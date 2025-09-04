VELLOWS eröffnet Standort in Köln - Stephan Hintzen übernimmt Standortleitung

Zürich (ots) - VELLOWS freut sich, das wachsende Netzwerk weiter auszubauen und

die Eröffnung eines neuen Standorts in Köln bekannt zu geben. Seit dem

01.09.2025 ist VELLOWS damit auch in Nordrhein-Westfalen vertreten - einer der

wirtschaftlich dynamischsten Regionen Deutschlands.



Die Leitung des neuen Standorts übernimmt Stephan Hintzen . "Köln ist für uns

ein zentraler Standort - sowohl im Hinblick auf unsere Kundenstruktur als auch

auf unser Leistungsportfolio", sagt Stephan Hintzen. Der Wirtschaftsingenieur

mit Schwerpunkt Bauingenieurwesen verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung im

Projektmanagement, in der Bauherrenvertretung sowie in der Immobilienberatung.

In seiner Laufbahn hat er verschiedene Großprojekte verantwortet und bringt

umfassende Expertise in der Steuerung komplexer Bau- und Immobilienvorhaben mit.





Mit der Eröffnung des neuen Büros in Köln setzt VELLOWS den Wachstumskurs

konsequent fort. "Wir freuen uns sehr, mit Stephan Hintzen einen erfahrenen und

bestens vernetzten Kollegen für den Aufbau unseres neuen Standorts gewonnen zu

haben. Als Partner und Geschäftsführer wird er eine zentrale Rolle dabei

spielen, unsere Marktpräsenz in Deutschland weiter auszubauen. Ich freue mich

sehr auf diesen weiteren Meilenstein in der Entwicklung von VELLOWS", sagt

VELLOWS-Gründer Prof. Jürgen M. Volm .



VELLOWS



VELLOWS ist ein Beratungsunternehmen, das Dienstleistungen in der Immobilien-

und Bauwirtschaft erbringt. Im Fokus liegen die Projektperformance und die

Organisationsperformance. Dabei bietet VELLOWS Leistungen im Bereich

Bauherrenvertretung, Projektmanagement, Nutzermanagement, Risiko- und

Krisenmanagement, integrale und partnerschaftliche Abwicklungsmodelle,

Strategie- und Organisationsentwicklung, Changemanagement und Projekt-Coaching

an. Neben dem Hauptsitz in Zürich ist VELLOWS mit weiteren Standorten in Basel ,

Berlin und neu auch in Köln vertreten.



Pressekontakt:



VELLOWS AG

Sibylle Hofstetter

Dufourstrasse 47

8008 Zürich

mailto:sibylle.hofstetter@vellows.com

+41 79 210 00 34



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/174705/6110697

OTS: VELLOWS







