BERNSTEIN RESEARCH stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Outperform" belassen. Vier eigenwillige, aber dennoch verknüpfte Bereiche trieben das überlegene Wachstum der Franzosen an, schrieb Alasdair Leslie am Mittwochabend. Er geht davon aus, dass sie in den kommenden vier Jahren 30 Prozent schneller wachsen als die Branchenkonkurrenz./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 20:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,46 % und einem Kurs von 216,6EUR auf Tradegate (04. September 2025, 11:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Alasdair Leslie
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 275
Kursziel alt: 275
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
