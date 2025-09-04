Automatisierung und Nachhaltigkeit im Einklang
SSI Schäfer unterstützt Coop bei der Eröffnung eines der größten automatisierten Distributionszentren Europas (FOTO)
Eskilstuna, Schweden (ots) - Nach einer intensiven Planungs- und Umsetzungsphase
ist das neue, hochmoderne Distributionszentrum von Coop in Eskilstuna, Schweden,
nun vollständig in Betrieb. Mit einer Fläche von 77.000 m2 zählt es zu den
größten automatisierten Distributionszentren Europas. In diesem neuen
Zentrallager unterstützt SSI Schäfer Coop mit intelligenter Logistiksoftware -
und ermöglicht damit ein System, in dem 95% der Kommissionierprozesse
automatisch ablaufen. Mit dieser fortschrittlichen Lösung beliefert der führende
schwedische Lebensmittelhändler über 800 eigene Filialen effizient, nachhaltig
und ergonomisch.
Maximale Effizienz durch passgenaue Automatisierung
ist das neue, hochmoderne Distributionszentrum von Coop in Eskilstuna, Schweden,
nun vollständig in Betrieb. Mit einer Fläche von 77.000 m2 zählt es zu den
größten automatisierten Distributionszentren Europas. In diesem neuen
Zentrallager unterstützt SSI Schäfer Coop mit intelligenter Logistiksoftware -
und ermöglicht damit ein System, in dem 95% der Kommissionierprozesse
automatisch ablaufen. Mit dieser fortschrittlichen Lösung beliefert der führende
schwedische Lebensmittelhändler über 800 eigene Filialen effizient, nachhaltig
und ergonomisch.
Maximale Effizienz durch passgenaue Automatisierung
Coop ist einer der führenden Lebensmitteleinzelhändler Schwedens mit über 800
Filialen und einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Qualität. Vor
Projektbeginn war die Logistik des Unternehmens stark manuell geprägt - ein
Modell, das den steigenden Anforderungen an Effizienz, Zuverlässigkeit und
wirtschaftliches Wachstum nicht mehr gerecht wurde. Um diesen Herausforderungen
zu begegnen, entschied sich Coop für den Aufbau eines zentralen,
hochautomatisierten Distributionszentrums, das sowohl die Effizienz steigert als
auch nachhaltigere und ergonomischere Arbeitsbedingungen schafft.
Im Distributionszentrum erfolgt die Warenabwicklung nahezu vollständig
automatisiert - mithilfe modernster Technologien. Von der Anlieferung über die
Lagerung bis zur filialgerechten Palettierung mit Robotern laufen alle Prozesse
effizient und nahtlos - sowohl im Ambient- als auch im Chilled-Bereich. Der
Einsatz intelligenter Robotik und smarter Software steigert nicht nur die
Produktivität, sondern auch die Ergonomie und Sicherheit am Arbeitsplatz.
Mauro Lunardelli, Head of Business Unit Logistics Solutions bei SSI Schäfer,
betont: "Die enge Zusammenarbeit mit Coop zeigt, wie innovative
Intralogistiklösungen einen signifikanten Mehrwert für Unternehmen,
Mitarbeitende und die gesamte Lieferkette schaffen. Dank unserer umfassenden
Expertise in komplexen Retail-Projekten sowie unserer führenden Technologie-,
Software- und Servicekompetenz konnten wir für den Kunden aus unserem
Modulbaukasten eine zukunftsfähige, individuell zugeschnittene Lösung
realisieren."
Nachhaltigkeit als integraler Bestandteil
Neben der Effizienzsteigerung leistet das Distributionszentrum auch einen
entscheidenden Beitrag zur Nachhaltigkeitsstrategie von Coop. Zu den Maßnahmen
gehören:
- Elektrische Züge für den Warentransport, die den CO2-Ausstoß erheblich
reduzieren.
Filialen und einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Qualität. Vor
Projektbeginn war die Logistik des Unternehmens stark manuell geprägt - ein
Modell, das den steigenden Anforderungen an Effizienz, Zuverlässigkeit und
wirtschaftliches Wachstum nicht mehr gerecht wurde. Um diesen Herausforderungen
zu begegnen, entschied sich Coop für den Aufbau eines zentralen,
hochautomatisierten Distributionszentrums, das sowohl die Effizienz steigert als
auch nachhaltigere und ergonomischere Arbeitsbedingungen schafft.
Im Distributionszentrum erfolgt die Warenabwicklung nahezu vollständig
automatisiert - mithilfe modernster Technologien. Von der Anlieferung über die
Lagerung bis zur filialgerechten Palettierung mit Robotern laufen alle Prozesse
effizient und nahtlos - sowohl im Ambient- als auch im Chilled-Bereich. Der
Einsatz intelligenter Robotik und smarter Software steigert nicht nur die
Produktivität, sondern auch die Ergonomie und Sicherheit am Arbeitsplatz.
Mauro Lunardelli, Head of Business Unit Logistics Solutions bei SSI Schäfer,
betont: "Die enge Zusammenarbeit mit Coop zeigt, wie innovative
Intralogistiklösungen einen signifikanten Mehrwert für Unternehmen,
Mitarbeitende und die gesamte Lieferkette schaffen. Dank unserer umfassenden
Expertise in komplexen Retail-Projekten sowie unserer führenden Technologie-,
Software- und Servicekompetenz konnten wir für den Kunden aus unserem
Modulbaukasten eine zukunftsfähige, individuell zugeschnittene Lösung
realisieren."
Nachhaltigkeit als integraler Bestandteil
Neben der Effizienzsteigerung leistet das Distributionszentrum auch einen
entscheidenden Beitrag zur Nachhaltigkeitsstrategie von Coop. Zu den Maßnahmen
gehören:
- Elektrische Züge für den Warentransport, die den CO2-Ausstoß erheblich
reduzieren.
Autor folgen