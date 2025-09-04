    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProSiebenSat.1 Media AktievorwärtsNachrichten zu ProSiebenSat.1 Media
    Berlusconi-Konzern erhält volle Kontrolle bei ProSiebenSat.1

    Für Sie zusammengefasst
    • MFE erlangt Kontrolle über ProSiebenSat.1.
    • 75-Prozent-Anteilschwelle überschritten.
    • Berlusconi-Konzern stärkt Einfluss im TV-Markt.
    Berlusconi-Konzern erhält volle Kontrolle bei ProSiebenSat.1
    Foto: Matthias Balk - dpa

    COLOGNO MONZESE/UNTERFÖHRING (dpa-AFX) - Der italienische Berlusconi-Konzern Media for Europe (MFE) hat nach seinem großen Aktienankauf die volle Kontrolle am deutschen Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 erlangt. Man habe die 75-Prozent-Schwelle der Anteile an der ProSiebenSat.1 Media SE überschritten, teilte MFE mit./svv/DP/jha

    ProSiebenSat.1 Media

    +8,33 %
    -2,19 %
    -4,47 %
    +6,76 %
    +37,69 %
    +0,45 %
    -22,67 %
    -82,67 %
    -4,38 %
    ISIN:DE000PSM7770WKN:PSM777

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie

    Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,72 % und einem Kurs von 7,98 auf Tradegate (04. September 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um -2,19 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 1,91 Mrd..

    ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,5000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +33,25 %/-3,09 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
