Neue Roland Berger Studie
Nach einer verhaltenen Dekade nehmen Connected Services wieder Fahrt auf - wenn die verbleibenden Branchenhürden überwunden werden (FOTO)
- Sieben von neun größeren Hindernissen, insbesondere technologischer Art,
konnten seit 2015 weitgehend aus dem Weg geräumt werden
- Funktionierende Geschäftsmodelle und Kundenakzeptanz bleiben schwierig: Über
50 % der Befragten sehen sie als ernstzunehmendes Hindernis
- Während die Monetarisierung vernetzter Fahrzeuge für Hersteller schwierig war,
sehen Flottenbetreiber einen klaren Mehrwert und sind bereit, für
maßgeschneiderte Dienste zu zahlen. Eine gemeinsame Plattform für
Drittanbieter-Innovationen könnte die Lösung sein
Connected Services für Pkw - von Infotainment-Apps bis zum autonomen Fahren -
kommen seit Jahren kaum von der Stelle. Das könnte sich jetzt ändern. Eine neue
Studie von Roland Berger, der Connected Vehicle Systems Alliance (COVESA) und
Geotab zeigt: Die Technologie ist vorhanden, und viele bisherige Hindernisse für
einen flächendeckenden Einsatz, ob hohe Kosten oder mangelnde
Benutzerfreundlichkeit, sind weitgehend aus dem Weg geräumt. Auch betrachten
Fahrzeughersteller und Zulieferer Connected Services nicht mehr als optionales
Zusatzangebot, sondern als prioritäres Kernprodukt. Für die Studie wurden 27
Branchenakteure befragt, darunter OEMs, Zulieferer, Forschungseinrichtungen und
Händlergruppen.
Der Anteil der Befragten, die den Mangel an vernetzten Fahrzeugen als größtes
Hindernis für die Connected-Services-Einführung bezeichnen, sank von 84 Prozent
im Jahr 2015 auf nun 0 Prozent. Zugleich sieht 2025 nur noch die Hälfte der
Teilnehmer die Akzeptanz und die Zahlungsbereitschaft der Kunden als Barriere -
ein Wert, der 2015 noch bei nahezu 100 Prozent gelegen hatte. Weniger Änderung
gab es in einem anderen Bereich: 74 % betrachten das Fehlen funktionierender
Geschäftsmodelle weiterhin als größte Hürde für die flächendeckende Einführung
von Connencted Services. Branchenexperten empfehlen Strategien zur Überwindung
dieser Schwierigkeiten, z. B. die Einpreisung der Connected-Services-Kosten in
die Anschaffungskosten der Fahrzeuge und die Entwicklung differenzierter
Modelle, die auf die spezifischen Anforderungen von Flottenmanagern und
Konsumenten abgestimmt sind.
"Die Realisierung dieser Ziele erfordert eine erhebliche Anpassungsbereitschaft
der Branche", konstatiert Markus Baum, Partner bei Roland Berger. "Unsere Studie
skizziert ein wegweisendes Betriebsmodell, das der Branche drei radikal neue
Schritte abverlangt: die Entkopplung von Monetarisierung und Wertschöpfung, den
Aufbau funktionsübergreifender Teams aus Automotive- und
Software-Engineering-Spezialisten und die branchenweite Kooperation für eine
bessere Interoperabilität der Systeme." Für OEMs und Zulieferer ergibt sich
