Porsche AG Aktie heute im Plus (44,63€) - 04.09.2025
Am 04.09.2025 ist die Porsche AG Aktie, bisher, um +3,44 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Porsche AG Aktie.
Porsche AG ist ein führender Hersteller von Premium-Sportwagen mit einer starken Marktstellung und einem unverwechselbaren Markenimage.
Porsche AG Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 04.09.2025
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Porsche AG Aktie. Mit einer Performance von +3,44 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?
Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Porsche AG über einen Zuwachs von +5,61 % freuen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Porsche AG Aktie damit um -5,42 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,76 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Porsche AG auf -24,43 %.
Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,35 % geändert.
Porsche AG Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-5,42 %
|1 Monat
|+2,76 %
|3 Monate
|+5,61 %
|1 Jahr
|-34,64 %
Informationen zur Porsche AG Aktie
Es gibt 456 Mio. Porsche AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,32 Mrd.EUR wert.
Porsche AG Aktie jetzt kaufen?
Ob die Porsche AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.