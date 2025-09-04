    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Berlin Partner begrüßt Tesla-Entwicklungszentrum in Köpenick

    Berlin (ots) - Die Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH begrüßt,
    dass der US-Autohersteller Tesla in Berlin-Köpenick ein europäisches
    Entwicklungszentrum aufbauen will.

    Geschäftsführer Stefan Franzke sagte am Donnerstag im rbb24 Inforadio, Tesla
    setze auf Berlin, weil es hier die richtigen Standortfaktoren gebe: "So ein
    europäisches Forschungszentrum nach Berlin zu bekommen ist natürlich eine
    hervorragende Möglichkeit, um das Thema 'Alternative Antriebe / Batterietechnik'
    aus Deutschland heraus weiter zu entwickeln." Das sei ein weiterer Schritt für
    die Bundesrepublik, zum "Innovationsland Nummer eins in Europa" zu werden -
    "daher aus meiner Sicht genau die richtige Entscheidung", so Franzke.

    Laut Tesla sollen in Berlin-Köpenick künftig bis zu 250 Ingenieure und Techniker
    neue E-Autos, Batterien oder Komponenten für die Ladeinfrastruktur entwickeln.

    Das komplette Interview können Sie hier nachhören: https://ots.de/YlXPbf

