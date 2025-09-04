Berlin Partner begrüßt Tesla-Entwicklungszentrum in Köpenick

Berlin (ots) - Die Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH begrüßt,

dass der US-Autohersteller Tesla in Berlin-Köpenick ein europäisches

Entwicklungszentrum aufbauen will.



Geschäftsführer Stefan Franzke sagte am Donnerstag im rbb24 Inforadio, Tesla

setze auf Berlin, weil es hier die richtigen Standortfaktoren gebe: "So ein

europäisches Forschungszentrum nach Berlin zu bekommen ist natürlich eine

hervorragende Möglichkeit, um das Thema 'Alternative Antriebe / Batterietechnik'

aus Deutschland heraus weiter zu entwickeln." Das sei ein weiterer Schritt für

die Bundesrepublik, zum "Innovationsland Nummer eins in Europa" zu werden -

"daher aus meiner Sicht genau die richtige Entscheidung", so Franzke.



Laut Tesla sollen in Berlin-Köpenick künftig bis zu 250 Ingenieure und Techniker

neue E-Autos, Batterien oder Komponenten für die Ladeinfrastruktur entwickeln.



Das komplette Interview können Sie hier nachhören: https://ots.de/YlXPbf



