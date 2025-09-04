    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Umsätze im Einzelhandel fallen stärker als erwartet

    • Einzelhandelsumsätze Eurozone im Juli um 0,5% gefallen
    • Volkswirte rechneten nur mit -0,3% Rückgang
    • Jahresvergleich: +2,2% statt erwartete +2,3%

    LUXEMBURG (dpa-AFX) - Die Umsätze im Einzelhandel der Eurozone sind im Juli stärker als erwartet gefallen. Im Monatsvergleich sanken die Erlöse um 0,5 Prozent, wie das europäische Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Volkswirte hatten lediglich mit einem Rückgang um 0,3 Prozent gerechnet.

    Allerdings waren die Umsätze im Juni stärker gestiegen, als zunächst festgestellt. Das Statistikamt revidierte den Anstieg auf 0,6 Prozent, nachdem zuvor ein Zuwachs um 0,3 Prozent ermittelt worden war.

    Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Einzelhandelsumsätze im Juli um 2,2 Prozent. Hier war ein Plus von 2,3 Prozent erwartet worden./jsl/la/mis





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

