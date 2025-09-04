IFA 2025
Dreame startet in die Smart-Home-Zukunft / 139 % Umsatzplus in Europa und die Premiere eines vernetzten Full-Smart-Ökosystems (FOTO)
Berlin (ots) - Dreame Technology
(https://375944.eu2.cleverreach.com/c/110447404/5e313c590-t1vynp) , ein
führender Innovator für smarte Haushaltslösungen, verzeichnete von Januar bis
Juli 2025 in Europa ein Umsatzwachstum von 139 % im Vergleich zum Vorjahr.
Gleichzeitig sicherte sich das Unternehmen den Spitzenplatz beim Umsatzanteil
von Saugrobotern in zahlreichen europäischen Märkten - ein Meilenstein, der die
dynamische Entwicklung der Marke in der Region unterstreicht. Auf der IFA 2025
stellte Dreame erstmals sein gesamtes Smart-Home-Ökosystem vor und widmete dafür
eine komplette Messehalle mit 22 Produktlinien, darunter 15 völlig neue
Kategorien.
Europäisches Wachstum als Sprungbrett
(https://375944.eu2.cleverreach.com/c/110447404/5e313c590-t1vynp) , ein
führender Innovator für smarte Haushaltslösungen, verzeichnete von Januar bis
Juli 2025 in Europa ein Umsatzwachstum von 139 % im Vergleich zum Vorjahr.
Gleichzeitig sicherte sich das Unternehmen den Spitzenplatz beim Umsatzanteil
von Saugrobotern in zahlreichen europäischen Märkten - ein Meilenstein, der die
dynamische Entwicklung der Marke in der Region unterstreicht. Auf der IFA 2025
stellte Dreame erstmals sein gesamtes Smart-Home-Ökosystem vor und widmete dafür
eine komplette Messehalle mit 22 Produktlinien, darunter 15 völlig neue
Kategorien.
Europäisches Wachstum als Sprungbrett
Unabhängige Marktforschungsdaten belegen: Dreame ist 2025 im ersten Halbjahr
Marktführer beim Umsatzanteil von Saugrobotern in Deutschland (42 %), Frankreich
(34,8 %), Österreich (49,6 %), Italien (37,5 %), der Schweiz (42,3 %), den
Niederlanden (30,9 %), Belgien (62 %) und Dänemark (36,9 %).
Sean Chen, Managing Director von Dreame Westeuropa, erklärt:
"Unsere Mission ist es, Nutzer:innen mit Technologien zu unterstützen, die den
Alltag spürbar erleichtern und das Leben zu Hause verbessern. Von smarter
Reinigung bis hin zu vernetzten Multi-Level-Lösungen - jede Innovation ist
darauf ausgelegt, Wohnen einfacher, effizienter und angenehmer zu machen."
Das Wachstum in Europa stützt sich auf drei zentrale Faktoren:
- Konsequente Innovation mit Blick auf reale Bedürfnisse - von dem doppelten
Flex-Arm für nahezu 100 % Flächenabdeckung in Ecken und Kanten bis hin zum
ProLeap-System, das Saugrobotern hilft, Schwellen zu überwinden.
- Starke Multi-Channel-Strategie - Kombination aus E-Commerce, Partnerschaften
mit führenden Händlern wie MediaMarkt und Saturn sowie lokalisiertem Marketing
und Service-Netzwerken.
- Vertrauenswürdiger Kundenservice mit Langzeitgarantie - Alle
Flaggschiff-Saugroboter beinhalten eine dreijährige Garantie, unterstützt
durch zehn Reparaturzentren in Europa und ein Kundendienstteam, das 2025 um
250 % ausgebaut wurde.
Dreame ist inzwschen in über 6.000 Geschäften in mehr als 100 Ländern und
Regionen vertreten und baut seine physische Präsenz in Europa weiter aus - bis
Jahresende entstehen sieben Flagship-Stores, u. a. in Frankfurt, München,
Mailand, Madrid und Birmingham.
Innovation vorantreiben: Von Forschung bis Robotik
Mehr als 60 % der Belegschaft von Dreame arbeiten in Forschung und Entwicklung,
weltweit hält das Unternehmen über 6.300 Patente. Die Strategie kombiniert KI,
Robotik, IoT und Szenarien-intelligente Anwendungen, um leistungsstarke,
benutzerzentrierte Lösungen zu schaffen.
Marktführer beim Umsatzanteil von Saugrobotern in Deutschland (42 %), Frankreich
(34,8 %), Österreich (49,6 %), Italien (37,5 %), der Schweiz (42,3 %), den
Niederlanden (30,9 %), Belgien (62 %) und Dänemark (36,9 %).
Sean Chen, Managing Director von Dreame Westeuropa, erklärt:
"Unsere Mission ist es, Nutzer:innen mit Technologien zu unterstützen, die den
Alltag spürbar erleichtern und das Leben zu Hause verbessern. Von smarter
Reinigung bis hin zu vernetzten Multi-Level-Lösungen - jede Innovation ist
darauf ausgelegt, Wohnen einfacher, effizienter und angenehmer zu machen."
Das Wachstum in Europa stützt sich auf drei zentrale Faktoren:
- Konsequente Innovation mit Blick auf reale Bedürfnisse - von dem doppelten
Flex-Arm für nahezu 100 % Flächenabdeckung in Ecken und Kanten bis hin zum
ProLeap-System, das Saugrobotern hilft, Schwellen zu überwinden.
- Starke Multi-Channel-Strategie - Kombination aus E-Commerce, Partnerschaften
mit führenden Händlern wie MediaMarkt und Saturn sowie lokalisiertem Marketing
und Service-Netzwerken.
- Vertrauenswürdiger Kundenservice mit Langzeitgarantie - Alle
Flaggschiff-Saugroboter beinhalten eine dreijährige Garantie, unterstützt
durch zehn Reparaturzentren in Europa und ein Kundendienstteam, das 2025 um
250 % ausgebaut wurde.
Dreame ist inzwschen in über 6.000 Geschäften in mehr als 100 Ländern und
Regionen vertreten und baut seine physische Präsenz in Europa weiter aus - bis
Jahresende entstehen sieben Flagship-Stores, u. a. in Frankfurt, München,
Mailand, Madrid und Birmingham.
Innovation vorantreiben: Von Forschung bis Robotik
Mehr als 60 % der Belegschaft von Dreame arbeiten in Forschung und Entwicklung,
weltweit hält das Unternehmen über 6.300 Patente. Die Strategie kombiniert KI,
Robotik, IoT und Szenarien-intelligente Anwendungen, um leistungsstarke,
benutzerzentrierte Lösungen zu schaffen.
Autor folgen