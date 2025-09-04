Ostdeutschland
Wohnungspreise steigen um bis zu 13 Prozent binnen eines Jahres - Höchststände des Sommers 2022 aber vielerorts unerreicht
Nürnberg (ots) - Eine immowelt Analyse der Angebotspreise von Eigentumswohnungen
in den kreisfreien Städten und Landkreisen in den ostdeutschen Bundesländern
zeigt:
- In 72 von 76 Städten und Landkreisen im Osten haben sich Bestandswohnungen im
Vergleich zum Vorjahr verteuert
- Großstädte: Berlin (+2,9 Prozent) mit moderatem Anstieg; Erfurt (+10,0
Prozent), Leipzig (+10,8 Prozent) und Halle (+12,4 Prozent) mit zweistelligen
Zuwächsen
- Größte Verteuerungen in brandenburgischen Landkreisen Oberhavel (+13,1
Prozent) und Uckermark (+12,7 Prozent)
- 3-Jahresvergleich: Preise trotz jüngster Anstiege noch bis zu 16,6 Prozent
niedriger als 2022
in den kreisfreien Städten und Landkreisen in den ostdeutschen Bundesländern
zeigt:
- In 72 von 76 Städten und Landkreisen im Osten haben sich Bestandswohnungen im
Vergleich zum Vorjahr verteuert
- Großstädte: Berlin (+2,9 Prozent) mit moderatem Anstieg; Erfurt (+10,0
Prozent), Leipzig (+10,8 Prozent) und Halle (+12,4 Prozent) mit zweistelligen
Zuwächsen
- Größte Verteuerungen in brandenburgischen Landkreisen Oberhavel (+13,1
Prozent) und Uckermark (+12,7 Prozent)
- 3-Jahresvergleich: Preise trotz jüngster Anstiege noch bis zu 16,6 Prozent
niedriger als 2022
Nach mehreren Jahren stagnierender oder sinkender Preise ziehen die
Immobilienpreise in Ostdeutschland wieder an. Der Aufschwung verteilt sich dabei
auf nahezu alle Regionen: In 72 von 76 ostdeutschen Städten und Landkreisen
erhöhten sich die Angebotspreise von Eigentumswohnungen innerhalb eines Jahres -
in der Spitze um 13 Prozent . Dennoch liegen die Werte in den meisten Regionen
noch unter den bisherigen Höchstständen aus dem Sommer 2022. Das zeigt eine
aktuelle Analyse von immowelt, in der die durchschnittlichen Angebotspreise von
Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) in
den kreisfreien Städten und Landkreisen in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen sowie in Berlin untersucht wurden.
"Nach einer Phase der Zurückhaltung nehmen Kaufinteressenten den ostdeutschen
Immobilienmarkt wieder verstärkt in den Blick", sagt immowelt Geschäftsführer
Dr. Robert Wagner . "Die anziehende Nachfrage trifft auf ein vielerorts
vergleichbar niedriges Preisniveau, das Spielraum für deutlichere Anstiege als
im Westen Deutschlands lässt. Trotzdem liegen die Preise in den meisten Regionen
Ostdeutschlands weiterhin unter den Höchstständen von 2022, was Käufern
attraktive Einstiegsmöglichkeiten bietet."
Berlin mit leichtem Plus; kräftiger Anstieg in Leipzig
In Berlin legten die Angebotspreise von Bestandswohnungen innerhalb der letzten
12 Monate moderat um 2,9 Prozent zu. Das Preisniveau in der Hauptstadt bleibt
mit derzeit durchschnittlich 4.883 Euro pro Quadratmeter klar über dem
ostdeutschen Durchschnitt, die Dynamik ist aber geringer als in vielen anderen
Städten.
Deutlich stärker zogen die Quadratmeterpreise in Halle (+12,4 Prozent auf 2.533
Euro), Leipzig (+10,8 Prozent auf 2.545 Euro) und Rostock (+10,7 Prozent auf
4.011 Euro) an. Insbesondere Leipzig kombiniert ein vergleichsweise niedriges
Preisniveau mit einer wachsenden Bevölkerung, was für eine erhöhte Nachfrage und
folglich steigende Immobilienpreise sorgt.
Immobilienpreise in Ostdeutschland wieder an. Der Aufschwung verteilt sich dabei
auf nahezu alle Regionen: In 72 von 76 ostdeutschen Städten und Landkreisen
erhöhten sich die Angebotspreise von Eigentumswohnungen innerhalb eines Jahres -
in der Spitze um 13 Prozent . Dennoch liegen die Werte in den meisten Regionen
noch unter den bisherigen Höchstständen aus dem Sommer 2022. Das zeigt eine
aktuelle Analyse von immowelt, in der die durchschnittlichen Angebotspreise von
Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) in
den kreisfreien Städten und Landkreisen in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen sowie in Berlin untersucht wurden.
"Nach einer Phase der Zurückhaltung nehmen Kaufinteressenten den ostdeutschen
Immobilienmarkt wieder verstärkt in den Blick", sagt immowelt Geschäftsführer
Dr. Robert Wagner . "Die anziehende Nachfrage trifft auf ein vielerorts
vergleichbar niedriges Preisniveau, das Spielraum für deutlichere Anstiege als
im Westen Deutschlands lässt. Trotzdem liegen die Preise in den meisten Regionen
Ostdeutschlands weiterhin unter den Höchstständen von 2022, was Käufern
attraktive Einstiegsmöglichkeiten bietet."
Berlin mit leichtem Plus; kräftiger Anstieg in Leipzig
In Berlin legten die Angebotspreise von Bestandswohnungen innerhalb der letzten
12 Monate moderat um 2,9 Prozent zu. Das Preisniveau in der Hauptstadt bleibt
mit derzeit durchschnittlich 4.883 Euro pro Quadratmeter klar über dem
ostdeutschen Durchschnitt, die Dynamik ist aber geringer als in vielen anderen
Städten.
Deutlich stärker zogen die Quadratmeterpreise in Halle (+12,4 Prozent auf 2.533
Euro), Leipzig (+10,8 Prozent auf 2.545 Euro) und Rostock (+10,7 Prozent auf
4.011 Euro) an. Insbesondere Leipzig kombiniert ein vergleichsweise niedriges
Preisniveau mit einer wachsenden Bevölkerung, was für eine erhöhte Nachfrage und
folglich steigende Immobilienpreise sorgt.
Autor folgen