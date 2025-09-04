    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet Registered (C) AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet Registered (C)
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Störung bei Google - Nutzer in mehreren Ländern betroffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Onlinedienste wie Google und YouTube eingeschränkt.
    • Internationale Ausfälle laut Analysefirma Netblocks.
    • Deutschland nur kurzzeitig betroffen, keine Störungen.
    Störung bei Google - Nutzer in mehreren Ländern betroffen
    Foto: Solen Feyissa - unsplash

    ANKARA (dpa-AFX) - Onlinedienste wie die Google -Suche und YouTube sind Berichten zufolge derzeit für Nutzer in mehreren Ländern nur eingeschränkt verfügbar. Es komme aktuell zu internationalen Ausfällen, teilte die Analysefirma Netblocks auf der Plattform X mit. In Deutschland kam es nur kurzzeitig zu Einschränkungen, wie aus Daten von Portalen für Störungsmeldungen hervorging.

    Nutzer in der Türkei und in Bulgarien etwa berichteten am frühen Vormittag, nicht auf die Seiten zugreifen zu können. Laut Netblocks steht der Vorfall aber nicht im Zusammenhang mit Internetstörungen oder Filtern auf Landesebene.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet Inc C!
    Short
    243,67€
    Basispreis
    1,31
    Ask
    × 14,91
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    214,81€
    Basispreis
    1,40
    Ask
    × 14,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Eine Anfrage bei Google zu den Störungen blieb zunächst unbeantwortet./apo/DP/stk

    Alphabet Registered (C)

    -0,94 %
    +10,96 %
    +20,87 %
    +34,79 %
    +38,49 %
    +81,42 %
    +191,66 %
    +632,44 %
    -64,77 %
    ISIN:US02079K1079WKN:A14Y6H

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Registered (C) Aktie

    Die Alphabet Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 197,4 auf Tradegate (04. September 2025, 11:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Registered (C) Aktie um +10,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,87 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet Registered (C) bezifferte sich zuletzt auf 1,07 Bil..

    Alphabet Registered (C) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.

    Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 192,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 232,00USD was eine Bandbreite von -2,13 %/+18,26 % bedeutet.






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Störung bei Google - Nutzer in mehreren Ländern betroffen Onlinedienste wie die Google -Suche und YouTube sind Berichten zufolge derzeit für Nutzer in mehreren Ländern nur eingeschränkt verfügbar. Es komme aktuell zu internationalen Ausfällen, teilte die Analysefirma Netblocks auf der Plattform X mit. In …