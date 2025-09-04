COSORI ICONIC Single, der erste Airfryer komplett aus Edelstahl, innen wie außen

Vorgestellt auf der IFA 2025: Die Cosori ICONICTM Single verbindet ein minimalistisches Edelstahldesign mit einer PFAS-freien Keramikbeschichtung und einem hocheffizienten DC-Motor mit Turboblaze Technologie. So werden bei jedem Gericht schnellere, sauberere und gleichmäßigere Ergebnisse erzielt.

DÜSSELDORF, 4. September 2025 /PRNewswire/ -- Der mehrfach ausgezeichnete Hersteller von Haushaltsgeräten COSORI, der zur VeSync-Familie gehört, hat heute die COSORI ICONIC Single vorgestellt. Sie wurde für rundherum hygienisches und unbedenkliches Kochen konzipiert. Die ICONIC feiert auf der IFA 2025 (Halle 6.1, Stand 107) ihr Debüt und ist ein Vorreiter bei der Verwendung von Edelstahl für sichtbare Oberflächen und den Hochtemperatur-Kochbereich. Zum Einsatz kommt zudem eine PFAS-freie Keramikbeschichtung. Zusammen mit einem starken DC-Motor und dem COSORI Turboblaze-Luftstromsystem mit fünf Lüftergeschwindigkeiten liefert die ICONIC knusprige und gleichmäßige Ergebnisse – schnell und effizient.