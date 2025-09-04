Dreame startet in die Smart-Home-Zukunft / 139 % Umsatzplus in Europa und die Premiere eines vernetzten Full-Smart-Ökosystems (FOTO)

Berlin (ots) - Dreame Technology

(https://375944.eu2.cleverreach.com/c/110447404/5e313c590-t1vynp) , ein

führender Innovator für smarte Haushaltslösungen, verzeichnete von Januar bis

Juli 2025 in Europa ein Umsatzwachstum von 139 % im Vergleich zum Vorjahr.

Gleichzeitig sicherte sich das Unternehmen den Spitzenplatz beim Umsatzanteil

von Saugrobotern in zahlreichen europäischen Märkten - ein Meilenstein, der die

dynamische Entwicklung der Marke in der Region unterstreicht. Auf der IFA 2025

stellte Dreame erstmals sein gesamtes Smart-Home-Ökosystem vor und widmete dafür

eine komplette Messehalle mit 22 Produktlinien, darunter 15 völlig neue

Kategorien.



Europäisches Wachstum als Sprungbrett





Unabhängige Marktforschungsdaten belegen: Dreame ist 2025 im ersten HalbjahrMarktführer beim Umsatzanteil von Saugrobotern in Deutschland (42 %), Frankreich(34,8 %), Österreich (49,6 %), Italien (37,5 %), der Schweiz (42,3 %), denNiederlanden (30,9 %), Belgien (62 %) und Dänemark (36,9 %).Sean Chen, Managing Director von Dreame Westeuropa, erklärt:"Unsere Mission ist es, Nutzer:innen mit Technologien zu unterstützen, die denAlltag spürbar erleichtern und das Leben zu Hause verbessern. Von smarterReinigung bis hin zu vernetzten Multi-Level-Lösungen - jede Innovation istdarauf ausgelegt, Wohnen einfacher, effizienter und angenehmer zu machen."Das Wachstum in Europa stützt sich auf drei zentrale Faktoren:- Konsequente Innovation mit Blick auf reale Bedürfnisse - von dem doppeltenFlex-Arm für nahezu 100 % Flächenabdeckung in Ecken und Kanten bis hin zumProLeap-System, das Saugrobotern hilft, Schwellen zu überwinden.- Starke Multi-Channel-Strategie - Kombination aus E-Commerce, Partnerschaftenmit führenden Händlern wie MediaMarkt und Saturn sowie lokalisiertem Marketingund Service-Netzwerken.- Vertrauenswürdiger Kundenservice mit Langzeitgarantie - AlleFlaggschiff-Saugroboter beinhalten eine dreijährige Garantie, unterstütztdurch zehn Reparaturzentren in Europa und ein Kundendienstteam, das 2025 um250 % ausgebaut wurde.Dreame ist inzwschen in über 6.000 Geschäften in mehr als 100 Ländern undRegionen vertreten und baut seine physische Präsenz in Europa weiter aus - bisJahresende entstehen sieben Flagship-Stores, u. a. in Frankfurt, München,Mailand, Madrid und Birmingham.Innovation vorantreiben: Von Forschung bis RobotikMehr als 60 % der Belegschaft von Dreame arbeiten in Forschung und Entwicklung,weltweit hält das Unternehmen über 6.300 Patente. Die Strategie kombiniert KI,Robotik, IoT und Szenarien-intelligente Anwendungen, um leistungsstarke,benutzerzentrierte Lösungen zu schaffen.