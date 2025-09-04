GOLDMAN SACHS stuft Auto1 auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Auto1 von 31,00 auf 32,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Tate hob am Donnerstag außerordentlich starke Downlowad-Zahlen der Autohero-App hervor. Die Fahrzeugangebote seien zwar im August zurückgegangen, lägen aber nach dem Sprung im Juli immer noch klar über dem Juni-Niveau. Insgesamt deuteten alle Daten auf eine weiter starke Kundennachfrage bei Autohero hin./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 03:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,30 % und einem Kurs von 26,50EUR auf Tradegate (04. September 2025, 11:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Tate

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 32,50

Kursziel alt: 31,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

