Welche Innovationen ISX Financial im Zahlungsverkehr entwickelt

Open Banking ist ein technologiebasiertes Framework für Banksysteme, das den sicheren Datenaustausch zwischen Finanzinstituten und autorisierten Drittanbietern ermöglicht. In den vergangenen Jahren hat Open Banking rasant Fahrt aufgenommen. Zwei zentrale Faktoren, die zum Branchenwachstum beigetragen haben, waren klare regulatorische Rahmenbedingungen und die rasch fortschreitende Digitalisierung.

Open Banking: Win-win für Banken, E-Commerce und Kunden

Zum Beispiel verpflichten die PSD2-Vorgaben Banken, sichere APIs bereitzustellen, während Zahlungssysteme wie SEPA Instant und das britische Faster Payments-Netzwerk zu zuverlässigen, nahezu sofortigen Abwicklungsplattformen gereift sind.

Für Händler ist diese Kombination ein echter Gamechanger, denn Transaktionen werden in Sekunden, statt in Tagen abgeschlossen. Das beseitigt einen der größten Herausforderungen im digitalen Handel: die langen Wartezeiten bis zur Verfügbarkeit der Gelder. Unternehmen können also dank Open Banking Anwendungen ihre Liquidität effizienter steuern, operative Risiken senken und die Kundenzufriedenheit verbessern.

Besonders erfolgreich ist Open Banking in Branchen, in denen hohe Beträge und Vertrauen entscheidend sind – zum Beispiel bei Versicherungen oder auf B2B-Marktplätzen. Hier zählen Kostenvorteile durch das Umgehen von Interchange-Gebühren ebenso wie die Sicherheit und die nahtlose Abwicklung. Kunden schätzen zudem, dass Zahlungen direkt vom eigenen Konto erfolgen, was im Einklang mit der europäischen Vorliebe für Debit- statt Kredit-Karten einhergeht.

Doch trotz aller Fortschritte gibt es noch Hürden beim Open Banking. Zum Beispiel unterschiedliche API-Standards zwischen Banken und inkonsistente Prozesse bei der starken Kundenauthentifizierung führen in manchen Märkten zu Reibungsverlusten.

Innovator ISXX: Mehr als schnellere Zahlungen

Genau hier setzt das Banktech-Unternehmen ISX Financial EU Plc (ISXX) an. Denn dessen Kernprodukt PaidBy ist weit mehr als eine Open-Banking-Anbindung – es ist eine umfassende Account-to-Account (A2A) Payment-Lösung, die den gesamten Zahlungsprozess vom Start bis zur endgültigen Bestätigung abdeckt. Anstatt wie bei Kartenzahlungen über mehrere Intermediäre zu laufen, werden Gelder bei A2A-Transaktionen direkt und in Echtzeit zwischen den Konten von Kunde und Händler transferiert. Das senkt die Kosten und reduziert das Risiko von Rückbuchungen und Fehlbuchungen erheblich. Ein weiterer, entscheidender Vorteil von PaidBy ist die sofortige Bestätigung, dass Gelder tatsächlich eingegangen sind – nicht nur, dass eine Transaktion initiiert wurde.