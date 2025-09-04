HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft DEUTZ AG auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Deutz mit einem Kursziel von 11,30 Euro auf "Buy" belassen. Mit dem Kauf der Sobek Group stärke Deutz den Rüstungsbereich, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil am Donnerstag. Die Aktie bleibe enorm attraktiv./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 08:26 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 08:26 / MEZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,39 % und einem Kurs von 9,36EUR auf Tradegate (04. September 2025, 11:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
Analyst: Jorge Gonzalez Sadornil
Analysiertes Unternehmen: DEUTZ AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 11,30
Kursziel alt: 11,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
