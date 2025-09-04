    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Europäisches Gericht berücksichtigt die Besonderheiten von Online-Marktplätzen bei der Anwendung des Digital Services Act nicht

    Berlin (ots) - Das Gericht der Europäischen Union (EuG) hat in einem Urteil zum
    Digital Services Act (DSA) Bedenken gegen die Einstufung eines
    Online-Marktplatzes als sehr große Online-Plattform (VLOP) zurückgewiesen.
    Hierzu sagt Christoph Wenk-Fischer, Hauptgeschäftsführer des bevh:

    "Leider hat das Gericht die Chance verpasst, die Realitäten im E-Commerce
    anzuerkennen und bei der Zählweise der aktiven NutzerInnen den Unterschieden
    zwischen den Geschäftsmodellen von Online-Plattformen Rechnung zu tragen. Wir
    beklagen, dass der Schaufensterbummel im Internet genauso bewertet wird, als
    wäre man Hass und Desinformation auf Social-Media-Plattformen ausgeliefert.
    Damit findet eine unsachgemäße Diskriminierung des Online- gegenüber dem
    Stationärhandel statt."

