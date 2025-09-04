Wohnungspreise steigen um bis zu 13 Prozent binnen eines Jahres - Höchststände des Sommers 2022 aber vielerorts unerreicht

Nürnberg (ots) - Eine immowelt Analyse der Angebotspreise von Eigentumswohnungen

in den kreisfreien Städten und Landkreisen in den ostdeutschen Bundesländern

zeigt:



- In 72 von 76 Städten und Landkreisen im Osten haben sich Bestandswohnungen im

Vergleich zum Vorjahr verteuert

- Großstädte: Berlin (+2,9 Prozent) mit moderatem Anstieg; Erfurt (+10,0

Prozent), Leipzig (+10,8 Prozent) und Halle (+12,4 Prozent) mit zweistelligen

Zuwächsen

- Größte Verteuerungen in brandenburgischen Landkreisen Oberhavel (+13,1

Prozent) und Uckermark (+12,7 Prozent)

- 3-Jahresvergleich: Preise trotz jüngster Anstiege noch bis zu 16,6 Prozent

niedriger als 2022





Nach mehreren Jahren stagnierender oder sinkender Preise ziehen dieImmobilienpreise in Ostdeutschland wieder an. Der Aufschwung verteilt sich dabeiauf nahezu alle Regionen: In 72 von 76 ostdeutschen Städten und Landkreisenerhöhten sich die Angebotspreise von Eigentumswohnungen innerhalb eines Jahres -in der Spitze um 13 Prozent . Dennoch liegen die Werte in den meisten Regionennoch unter den bisherigen Höchstständen aus dem Sommer 2022. Das zeigt eineaktuelle Analyse von immowelt, in der die durchschnittlichen Angebotspreise vonBestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) inden kreisfreien Städten und Landkreisen in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen sowie in Berlin untersucht wurden."Nach einer Phase der Zurückhaltung nehmen Kaufinteressenten den ostdeutschenImmobilienmarkt wieder verstärkt in den Blick", sagt immowelt GeschäftsführerDr. Robert Wagner . "Die anziehende Nachfrage trifft auf ein vielerortsvergleichbar niedriges Preisniveau, das Spielraum für deutlichere Anstiege alsim Westen Deutschlands lässt. Trotzdem liegen die Preise in den meisten RegionenOstdeutschlands weiterhin unter den Höchstständen von 2022, was Käufernattraktive Einstiegsmöglichkeiten bietet."Berlin mit leichtem Plus; kräftiger Anstieg in LeipzigIn Berlin legten die Angebotspreise von Bestandswohnungen innerhalb der letzten12 Monate moderat um 2,9 Prozent zu. Das Preisniveau in der Hauptstadt bleibtmit derzeit durchschnittlich 4.883 Euro pro Quadratmeter klar über demostdeutschen Durchschnitt, die Dynamik ist aber geringer als in vielen anderenStädten.Deutlich stärker zogen die Quadratmeterpreise in Halle (+12,4 Prozent auf 2.533Euro), Leipzig (+10,8 Prozent auf 2.545 Euro) und Rostock (+10,7 Prozent auf4.011 Euro) an. Insbesondere Leipzig kombiniert ein vergleichsweise niedrigesPreisniveau mit einer wachsenden Bevölkerung, was für eine erhöhte Nachfrage undfolglich steigende Immobilienpreise sorgt.