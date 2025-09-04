Berlusconi-Konzern erhält volle Kontrolle bei ProSiebenSat.1

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie

Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,72 % und einem Kurs von 7,98 auf Tradegate (04. September 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um -2,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,47 %.

Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 1,91 Mrd..

ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,5000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +33,25 %/-3,09 % bedeutet.