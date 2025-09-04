    StartseitevorwÃ¤rtsNachrichtenvorwÃ¤rtsPressemitteilungenvorwÃ¤rtsNachricht

    Aiper präsentiert neuen KI-gesteuerten Poolroboter auf der IFA Berlin 2025 (FOTO)

    Berlin (ots) - Aiper (https://aiper.com/de/home) , der weltweit fÃ¼hrende
    Anbieter von kabellosen Poolreinigungsrobotern, stellt auf der IFA Berlin 2025
    (https://www.ifa-berlin.com/exhibitors/aiper-intelligent-sarl) (5. bis 9.
    September) seinen ersten KI-gestÃ¼tzten Poolreinigungsroboter und das damit
    bislang fortschrittlichste Produkt vor: den Scuba V3
    (https://aiper.com/de/aiper-at-ifa-2025) . Der Scuba V3 ist der weltweit
    leichteste KI-gesteuerte Poolreinigungsroboter mit Wasserlinienerkennung und
    bietet einen revolutionÃ¤ren Fortschritt in der Poolautomatisierung mit
    innovativer KI-Sicht und einer mÃ¼helosen Nutzungserfahrung.

    "Die Verbraucher:innen von heute erwarten, dass ihr Smart Home nicht nur den
    Innenbereich, sondern auch den AuÃŸenbereich umfasst", sagt Richard Wang, CEO von
    Aiper. "Der Scuba V3 bringt KI in den Garten und kombiniert PrÃ¤zision, Komfort
    und KonnektivitÃ¤t fÃ¼r ein mÃ¼heloses Poolerlebnis. Als erster KI-gesteuerter
    Poolreinigungsroboter von Aiper markiert er auch einen wichtigen Meilenstein auf
    unserem Weg, das Smart Living im Freien neu zu definieren."

    Der Scuba V3 wird ab Anfang 2026 fÃ¼r 1.099 EUR erhÃ¤ltlich sein. Zu den
    wichtigsten Funktionen gehÃ¶rt AI Vision Cleaning . Mithilfe einer integrierten
    Kamera und Objekterkennung werden Ã¼ber 20 verschiedene Arten von PoolabfÃ¤llen -
    von feinem Sand und Schmutz bis hin zu Ã„sten - erkannt und gezielt entfernt. Mit
    einer deutlich hÃ¶heren Reinigungsgeschwindigkeit sorgt der V3 durch eine
    Kombination aus proaktiver Sicht und Gittermuster-Navigation fÃ¼r eine prÃ¤zise
    Abdeckung. Das Vision-System des Scuba V3 wurde in Ã¼ber zwei Jahren intensiver
    KI-Entwicklung und Praxistests in den USA, Europa und Australien entwickelt und
    navigiert prÃ¤zise und zielgerichtet. Er umfÃ¤hrt gÃ¤ngige Hindernisse unter Wasser
    wie AbflÃ¼sse, Leitern, Beleuchtungen, Stufen und sogar Poolspielzeug intelligent
    und sorgt so jedes Mal fÃ¼r eine kontinuierliche Reinigung der gesamten
    BodenflÃ¤che.

    Der Scuba V3 verfÃ¼gt zudem Ã¼ber die KI-gestÃ¼tzte Reinigungsfunktion "AI Patrol
    Cleaning" , einen bildgesteuerten Reinigungsmodus, der Bereiche mit hohem
    Schmutzaufkommen scannt und nur die Bereiche reinigt, die es benÃ¶tigen. Dadurch
    werden bis zu 40 Prozent Laufzeit und Energie eingespart, wÃ¤hrend eine
    24/7-Reinigung gewÃ¤hrleistet ist.

    Mit einem Gewicht von nur 7,5 kg, etwa so viel wie eine Hauskatze, ist der Scuba
    V3 fÃ¼r eine mÃ¼helose Verwendung konzipiert. Dank seines schnell entleerbaren
    GehÃ¤uses und der Ein-Klick-Aktivierung ist er unglaublich einfach zu handhaben
    und zu bedienen.

    Mit seinem JetAssist(TM) -Motor und der WaveLine(TM) -Technologie erreicht der
    Scuba V3 eine ununterbrochene horizontale Wasserlinienreinigung, wÃ¤hrend das
    MicroMesh(TM) -Ultrafiltersystem kleinste Schmutzpartikel auffÃ¤ngt und so jedes
    Mal fÃ¼r kristallklares Wasser sorgt. Der Scuba V3 wurde fÃ¼r smarte Haushalte
    entwickelt und unterstÃ¼tzt das kabellose Laden mithilfe einer Dockingstation. Er
    verfÃ¼gt Ã¼ber eine intelligente Diagnosefunktion, eine automatische Kalibrierung
    und Over-the-Air-Software-Updates (OTA) Ã¼ber die kostenlose mobile App von
    Aiper.

    Der neue Scuba V3 wird auf der IFA am Aiper-Stand (Halle 9-111) in der Messe
    Berlin vorgestellt. Eine spezielle Launch-Veranstaltung fÃ¼r das neue Produkt
    findet ebenfalls am 5. September von 11:00 bis 12:00 Uhr am Aiper-Stand statt.

    IFA-Besucher:innen kÃ¶nnen sich zudem am 4. September bei den ShowStoppers @ IFA
    in der SÃ¼dhalle Ã¼ber die neuesten Innovationen von Aiper informieren. Dort
    prÃ¤sentiert das Unternehmen auch seine preisgekrÃ¶nten Produkte und
    fortschrittlichen Modelle wie das intelligente BewÃ¤sserungssystem Aiper
    IrriSense (https://aiper.com/de/aiper-irrisense) und alle Modelle der Aiper-
    Poolreinigungsroboter.

    Weitere Informationen Ã¼ber Aiper finden Sie unter Aiper.com
    (https://aiper.com/de/home) und auf Social Media: LinkedIn
    (https://www.linkedin.com/company/aiperofficial/) , Facebook
    (https://www.facebook.com/AiperOfficial) , Instagram
    (https://www.instagram.com/aiperofficial) , TikTok
    (https://www.tiktok.com/@aiper_official) und X (https://x.com/AiperOfficial) .

    Pressekontakt:

    Inka Wolf, Deniz Sahin, Alexander Seiche
    Sendlinger StraÃŸe 42 A
    D-80331 MÃ¼nchen
    Tel: +49 (0)89 211871-76 / -47 / -37
    E-Mail: mailto:aiper@schwartzpr.de
    http://www.schwartzpr.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180781/6110645
    OTS: Aiper




