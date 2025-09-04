VELLOWS eröffnet Standort in Köln - Stephan Hintzen übernimmt Standortleitung
Zürich (ots) - VELLOWS freut sich, das wachsende Netzwerk weiter auszubauen und
die Eröffnung eines neuen Standorts in Köln bekannt zu geben. Seit dem
01.09.2025 ist VELLOWS damit auch in Nordrhein-Westfalen vertreten - einer der
wirtschaftlich dynamischsten Regionen Deutschlands.
Die Leitung des neuen Standorts übernimmt Stephan Hintzen . "Köln ist für uns
ein zentraler Standort - sowohl im Hinblick auf unsere Kundenstruktur als auch
auf unser Leistungsportfolio", sagt Stephan Hintzen. Der Wirtschaftsingenieur
mit Schwerpunkt Bauingenieurwesen verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung im
Projektmanagement, in der Bauherrenvertretung sowie in der Immobilienberatung.
In seiner Laufbahn hat er verschiedene Großprojekte verantwortet und bringt
umfassende Expertise in der Steuerung komplexer Bau- und Immobilienvorhaben mit.
Mit der Eröffnung des neuen Büros in Köln setzt VELLOWS den Wachstumskurs
konsequent fort. "Wir freuen uns sehr, mit Stephan Hintzen einen erfahrenen und
bestens vernetzten Kollegen für den Aufbau unseres neuen Standorts gewonnen zu
haben. Als Partner und Geschäftsführer wird er eine zentrale Rolle dabei
spielen, unsere Marktpräsenz in Deutschland weiter auszubauen. Ich freue mich
sehr auf diesen weiteren Meilenstein in der Entwicklung von VELLOWS", sagt
VELLOWS-Gründer Prof. Jürgen M. Volm .
VELLOWS
VELLOWS ist ein Beratungsunternehmen, das Dienstleistungen in der Immobilien-
und Bauwirtschaft erbringt. Im Fokus liegen die Projektperformance und die
Organisationsperformance. Dabei bietet VELLOWS Leistungen im Bereich
Bauherrenvertretung, Projektmanagement, Nutzermanagement, Risiko- und
Krisenmanagement, integrale und partnerschaftliche Abwicklungsmodelle,
Strategie- und Organisationsentwicklung, Changemanagement und Projekt-Coaching
an. Neben dem Hauptsitz in Zürich ist VELLOWS mit weiteren Standorten in Basel ,
Berlin und neu auch in Köln vertreten.
Pressekontakt:
VELLOWS AG
Sibylle Hofstetter
Dufourstrasse 47
8008 Zürich
mailto:sibylle.hofstetter@vellows.com
+41 79 210 00 34
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/174705/6110697
OTS: VELLOWS
