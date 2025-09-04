    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy
    BERNSTEIN RESEARCH stuft Siemens Energy auf 'Underperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Underperform" belassen. Analyst Nicholas Green sieht damit in seiner Zusammenfassung der aktuellen Gemengelage vom Mittwochnachmittag weiter enorme Kursrisiken./ag/gl

    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Nicholas Green
    Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 37
    Kursziel alt: 37
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


