erstmals seit 2011 wieder die magischen 40 Dollar.

    Für Sie zusammengefasst
    Rohstoff-Rallye - Gold & Silber: Edelmetalle knallen nach oben
    Foto: Uli Deck - dpa

    Der Spotpreis für Silber legte um bis zu 1,8 Prozent auf 40,41 US-Dollar zu und trieb das Plus seit Jahresbeginn damit auf über 40 Prozent. Die Rallye spiegelt den Aufwärtstrend bei anderen Edelmetallen wider, darunter Gold, Platin und Palladium.

    Dazu kommt, dass der Durchbruch der magischen 40-US-Dollar-Marke für ein starkes Momentum sorgt und für weitere Käufe.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    In der Regel erhöhen niedrigere Zinsen oft die Attraktivität von Gold, da der fehlende Ertrag des Metalls bei geringen Finanzierungskosten weniger ins Gewicht fällt.

    Julian (links) und Krischan sprechen über die Gold-und Silberrallye

    Getrieben wird die Rallye von gleich mehreren Faktoren: geopolitische Unsicherheiten, massive Käufe der Zentralbanken, die anhaltende Entdollarisierung sowie Spekulationen auf Zinssenkungen in den USA.

    Tipp aus der RedaktionEinfach mehr Rendite. Bei SMARTBROKER+ Rohstoffe handeln!

     

    Bemerkenswert ist, dass die Aktien der Goldproduzenten diese Entwicklung lange nicht eins zu eins widerspiegelten. Während das Metall selbst seit Monaten Rekorde bricht, hinkten sowohl Goldproduzenten als auch Explorationsunternehmen hinterher. Gründe waren hohe Kosten für Energie und Personal, geopolitische Risiken in Förderländern sowie zurückhaltende Investoren, die zunächst das direkte Engagement im Rohstoff bevorzugten.

    Noch ist das Potenzial aber nicht ausgereizt. Julian Schick und Krischan Orth analysieren das starke Momentum der Edelmetalle und blicken dabei auch auf die anhaltende Entdollarisierung sowie Spekulationen auf Zinssenkungen in den USA.

    Hört direkt rein – unser neues Format "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

    Spotify

    Apple Podcasts

    Podcast.de

    Podscan.fm

    Radio.de

    Podcast Republic

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 3718,89$, was eine Steigerung von +5,01% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Rohstoff-Rallye Gold & Silber: Edelmetalle knallen nach oben Der Goldpreis durchbricht nach einer mehrwöchigen Seitwärtsbewegung die 3500-Dollar-Marke und schraubt sich auf ein neues Allzeithoch. Und auch Silber knackt erstmals seit 2011 wieder die magischen 40 Dollar.