Nvidia und China: KI-Chips im Schatten des politischen Drucks

Alibaba , ByteDance und andere große Technologiefirmen in China halten trotz des politischen Drucks an den Käufen von Nvidia -Chips fest. Die Unternehmen wollen nach Angaben von Insidern gegenüber Reuters sicherstellen, dass ihre Bestellungen für das H20-Modell bearbeitet werden. Zudem verfolgen sie aufmerksam die Entwicklung des neuen, leistungsstärkeren B30A-Chips, der auf Nvidias Blackwell-Architektur basiert.

Der B30A könnte, sofern er von Washington genehmigt wird, etwa doppelt so teuer sein wie der H20. Dieser kostet derzeit zwischen 10.000 und 12.000 US-Dollar. Der neue Chip soll bis zu sechsmal leistungsfähiger sein. Experten zufolge sehen chinesische Unternehmen den Preis des B30A als attraktiv an. Beide Modelle wurden speziell angepasst, um die US-Exportauflagen zu erfüllen.

Politische Brisanz im Technologiekrieg

China trägt rund 13 Prozent zum Umsatz von Nvidia bei. Der Zugang zu modernen KI-Chips gilt als einer der zentralen Streitpunkte im technologischen Wettstreit zwischen den Vereinigten Staaten und China. Während die US-Regierung von noch härteren Beschränkungen abgerückt ist, drängt Peking seine Unternehmen dazu, weniger US-Chips zu nutzen. Firmen wie Tencent und ByteDance mussten ihre H20-Käufe gegenüber Behörden bereits rechtfertigen. Ein Verkaufsstopp wurde jedoch bislang nicht verhängt.

Trotz des staatlichen Drucks bleibt die Nachfrage hoch, da Chips von Huawei oder Cambricon nicht in ausreichender Menge verfügbar sind und technisch schwächer abschneiden. Mehrere Ingenieure in chinesischen Unternehmen bestätigen die bessere Leistung von Nvidia.

Nvidia zwischen Risiko und Chance

Das Fehlen klarer Perspektiven in China belastet Nvidia. Ende August veröffentlichte der Konzern eine zurückhaltende Umsatzprognose, die das Geschäft im Reich der Mitte nicht berücksichtigte. Seitdem hat die Aktie rund 6 Prozent verloren.

Auf der Quartalskonferenz betonten Manager, dass zwar Exportlizenzen für den H20 vorliegen, die Lieferungen jedoch noch ausstünden. Grund seien offene Fragen rund um ein Abkommen, wonach 15 Prozent der H20-Erlöse an die US-Regierung fließen sollen.

CEO Jensen Huang versicherte chinesischen Kunden, sie müssten sich um die Verfügbarkeit des H20 keine Sorgen machen. Reuters berichtete im Juli, dass Nvidia über ein Lager von 600.000 bis 700.000 Chips verfüge und bei TSMC weitere Aufträge platziert habe. Zudem sollen bereits im September erste Muster des B30A an Kunden in China gehen. Huang schätzt, dass der Markt in China für Nvidia langfristig ein Volumen von 50 Milliarden US-Dollar erreichen könnte.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion