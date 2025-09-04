Porsche AG Aktie heute im Plus (44,63€) - 04.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Porsche AG Aktie. Mit einer Performance von +3,44 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Porsche AG ist ein führender Hersteller von Premium-Sportwagen mit einer starken Marktstellung und einem unverwechselbaren Markenimage.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Porsche AG über einen Zuwachs von +5,61 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Porsche AG Aktie damit um -5,42 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,76 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Porsche AG auf -24,43 %.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,35 % geändert.

Porsche AG Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,42 % 1 Monat +2,76 % 3 Monate +5,61 % 1 Jahr -34,64 %

Informationen zur Porsche AG Aktie

Es gibt 456 Mio. Porsche AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,32 Mrd.EUR wert.

Porsche-Chef Oliver Blume strebt nach dem Abstieg des Sportwagenbauers aus dem Dax eine baldige Rückkehr in den Leitindex an. Blume sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ): "Der Dax wird um eines der wertvollsten deutschen Unternehmen …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Porsche AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die Porsche AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.