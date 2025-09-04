    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHolcim AktievorwärtsNachrichten zu Holcim
    GOLDMAN SACHS stuft Holcim auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien von Holcim beim Kursziel von 75 Franken mit "Buy" aufgenommen. Die Situation von Angebot und Nachfrage in der europäischen Baustoffbranche habe sich geändert, schrieb der neue Analyst Ben Rada Martin am Donnerstag. Das Angebot werde nämlich knapper und die Margen zögen bei rationaleren Preisen an. Zudem hätten sich die Aussichten für die Nachfrage aufgehellt. Holcim traut der Experte bis 2030 anhaltende Ergebnissteigerungen zu./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Holcim Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 70,29EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 11:33 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
    Analyst: Ben Rada Martin
    Analysiertes Unternehmen: Holcim
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 75
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m


