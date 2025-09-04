Smart Home Innovation
Aiper präsentiert neuen KI-gesteuerten Poolroboter auf der IFA Berlin 2025 (FOTO)
Berlin (ots) - Aiper (https://aiper.com/de/home) , der weltweit fÃ¼hrende
Anbieter von kabellosen Poolreinigungsrobotern, stellt auf der IFA Berlin 2025
(https://www.ifa-berlin.com/exhibitors/aiper-intelligent-sarl) (5. bis 9.
September) seinen ersten KI-gestÃ¼tzten Poolreinigungsroboter und das damit
bislang fortschrittlichste Produkt vor: den Scuba V3
(https://aiper.com/de/aiper-at-ifa-2025) . Der Scuba V3 ist der weltweit
leichteste KI-gesteuerte Poolreinigungsroboter mit Wasserlinienerkennung und
bietet einen revolutionÃ¤ren Fortschritt in der Poolautomatisierung mit
innovativer KI-Sicht und einer mÃ¼helosen Nutzungserfahrung.
"Die Verbraucher:innen von heute erwarten, dass ihr Smart Home nicht nur den
Innenbereich, sondern auch den AuÃŸenbereich umfasst", sagt Richard Wang, CEO von
Aiper. "Der Scuba V3 bringt KI in den Garten und kombiniert PrÃ¤zision, Komfort
und KonnektivitÃ¤t fÃ¼r ein mÃ¼heloses Poolerlebnis. Als erster KI-gesteuerter
Poolreinigungsroboter von Aiper markiert er auch einen wichtigen Meilenstein auf
unserem Weg, das Smart Living im Freien neu zu definieren."
Der Scuba V3 wird ab Anfang 2026 fÃ¼r 1.099 EUR erhÃ¤ltlich sein. Zu den
wichtigsten Funktionen gehÃ¶rt AI Vision Cleaning . Mithilfe einer integrierten
Kamera und Objekterkennung werden Ã¼ber 20 verschiedene Arten von PoolabfÃ¤llen -
von feinem Sand und Schmutz bis hin zu Ã„sten - erkannt und gezielt entfernt. Mit
einer deutlich hÃ¶heren Reinigungsgeschwindigkeit sorgt der V3 durch eine
Kombination aus proaktiver Sicht und Gittermuster-Navigation fÃ¼r eine prÃ¤zise
Abdeckung. Das Vision-System des Scuba V3 wurde in Ã¼ber zwei Jahren intensiver
KI-Entwicklung und Praxistests in den USA, Europa und Australien entwickelt und
navigiert prÃ¤zise und zielgerichtet. Er umfÃ¤hrt gÃ¤ngige Hindernisse unter Wasser
wie AbflÃ¼sse, Leitern, Beleuchtungen, Stufen und sogar Poolspielzeug intelligent
und sorgt so jedes Mal fÃ¼r eine kontinuierliche Reinigung der gesamten
BodenflÃ¤che.
Der Scuba V3 verfÃ¼gt zudem Ã¼ber die KI-gestÃ¼tzte Reinigungsfunktion "AI Patrol
Cleaning" , einen bildgesteuerten Reinigungsmodus, der Bereiche mit hohem
Schmutzaufkommen scannt und nur die Bereiche reinigt, die es benÃ¶tigen. Dadurch
werden bis zu 40 Prozent Laufzeit und Energie eingespart, wÃ¤hrend eine
24/7-Reinigung gewÃ¤hrleistet ist.
Mit einem Gewicht von nur 7,5 kg, etwa so viel wie eine Hauskatze, ist der Scuba
V3 fÃ¼r eine mÃ¼helose Verwendung konzipiert. Dank seines schnell entleerbaren
GehÃ¤uses und der Ein-Klick-Aktivierung ist er unglaublich einfach zu handhaben
und zu bedienen.
Mit seinem JetAssist(TM) -Motor und der WaveLine(TM) -Technologie erreicht der
Scuba V3 eine ununterbrochene horizontale Wasserlinienreinigung, wÃ¤hrend das
MicroMesh(TM) -Ultrafiltersystem kleinste Schmutzpartikel auffÃ¤ngt und so jedes
Mal fÃ¼r kristallklares Wasser sorgt. Der Scuba V3 wurde fÃ¼r smarte Haushalte
entwickelt und unterstÃ¼tzt das kabellose Laden mithilfe einer Dockingstation. Er
verfÃ¼gt Ã¼ber eine intelligente Diagnosefunktion, eine automatische Kalibrierung
und Over-the-Air-Software-Updates (OTA) Ã¼ber die kostenlose mobile App von
Aiper.
Der neue Scuba V3 wird auf der IFA am Aiper-Stand (Halle 9-111) in der Messe
Berlin vorgestellt. Eine spezielle Launch-Veranstaltung fÃ¼r das neue Produkt
findet ebenfalls am 5. September von 11:00 bis 12:00 Uhr am Aiper-Stand statt.
IFA-Besucher:innen kÃ¶nnen sich zudem am 4. September bei den ShowStoppers @ IFA
in der SÃ¼dhalle Ã¼ber die neuesten Innovationen von Aiper informieren. Dort
prÃ¤sentiert das Unternehmen auch seine preisgekrÃ¶nten Produkte und
fortschrittlichen Modelle wie das intelligente BewÃ¤sserungssystem Aiper
IrriSense (https://aiper.com/de/aiper-irrisense) und alle Modelle der Aiper-
Poolreinigungsroboter.
Weitere Informationen Ã¼ber Aiper finden Sie unter Aiper.com
(https://aiper.com/de/home) und auf Social Media: LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/aiperofficial/) , Facebook
(https://www.facebook.com/AiperOfficial) , Instagram
(https://www.instagram.com/aiperofficial) , TikTok
(https://www.tiktok.com/@aiper_official) und X (https://x.com/AiperOfficial) .
Pressekontakt:
Inka Wolf, Deniz Sahin, Alexander Seiche
Sendlinger StraÃŸe 42 A
D-80331 MÃ¼nchen
Tel: +49 (0)89 211871-76 / -47 / -37
E-Mail: mailto:aiper@schwartzpr.de
http://www.schwartzpr.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180781/6110645
OTS: Aiper
