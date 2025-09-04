    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRyanair Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Ryanair Holdings

    AKTIE IM FOKUS

    Reisesektor taumelt weiter - Tui und Lufthansa auf Talfahrt

    Für Sie zusammengefasst
    • Reisesektor in Europa verliert weiter an Wert.
    • Ryanair-Aktien fallen um 3,2 Prozent, Tui und Lufthansa betroffen.
    • Tui plant Kostensenkungen, Dividende im Dezember möglich.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der europäische Reisesektor befindet sich am Donnerstag weiterhin auf der Verliererseite. Seit Ende August geht es steil bergab für den Stoxx Europe 600 Travel & Leisure , nachdem dieser ein Hoch seit 2021 erreicht hatte. Durch ein Minus von 1,1 Prozent weitete der Sektor seinen Verlust in dieser Zeit auf mehr als sechs Prozent aus.

    Das schlechte Sektorumfeld wurde am Donnerstag von Ryanair angeführt, denn die Aktien des Billigfliegers wurden an der Dubliner Börse mit einem Abschlag von 3,2 Prozent gehandelt. Den Anstoß zur jüngsten Sektorschwäche hatten Ende August aber die politischen Bedenken in Frankreich gegeben. Im Reisesektor reagieren Anleger häufig besonders empfindlich auf eine drohende politische Instabilität.

    Die Aktien von Tui und der Lufthansa fielen in diesem Umfeld nun um mehr als zwei Prozent. Die Titel des Reiseveranstalters haben seit ihrem August-Hoch mehr als 13 Prozent verloren und jene der Fluggesellschaft etwa 10 Prozent. Bei der Lufthansa hatte am Vortag auch die Sorge vor einem Pilotenstreik zu den Kursverlusten beigetragen. Außerdem hatte die Fluggesellschaft eine Wandelanleihe platziert.

    Mit fundamentalen Begründungen für die Kursverluste der Sektorwerte tun sich Börsianer zuletzt aber schwer. Jarrod Castle schrieb in einem Branchenkommentar nach einer Konferenz, der Sommer verlaufe im Rahmen der Erwartungen. Tui etwa habe bestätigt, dass das Geschäftsumfeld den Annahmen zum Zeitpunkt des jüngsten Quartalsberichts entspreche.

    Laut Castle liegt der Fokus des Tui-Managements weiter auf Kostensenkungen. Dazu werde der Vorstand im Dezember darüber entscheiden, ob Anleger des Reisekonzerns wieder eine Dividende erhielten. In diesem Jahr hatte es Stimmen gegeben, wonach die gesundete Bilanz wieder eine Auszahlung zulassen könnte./tih/gl/jha/

     

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,60 % und einem Kurs von 7,49 auf Tradegate (04. September 2025, 11:40 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um -7,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,48 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 4,09 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1429EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -13,22 %/-0,82 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    4 im Artikel enthaltene Werte
