    Nach einer verhaltenen Dekade nehmen Connected Services wieder Fahrt auf - wenn die verbleibenden Branchenhürden überwunden werden (FOTO)

    München (ots) -

    - Sieben von neun größeren Hindernissen, insbesondere technologischer Art,
    konnten seit 2015 weitgehend aus dem Weg geräumt werden
    - Funktionierende Geschäftsmodelle und Kundenakzeptanz bleiben schwierig: Über
    50 % der Befragten sehen sie als ernstzunehmendes Hindernis
    - Während die Monetarisierung vernetzter Fahrzeuge für Hersteller schwierig war,
    sehen Flottenbetreiber einen klaren Mehrwert und sind bereit, für
    maßgeschneiderte Dienste zu zahlen. Eine gemeinsame Plattform für
    Drittanbieter-Innovationen könnte die Lösung sein

    Connected Services für Pkw - von Infotainment-Apps bis zum autonomen Fahren -
    kommen seit Jahren kaum von der Stelle. Das könnte sich jetzt ändern. Eine neue
    Studie von Roland Berger, der Connected Vehicle Systems Alliance (COVESA) und
    Geotab zeigt: Die Technologie ist vorhanden, und viele bisherige Hindernisse für
    einen flächendeckenden Einsatz, ob hohe Kosten oder mangelnde
    Benutzerfreundlichkeit, sind weitgehend aus dem Weg geräumt. Auch betrachten
    Fahrzeughersteller und Zulieferer Connected Services nicht mehr als optionales
    Zusatzangebot, sondern als prioritäres Kernprodukt. Für die Studie wurden 27
    Branchenakteure befragt, darunter OEMs, Zulieferer, Forschungseinrichtungen und
    Händlergruppen.

    Der Anteil der Befragten, die den Mangel an vernetzten Fahrzeugen als größtes
    Hindernis für die Connected-Services-Einführung bezeichnen, sank von 84 Prozent
    im Jahr 2015 auf nun 0 Prozent. Zugleich sieht 2025 nur noch die Hälfte der
    Teilnehmer die Akzeptanz und die Zahlungsbereitschaft der Kunden als Barriere -
    ein Wert, der 2015 noch bei nahezu 100 Prozent gelegen hatte. Weniger Änderung
    gab es in einem anderen Bereich: 74 % betrachten das Fehlen funktionierender
    Geschäftsmodelle weiterhin als größte Hürde für die flächendeckende Einführung
    von Connencted Services. Branchenexperten empfehlen Strategien zur Überwindung
    dieser Schwierigkeiten, z. B. die Einpreisung der Connected-Services-Kosten in
    die Anschaffungskosten der Fahrzeuge und die Entwicklung differenzierter
    Modelle, die auf die spezifischen Anforderungen von Flottenmanagern und
    Konsumenten abgestimmt sind.

    "Die Realisierung dieser Ziele erfordert eine erhebliche Anpassungsbereitschaft
    der Branche", konstatiert Markus Baum, Partner bei Roland Berger. "Unsere Studie
    skizziert ein wegweisendes Betriebsmodell, das der Branche drei radikal neue
    Schritte abverlangt: die Entkopplung von Monetarisierung und Wertschöpfung, den
    Aufbau funktionsübergreifender Teams aus Automotive- und
    Software-Engineering-Spezialisten und die branchenweite Kooperation für eine
    bessere Interoperabilität der Systeme." Für OEMs und Zulieferer ergibt sich
