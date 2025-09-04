Goldman startet Heidelberg Materials mit 'Buy' - Ziel 240 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,64 % und einem Kurs von 196,5 auf Tradegate (04. September 2025, 11:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um -3,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,85 %.

Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 35,15 Mrd..

Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 223,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 217,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 240,00EUR was eine Bandbreite von +10,15 %/+21,83 % bedeutet.