Berlin Partner begrüßt Tesla-Entwicklungszentrum in Köpenick
Berlin (ots) - Die Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH begrüßt,
dass der US-Autohersteller Tesla in Berlin-Köpenick ein europäisches
Entwicklungszentrum aufbauen will.
Geschäftsführer Stefan Franzke sagte am Donnerstag im rbb24 Inforadio, Tesla
setze auf Berlin, weil es hier die richtigen Standortfaktoren gebe: "So ein
europäisches Forschungszentrum nach Berlin zu bekommen ist natürlich eine
hervorragende Möglichkeit, um das Thema 'Alternative Antriebe / Batterietechnik'
aus Deutschland heraus weiter zu entwickeln." Das sei ein weiterer Schritt für
die Bundesrepublik, zum "Innovationsland Nummer eins in Europa" zu werden -
"daher aus meiner Sicht genau die richtige Entscheidung", so Franzke.
Laut Tesla sollen in Berlin-Köpenick künftig bis zu 250 Ingenieure und Techniker
neue E-Autos, Batterien oder Komponenten für die Ladeinfrastruktur entwickeln.
Das komplette Interview können Sie hier nachhören: https://ots.de/YlXPbf
