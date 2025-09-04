Nach einer verhaltenen Dekade nehmen Connected Services wieder Fahrt auf - wenn die verbleibenden Branchenhürden überwunden werden (FOTO)

München (ots) -



- Sieben von neun größeren Hindernissen, insbesondere technologischer Art,

konnten seit 2015 weitgehend aus dem Weg geräumt werden

- Funktionierende Geschäftsmodelle und Kundenakzeptanz bleiben schwierig: Über

50 % der Befragten sehen sie als ernstzunehmendes Hindernis

- Während die Monetarisierung vernetzter Fahrzeuge für Hersteller schwierig war,

sehen Flottenbetreiber einen klaren Mehrwert und sind bereit, für

maßgeschneiderte Dienste zu zahlen. Eine gemeinsame Plattform für

Drittanbieter-Innovationen könnte die Lösung sein



Connected Services für Pkw - von Infotainment-Apps bis zum autonomen Fahren -

kommen seit Jahren kaum von der Stelle. Das könnte sich jetzt ändern. Eine neue

Studie von Roland Berger, der Connected Vehicle Systems Alliance (COVESA) und

Geotab zeigt: Die Technologie ist vorhanden, und viele bisherige Hindernisse für

einen flächendeckenden Einsatz, ob hohe Kosten oder mangelnde

Benutzerfreundlichkeit, sind weitgehend aus dem Weg geräumt. Auch betrachten

Fahrzeughersteller und Zulieferer Connected Services nicht mehr als optionales

Zusatzangebot, sondern als prioritäres Kernprodukt. Für die Studie wurden 27

Branchenakteure befragt, darunter OEMs, Zulieferer, Forschungseinrichtungen und

Händlergruppen.







Hindernis für die Connected-Services-Einführung bezeichnen, sank von 84 Prozent

im Jahr 2015 auf nun 0 Prozent. Zugleich sieht 2025 nur noch die Hälfte der

Teilnehmer die Akzeptanz und die Zahlungsbereitschaft der Kunden als Barriere -

ein Wert, der 2015 noch bei nahezu 100 Prozent gelegen hatte. Weniger Änderung

gab es in einem anderen Bereich: 74 % betrachten das Fehlen funktionierender

Geschäftsmodelle weiterhin als größte Hürde für die flächendeckende Einführung

von Connencted Services. Branchenexperten empfehlen Strategien zur Überwindung

dieser Schwierigkeiten, z. B. die Einpreisung der Connected-Services-Kosten in

die Anschaffungskosten der Fahrzeuge und die Entwicklung differenzierter

Modelle, die auf die spezifischen Anforderungen von Flottenmanagern und

Konsumenten abgestimmt sind.



"Die Realisierung dieser Ziele erfordert eine erhebliche Anpassungsbereitschaft

der Branche", konstatiert Markus Baum, Partner bei Roland Berger. "Unsere Studie

skizziert ein wegweisendes Betriebsmodell, das der Branche drei radikal neue

Schritte abverlangt: die Entkopplung von Monetarisierung und Wertschöpfung, den

Aufbau funktionsübergreifender Teams aus Automotive- und

Software-Engineering-Spezialisten und die branchenweite Kooperation für eine

bessere Interoperabilität der Systeme." Für OEMs und Zulieferer ergibt sich Seite 1 von 3 Seite 2 ►





