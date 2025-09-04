    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus

    UBS dreht bei Airbus auf Buy

    Airbus hebt ab: Top-Analysten sehen Boom und stufen Aktie hoch

    Die Produktionsraten wurden beschleunigt, 2026 werden 945 Auslieferungen erwartet, zudem gilt die starke Visibilität der Nachfrage als unterstützender Faktor.

    Foto: Guillaume Horcajuelo/EPA/dpa

    Airbus bekommt frischen Rückenwind von der Analystenseite: UBS-Analysten stufen die Aktie von Neutral auf Buy hoch und legen das Kursziel auf 220 Euro fest. Ausschlaggebend ist die spürbare Entspannung in der Lieferkette, insbesondere dank stärkerer Unterstützung für Zulieferer, die die Produktionsraten bereits beschleunigt.

    Für 2026 rechnet UBS mit 945 Flugzeugauslieferungen und liegt damit über dem Sell-Side-Konsens von rund 915 sowie vermutlich über den Investorenerwartungen. Kurzfristig bleibt 2025 ein Nadelöhr: Sollten Triebwerkslieferungen von CFM International und, in geringerem Umfang, von Pratt & Whitney hinter Plan zurückbleiben, drohen Zielverfehlungen. Gleichzeitig hat Airbus zur Sicherung des Tempos bereits rund 60 sogenannte Glider (weitgehend fertige Jets ohne Triebwerke) aufgebaut – ein Signal an die Supply Chain, weiter zu investieren.

    Strategisch trauen die UBS-Analysten dem Konzern mehr zu als bislang kommuniziert wurde. Zwar bleibt das Ziel von 75 A320neo pro Monat formal für 2027, realistisch hält die Bank die volle Erreichung erst Anfang 2028. Entscheidend: Der Nachholbedarf seit 2019 summiert sich laut Berechnungen der Schweizer Großbank auf 2.500 bis 3.500 Flugzeuge.

    Um diese aufgestaute Nachfrage zu bedienen, könnte Airbus das A320-Tempo zeitweise über 75 hinaus steigern – mit einem möglichen Peak von 85 Einheiten pro Monat im Jahr 2031. Die höher veranschlagten Raten schlagen sich in den Zahlen nieder: Für 2028 hebt UBS die EPS-Prognose um 13 Prozent an. Gleichzeitig sieht die Bank trotz einer Bewertung von etwa dem 24-fachen der erwarteten Gewinne einen Puffer: Die starke Visibilität der Nachfrage, das begrenzte F&E-Risiko mangels neuer Flugzeugprogramme vor 2030 und ein rund 20-prozentiger Abschlag gegenüber Safran gelten als stützende Faktoren.

    Unterm Strich ergibt sich ein klassisches Risiko-/Chancen-Profil: 2025 bleibt volatil, doch die mittelfristigen Treiber – stabilere Lieferkette, höhere Produktionsraten und die Abarbeitung des Nachfragebergs – überwiegen. Für Anleger bedeutet das: Der Blick sollte über das holprige Jahr 2025 hinausreichen.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 186,2EUR auf Tradegate (04. September 2025, 13:53 Uhr) gehandelt.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
