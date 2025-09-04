    StartseitevorwärtsAktienvorwärtssdm AktievorwärtsNachrichten zu sdm
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    sdm: Dynamisches Wachstum

    Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die sdm SE im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) den Umsatz überwiegend durch das starke Neukundengeschäft um 40 Prozent auf 22,36 Mio. Euro gesteigert. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Votum.
    Nach Analystenaussage habe das EBITDA sogar deutlich überproportional zur Umsatzentwicklung um 68,5 Prozent auf 1,23 Mio. Euro zugelegt. Laut GBC sei das Konzernergebnis jedoch durch Einmaleffekte aus Umbau- und Repositionierungsmaßnahmen signifikant belastet worden. Korrigiert um diese Effekte habe sdm ein bereinigtes EBITDA von 1,54 Mio. Euro erzielt, woraus sich in Bezug auf die erwirtschafteten Umsatzerlöse eine bereinigte EBITDA-Marge von 6,9 Prozent ergebe. Im Vergleich zum operativen Margenniveau des Vorjahreszeitraums (EBITDA-Marge HJ 2024: 4,5 Prozent) habe sdm dank einsetzender Skaleneffekte und eines günstigeren Umsatzmixes eine deutliche Profitabilitätsverbesserung erzielt. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 5,70 Euro und vergeben unverändert das Rating „Kaufen“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 04.09.2025, 11:50 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 04.09.2025 um 08:32 Uhr fertiggestellt und am 04.09.2025 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=d702aee0f7032d0b90b25b2999e021c9&application_id=2192900&site_id=airport_aws~~~7cc68db1-74de-43c8-af69-2ae0a97efdc3&application_name=news
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

    Die sdm Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,85 % und einem Kurs von 1,930EUR auf Lang & Schwarz (04. September 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Marcel Goldmann
    Kursziel: 5,70 EUR



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Researchguide
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der AKTIEN-GLOBAL-RESEARCHGUIDE von www.aktien-global.de liefert aktuelle Zusammenfassungen der Small- und Mid-Cap-Analysen deutscher Researchhäuser und -abteilungen. Das gesamte Spektrum der Berichterstattung von AKTIEN-GLOBAL reicht von Marktberichten zu den wichtigsten Indizes im In- und Ausland, über News und Kommentare zu internationalen Blue-Chips bis zur laufenden Beobachtung deutscher Nebenwerte.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Researchguide
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    sdm: Dynamisches Wachstum Nach Darstellung der Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC hat die sdm SE im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 (per 31.12.) den Umsatz überwiegend durch das starke Neukundengeschäft um 40 Prozent auf 22,36 Mio. Euro gesteigert. …