Europäisches Gericht berücksichtigt die Besonderheiten von Online-Marktplätzen bei der Anwendung des Digital Services Act nicht
Berlin (ots) - Das Gericht der Europäischen Union (EuG) hat in einem Urteil zum
Digital Services Act (DSA) Bedenken gegen die Einstufung eines
Online-Marktplatzes als sehr große Online-Plattform (VLOP) zurückgewiesen.
Hierzu sagt Christoph Wenk-Fischer, Hauptgeschäftsführer des bevh:
"Leider hat das Gericht die Chance verpasst, die Realitäten im E-Commerce
anzuerkennen und bei der Zählweise der aktiven NutzerInnen den Unterschieden
zwischen den Geschäftsmodellen von Online-Plattformen Rechnung zu tragen. Wir
beklagen, dass der Schaufensterbummel im Internet genauso bewertet wird, als
wäre man Hass und Desinformation auf Social-Media-Plattformen ausgeliefert.
Damit findet eine unsachgemäße Diskriminierung des Online- gegenüber dem
Stationärhandel statt."
Pressekontakt:
Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)
Frank Düssler
Friedrichstraße 60 (Atrium)
10117 Berlin
Mobil: 0162 2525268
mailto:frank.duessler@bevh.org
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52922/6110651
OTS: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (
bevh)
Digital Services Act (DSA) Bedenken gegen die Einstufung eines
Online-Marktplatzes als sehr große Online-Plattform (VLOP) zurückgewiesen.
Hierzu sagt Christoph Wenk-Fischer, Hauptgeschäftsführer des bevh:
"Leider hat das Gericht die Chance verpasst, die Realitäten im E-Commerce
anzuerkennen und bei der Zählweise der aktiven NutzerInnen den Unterschieden
zwischen den Geschäftsmodellen von Online-Plattformen Rechnung zu tragen. Wir
beklagen, dass der Schaufensterbummel im Internet genauso bewertet wird, als
wäre man Hass und Desinformation auf Social-Media-Plattformen ausgeliefert.
Damit findet eine unsachgemäße Diskriminierung des Online- gegenüber dem
Stationärhandel statt."
Pressekontakt:
Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)
Frank Düssler
Friedrichstraße 60 (Atrium)
10117 Berlin
Mobil: 0162 2525268
mailto:frank.duessler@bevh.org
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52922/6110651
OTS: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (
bevh)
Autor folgen