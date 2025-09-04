DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft LOREAL auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oreal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Tom Sykes widmete sich in seiner am Donnerstag vorliegenden Auswertung den für die Bewertung der Franzosen interessanten Daten von dbDataInsights. Er bleibt insgesamt skeptisch./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 07:50 / CET



