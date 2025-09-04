SSI Schäfer unterstützt Coop bei der Eröffnung eines der größten automatisierten Distributionszentren Europas (FOTO)

Eskilstuna, Schweden (ots) - Nach einer intensiven Planungs- und Umsetzungsphase

ist das neue, hochmoderne Distributionszentrum von Coop in Eskilstuna, Schweden,

nun vollständig in Betrieb. Mit einer Fläche von 77.000 m2 zählt es zu den

größten automatisierten Distributionszentren Europas. In diesem neuen

Zentrallager unterstützt SSI Schäfer Coop mit intelligenter Logistiksoftware -

und ermöglicht damit ein System, in dem 95% der Kommissionierprozesse

automatisch ablaufen. Mit dieser fortschrittlichen Lösung beliefert der führende

schwedische Lebensmittelhändler über 800 eigene Filialen effizient, nachhaltig

und ergonomisch.



Maximale Effizienz durch passgenaue Automatisierung





Coop ist einer der führenden Lebensmitteleinzelhändler Schwedens mit über 800Filialen und einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Qualität. VorProjektbeginn war die Logistik des Unternehmens stark manuell geprägt - einModell, das den steigenden Anforderungen an Effizienz, Zuverlässigkeit undwirtschaftliches Wachstum nicht mehr gerecht wurde. Um diesen Herausforderungenzu begegnen, entschied sich Coop für den Aufbau eines zentralen,hochautomatisierten Distributionszentrums, das sowohl die Effizienz steigert alsauch nachhaltigere und ergonomischere Arbeitsbedingungen schafft.Im Distributionszentrum erfolgt die Warenabwicklung nahezu vollständigautomatisiert - mithilfe modernster Technologien. Von der Anlieferung über dieLagerung bis zur filialgerechten Palettierung mit Robotern laufen alle Prozesseeffizient und nahtlos - sowohl im Ambient- als auch im Chilled-Bereich. DerEinsatz intelligenter Robotik und smarter Software steigert nicht nur dieProduktivität, sondern auch die Ergonomie und Sicherheit am Arbeitsplatz.Mauro Lunardelli, Head of Business Unit Logistics Solutions bei SSI Schäfer,betont: "Die enge Zusammenarbeit mit Coop zeigt, wie innovativeIntralogistiklösungen einen signifikanten Mehrwert für Unternehmen,Mitarbeitende und die gesamte Lieferkette schaffen. Dank unserer umfassendenExpertise in komplexen Retail-Projekten sowie unserer führenden Technologie-,Software- und Servicekompetenz konnten wir für den Kunden aus unseremModulbaukasten eine zukunftsfähige, individuell zugeschnittene Lösungrealisieren."Nachhaltigkeit als integraler BestandteilNeben der Effizienzsteigerung leistet das Distributionszentrum auch einenentscheidenden Beitrag zur Nachhaltigkeitsstrategie von Coop. Zu den Maßnahmengehören:- Elektrische Züge für den Warentransport, die den CO2-Ausstoß erheblichreduzieren.