    Automatisierung und Nachhaltigkeit im Einklang

    SSI Schäfer unterstützt Coop bei der Eröffnung eines der größten automatisierten Distributionszentren Europas (FOTO)

    Eskilstuna, Schweden (ots) - Nach einer intensiven Planungs- und Umsetzungsphase
    ist das neue, hochmoderne Distributionszentrum von Coop in Eskilstuna, Schweden,
    nun vollständig in Betrieb. Mit einer Fläche von 77.000 m2 zählt es zu den
    größten automatisierten Distributionszentren Europas. In diesem neuen
    Zentrallager unterstützt SSI Schäfer Coop mit intelligenter Logistiksoftware -
    und ermöglicht damit ein System, in dem 95% der Kommissionierprozesse
    automatisch ablaufen. Mit dieser fortschrittlichen Lösung beliefert der führende
    schwedische Lebensmittelhändler über 800 eigene Filialen effizient, nachhaltig
    und ergonomisch.

    Maximale Effizienz durch passgenaue Automatisierung

    Coop ist einer der führenden Lebensmitteleinzelhändler Schwedens mit über 800
    Filialen und einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Qualität. Vor
    Projektbeginn war die Logistik des Unternehmens stark manuell geprägt - ein
    Modell, das den steigenden Anforderungen an Effizienz, Zuverlässigkeit und
    wirtschaftliches Wachstum nicht mehr gerecht wurde. Um diesen Herausforderungen
    zu begegnen, entschied sich Coop für den Aufbau eines zentralen,
    hochautomatisierten Distributionszentrums, das sowohl die Effizienz steigert als
    auch nachhaltigere und ergonomischere Arbeitsbedingungen schafft.

    Im Distributionszentrum erfolgt die Warenabwicklung nahezu vollständig
    automatisiert - mithilfe modernster Technologien. Von der Anlieferung über die
    Lagerung bis zur filialgerechten Palettierung mit Robotern laufen alle Prozesse
    effizient und nahtlos - sowohl im Ambient- als auch im Chilled-Bereich. Der
    Einsatz intelligenter Robotik und smarter Software steigert nicht nur die
    Produktivität, sondern auch die Ergonomie und Sicherheit am Arbeitsplatz.

    Mauro Lunardelli, Head of Business Unit Logistics Solutions bei SSI Schäfer,
    betont: "Die enge Zusammenarbeit mit Coop zeigt, wie innovative
    Intralogistiklösungen einen signifikanten Mehrwert für Unternehmen,
    Mitarbeitende und die gesamte Lieferkette schaffen. Dank unserer umfassenden
    Expertise in komplexen Retail-Projekten sowie unserer führenden Technologie-,
    Software- und Servicekompetenz konnten wir für den Kunden aus unserem
    Modulbaukasten eine zukunftsfähige, individuell zugeschnittene Lösung
    realisieren."

    Nachhaltigkeit als integraler Bestandteil

    Neben der Effizienzsteigerung leistet das Distributionszentrum auch einen
    entscheidenden Beitrag zur Nachhaltigkeitsstrategie von Coop. Zu den Maßnahmen
    gehören:

    - Elektrische Züge für den Warentransport, die den CO2-Ausstoß erheblich
    reduzieren.
