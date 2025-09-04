    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Wohnungspreise steigen um bis zu 13 Prozent binnen eines Jahres - Höchststände des Sommers 2022 aber vielerorts unerreicht

    Nürnberg (ots) - Eine immowelt Analyse der Angebotspreise von Eigentumswohnungen
    in den kreisfreien Städten und Landkreisen in den ostdeutschen Bundesländern
    zeigt:

    - In 72 von 76 Städten und Landkreisen im Osten haben sich Bestandswohnungen im
    Vergleich zum Vorjahr verteuert
    - Großstädte: Berlin (+2,9 Prozent) mit moderatem Anstieg; Erfurt (+10,0
    Prozent), Leipzig (+10,8 Prozent) und Halle (+12,4 Prozent) mit zweistelligen
    Zuwächsen
    - Größte Verteuerungen in brandenburgischen Landkreisen Oberhavel (+13,1
    Prozent) und Uckermark (+12,7 Prozent)
    - 3-Jahresvergleich: Preise trotz jüngster Anstiege noch bis zu 16,6 Prozent
    niedriger als 2022

    Nach mehreren Jahren stagnierender oder sinkender Preise ziehen die
    Immobilienpreise in Ostdeutschland wieder an. Der Aufschwung verteilt sich dabei
    auf nahezu alle Regionen: In 72 von 76 ostdeutschen Städten und Landkreisen
    erhöhten sich die Angebotspreise von Eigentumswohnungen innerhalb eines Jahres -
    in der Spitze um 13 Prozent . Dennoch liegen die Werte in den meisten Regionen
    noch unter den bisherigen Höchstständen aus dem Sommer 2022. Das zeigt eine
    aktuelle Analyse von immowelt, in der die durchschnittlichen Angebotspreise von
    Bestandswohnungen (75 Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. Stock, Baujahr 1990er-Jahre) in
    den kreisfreien Städten und Landkreisen in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern,
    Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen sowie in Berlin untersucht wurden.

    "Nach einer Phase der Zurückhaltung nehmen Kaufinteressenten den ostdeutschen
    Immobilienmarkt wieder verstärkt in den Blick", sagt immowelt Geschäftsführer
    Dr. Robert Wagner . "Die anziehende Nachfrage trifft auf ein vielerorts
    vergleichbar niedriges Preisniveau, das Spielraum für deutlichere Anstiege als
    im Westen Deutschlands lässt. Trotzdem liegen die Preise in den meisten Regionen
    Ostdeutschlands weiterhin unter den Höchstständen von 2022, was Käufern
    attraktive Einstiegsmöglichkeiten bietet."

    Berlin mit leichtem Plus; kräftiger Anstieg in Leipzig

    In Berlin legten die Angebotspreise von Bestandswohnungen innerhalb der letzten
    12 Monate moderat um 2,9 Prozent zu. Das Preisniveau in der Hauptstadt bleibt
    mit derzeit durchschnittlich 4.883 Euro pro Quadratmeter klar über dem
    ostdeutschen Durchschnitt, die Dynamik ist aber geringer als in vielen anderen
    Städten.

    Deutlich stärker zogen die Quadratmeterpreise in Halle (+12,4 Prozent auf 2.533
    Euro), Leipzig (+10,8 Prozent auf 2.545 Euro) und Rostock (+10,7 Prozent auf
    4.011 Euro) an. Insbesondere Leipzig kombiniert ein vergleichsweise niedriges
    Preisniveau mit einer wachsenden Bevölkerung, was für eine erhöhte Nachfrage und
    folglich steigende Immobilienpreise sorgt.
