HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Flatexdegiro auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 31,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Simon Keller lobte am Donnerstag starke Geschäftskennziffern, ein intaktes Wachstum und den weiter bestehenden Bewertungsabschlag zur Konkurrenz./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 08:26 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 08:26 / MEZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 27,36EUR auf Tradegate (04. September 2025, 11:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
Analyst: Simon Keller
Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 31,50
Kursziel alt: 31,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
