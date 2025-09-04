Russlands Wirtschaft kühlt schneller ab als erwartet.

WLADIWOSTOK (dpa-AFX) - Russlands Wirtschaft kühlt schneller ab als von der Regierung in Moskau erwartet. Die Wachstumsprognose werde in Kürze nach unten korrigiert werden, sagte Wirtschaftsminister Maxim Reschetnikow russischen Nachrichtenagenturen zufolge auf einem Forum in Russlands fernöstlicher Metropole Wladiwostok. Im April war die Regierung noch von 2,5 Prozent Wachstum in diesem Jahr ausgegangen.

Ex-Wirtschaftsminister German Gref, der inzwischen seit vielen Jahren Russlands größtes Finanzinstitut Sberbank leitet, sprach sogar von einer "technischen Rezession" im zweiten Quartal. Auch der Juli und August deuteten darauf hin, "dass wir uns dem Nullwert nähern." Er forderte eine deutliche Senkung der Leitzinsen, um die Wirtschaft wiederzubeleben.