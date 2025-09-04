    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsflatexDEGIRO AktievorwärtsNachrichten zu flatexDEGIRO
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Flatexdegiro auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 31,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Simon Keller lobte am Donnerstag starke Geschäftskennziffern, ein intaktes Wachstum und den weiter bestehenden Bewertungsabschlag zur Konkurrenz./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 08:26 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 08:26 / MEZ

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,37 % und einem Kurs von 27,36EUR auf Tradegate (04. September 2025, 11:38 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING
    Analyst: Simon Keller
    Analysiertes Unternehmen: Flatexdegiro
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 31,50
    Kursziel alt: 31,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 31,50, was eine Steigerung von +14,71% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Flatexdegiro auf 'Buy' Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 31,50 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Simon Keller lobte am Donnerstag starke Geschäftskennziffern, ein intaktes Wachstum und den weiter bestehenden …