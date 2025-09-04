Aiper präsentiert neuen KI-gesteuerten Poolroboter auf der IFA Berlin 2025 (FOTO)

Berlin (ots) - Aiper (https://aiper.com/de/home) , der weltweit fÃ¼hrende

Anbieter von kabellosen Poolreinigungsrobotern, stellt auf der IFA Berlin 2025

(https://www.ifa-berlin.com/exhibitors/aiper-intelligent-sarl) (5. bis 9.

September) seinen ersten KI-gestÃ¼tzten Poolreinigungsroboter und das damit

bislang fortschrittlichste Produkt vor: den Scuba V3

(https://aiper.com/de/aiper-at-ifa-2025) . Der Scuba V3 ist der weltweit

leichteste KI-gesteuerte Poolreinigungsroboter mit Wasserlinienerkennung und

bietet einen revolutionÃ¤ren Fortschritt in der Poolautomatisierung mit

innovativer KI-Sicht und einer mÃ¼helosen Nutzungserfahrung.



"Die Verbraucher:innen von heute erwarten, dass ihr Smart Home nicht nur den

Innenbereich, sondern auch den AuÃŸenbereich umfasst", sagt Richard Wang, CEO von

Aiper. "Der Scuba V3 bringt KI in den Garten und kombiniert PrÃ¤zision, Komfort

und KonnektivitÃ¤t fÃ¼r ein mÃ¼heloses Poolerlebnis. Als erster KI-gesteuerter

Poolreinigungsroboter von Aiper markiert er auch einen wichtigen Meilenstein auf

unserem Weg, das Smart Living im Freien neu zu definieren."







wichtigsten Funktionen gehÃ¶rt AI Vision Cleaning . Mithilfe einer integrierten

Kamera und Objekterkennung werden Ã¼ber 20 verschiedene Arten von PoolabfÃ¤llen -

von feinem Sand und Schmutz bis hin zu Ã„sten - erkannt und gezielt entfernt. Mit

einer deutlich hÃ¶heren Reinigungsgeschwindigkeit sorgt der V3 durch eine

Kombination aus proaktiver Sicht und Gittermuster-Navigation fÃ¼r eine prÃ¤zise

Abdeckung. Das Vision-System des Scuba V3 wurde in Ã¼ber zwei Jahren intensiver

KI-Entwicklung und Praxistests in den USA, Europa und Australien entwickelt und

navigiert prÃ¤zise und zielgerichtet. Er umfÃ¤hrt gÃ¤ngige Hindernisse unter Wasser

wie AbflÃ¼sse, Leitern, Beleuchtungen, Stufen und sogar Poolspielzeug intelligent

und sorgt so jedes Mal fÃ¼r eine kontinuierliche Reinigung der gesamten

BodenflÃ¤che.



Der Scuba V3 verfÃ¼gt zudem Ã¼ber die KI-gestÃ¼tzte Reinigungsfunktion "AI Patrol

Cleaning" , einen bildgesteuerten Reinigungsmodus, der Bereiche mit hohem

Schmutzaufkommen scannt und nur die Bereiche reinigt, die es benÃ¶tigen. Dadurch

werden bis zu 40 Prozent Laufzeit und Energie eingespart, wÃ¤hrend eine

24/7-Reinigung gewÃ¤hrleistet ist.



Mit einem Gewicht von nur 7,5 kg, etwa so viel wie eine Hauskatze, ist der Scuba

V3 fÃ¼r eine mÃ¼helose Verwendung konzipiert. Dank seines schnell entleerbaren

GehÃ¤uses und der Ein-Klick-Aktivierung ist er unglaublich einfach zu handhaben

und zu bedienen.



Mit seinem JetAssist(TM) -Motor und der WaveLine(TM) -Technologie erreicht der

Scuba V3 eine ununterbrochene horizontale Wasserlinienreinigung, wÃ¤hrend das

MicroMesh(TM) -Ultrafiltersystem kleinste Schmutzpartikel auffÃ¤ngt und so jedes

Mal fÃ¼r kristallklares Wasser sorgt. Der Scuba V3 wurde fÃ¼r smarte Haushalte

entwickelt und unterstÃ¼tzt das kabellose Laden mithilfe einer Dockingstation. Er

verfÃ¼gt Ã¼ber eine intelligente Diagnosefunktion, eine automatische Kalibrierung

und Over-the-Air-Software-Updates (OTA) Ã¼ber die kostenlose mobile App von

Aiper.



Der neue Scuba V3 wird auf der IFA am Aiper-Stand (Halle 9-111) in der Messe

Berlin vorgestellt. Eine spezielle Launch-Veranstaltung fÃ¼r das neue Produkt

findet ebenfalls am 5. September von 11:00 bis 12:00 Uhr am Aiper-Stand statt.



IFA-Besucher:innen kÃ¶nnen sich zudem am 4. September bei den ShowStoppers @ IFA

in der SÃ¼dhalle Ã¼ber die neuesten Innovationen von Aiper informieren. Dort

prÃ¤sentiert das Unternehmen auch seine preisgekrÃ¶nten Produkte und

fortschrittlichen Modelle wie das intelligente BewÃ¤sserungssystem Aiper

IrriSense (https://aiper.com/de/aiper-irrisense) und alle Modelle der Aiper-

Poolreinigungsroboter.



Weitere Informationen Ã¼ber Aiper finden Sie unter Aiper.com

(https://aiper.com/de/home) und auf Social Media: LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/aiperofficial/) ,

(https://www.facebook.com/AiperOfficial) , Instagram

(https://www.instagram.com/aiperofficial) , TikTok

(https://www.tiktok.com/@aiper_official) und X (https://x.com/AiperOfficial) .



Pressekontakt:



Inka Wolf, Deniz Sahin, Alexander Seiche

Sendlinger StraÃŸe 42 A

D-80331 MÃ¼nchen

Tel: +49 (0)89 211871-76 / -47 / -37

E-Mail: mailto:aiper@schwartzpr.de

http://www.schwartzpr.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180781/6110645

OTS: Aiper







