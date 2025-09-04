JEFFERIES stuft Siemens Healthineers auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Bei der Siemens-Tochter seien alle Augen auf den Kapitalmarkttag im November und die Pläne der Mutter mit ihren Anteilen gerichtet, schrieb Julien Dormois am Mittwochabend nach einer Healthcare-Konferenz mit Vertretern von Siemens Health, Sonova und Smith & Nephew./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 17:15 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 19:01 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 46,86EUR auf Tradegate (04. September 2025, 11:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Julien Dormois

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 60

Kursziel alt: 60

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

