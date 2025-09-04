ANALYSE-FLASH
Goldman startet Heidelberg Materials mit 'Buy' - Ziel 240 Euro
- Goldman Sachs bewertet Heidelberg mit "Buy" bei 240 Euro.
- Angebot wird knapper, Margen steigen bei Preisen.
- Operative Ergebnissteigerung von 6% bis 2030 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Aktien von Heidelberg Materials beim Kursziel von 240 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Situation von Angebot und Nachfrage in der europäischen Baustoffbranche habe sich geändert, schrieb der neue Analyst Ben Rada Martin am Donnerstag. Das Angebot werde nämlich knapper und die Margen zögen bei rationaleren Preisen an. Zudem hätten sich die Aussichten für die Nachfrage aufgehellt. Heidelberg Materials traut der Experte bis 2030 eine operative Ergebnissteigerung von im Schnitt 6 Prozent jährlich zu./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,64 % und einem Kurs von 196,5 auf Tradegate (04. September 2025, 11:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um -3,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,85 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 35,15 Mrd..
Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 223,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 217,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von +10,15 %/+21,83 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 240 Euro
Wenn in Deutschland nächstes Jahr die Konjunktur Programme weiter anlaufen 🤔, bin weiterhin optimistisch gestimmt.
