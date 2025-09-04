Berlusconi-Konzern erhält volle Kontrolle bei ProSiebenSat.1
- MFE erlangt Kontrolle über ProSiebenSat.1.
- 75-Prozent-Anteilschwelle überschritten.
- Berlusconi-Konzern stärkt Einfluss im TV-Markt.
COLOGNO MONZESE/UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der italienische Berlusconi-Konzern Media for Europe (MFE) hat nach seinem großen Aktienankauf die volle Kontrolle am deutschen Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 erlangt. Man habe die 75-Prozent-Schwelle der Anteile an der ProSiebenSat.1 Media SE überschritten, teilte MFE mit./svv/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie
Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,72 % und einem Kurs von 7,98 auf Tradegate (04. September 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um -2,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,47 %.
Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 1,91 Mrd..
ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,5000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +33,25 %/-3,09 % bedeutet.
Community Beiträge zu ProSiebenSat.1 Media - PSM777 - DE000PSM7770
Ja, aber nur bis heute EOD. Und meines Wissens dürfen sie während der Angebotsphase sehr wohl Aktien kaufen, sie dürfen nur nie über ihren Angebotspreis gehen denn dann müssten sie diesen Preis allen Aktionären anbieten. Der offizielle Angebotspreis der sich ja am MFE-Kurs im März orientiert liegt bei 8,62 und wir waren die ganzen Wochen immer drunter, d.h. ich bin fest überzeugt dass MFE kräftig gekauft hat um dieses Mal auch deutlich über 60% eher lieber Richtung 70% zu kommen denn dann haben sie auf der HV die mehrfach zitierte 75% Mehrheit die den Beschluss eine BGaV ermöglicht
Kauf Tradingposition zu 7,87!