Störung bei Google - Nutzer in mehreren Ländern betroffen
- Onlinedienste wie Google und YouTube eingeschränkt.
- Internationale Ausfälle laut Analysefirma Netblocks.
- Deutschland nur kurzzeitig betroffen, keine Störungen.
ANKARA (dpa-AFX) - Onlinedienste wie die Google -Suche und YouTube sind Berichten zufolge derzeit für Nutzer in mehreren Ländern nur eingeschränkt verfügbar. Es komme aktuell zu internationalen Ausfällen, teilte die Analysefirma Netblocks auf der Plattform X mit. In Deutschland kam es nur kurzzeitig zu Einschränkungen, wie aus Daten von Portalen für Störungsmeldungen hervorging.
Nutzer in der Türkei und in Bulgarien etwa berichteten am frühen Vormittag, nicht auf die Seiten zugreifen zu können. Laut Netblocks steht der Vorfall aber nicht im Zusammenhang mit Internetstörungen oder Filtern auf Landesebene.
Eine Anfrage bei Google zu den Störungen blieb zunächst unbeantwortet./apo/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Registered (C) Aktie
Die Alphabet Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 197,4 auf Tradegate (04. September 2025, 11:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Registered (C) Aktie um +10,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,87 %.
Die Marktkapitalisierung von Alphabet Registered (C) bezifferte sich zuletzt auf 1,07 Bil..
Alphabet Registered (C) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,8200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4600 %.
Die letzten 2 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 192,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 232,00USD was eine Bandbreite von -2,13 %/+18,26 % bedeutet.