    VELLOWS eröffnet Standort in Köln - Stephan Hintzen übernimmt Standortleitung

    Zürich (ots) - VELLOWS freut sich, das wachsende Netzwerk weiter auszubauen und
    die Eröffnung eines neuen Standorts in Köln bekannt zu geben. Seit dem
    01.09.2025 ist VELLOWS damit auch in Nordrhein-Westfalen vertreten - einer der
    wirtschaftlich dynamischsten Regionen Deutschlands.

    Die Leitung des neuen Standorts übernimmt Stephan Hintzen . "Köln ist für uns
    ein zentraler Standort - sowohl im Hinblick auf unsere Kundenstruktur als auch
    auf unser Leistungsportfolio", sagt Stephan Hintzen. Der Wirtschaftsingenieur
    mit Schwerpunkt Bauingenieurwesen verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung im
    Projektmanagement, in der Bauherrenvertretung sowie in der Immobilienberatung.
    In seiner Laufbahn hat er verschiedene Großprojekte verantwortet und bringt
    umfassende Expertise in der Steuerung komplexer Bau- und Immobilienvorhaben mit.

    Mit der Eröffnung des neuen Büros in Köln setzt VELLOWS den Wachstumskurs
    konsequent fort. "Wir freuen uns sehr, mit Stephan Hintzen einen erfahrenen und
    bestens vernetzten Kollegen für den Aufbau unseres neuen Standorts gewonnen zu
    haben. Als Partner und Geschäftsführer wird er eine zentrale Rolle dabei
    spielen, unsere Marktpräsenz in Deutschland weiter auszubauen. Ich freue mich
    sehr auf diesen weiteren Meilenstein in der Entwicklung von VELLOWS", sagt
    VELLOWS-Gründer Prof. Jürgen M. Volm .

    VELLOWS

    VELLOWS ist ein Beratungsunternehmen, das Dienstleistungen in der Immobilien-
    und Bauwirtschaft erbringt. Im Fokus liegen die Projektperformance und die
    Organisationsperformance. Dabei bietet VELLOWS Leistungen im Bereich
    Bauherrenvertretung, Projektmanagement, Nutzermanagement, Risiko- und
    Krisenmanagement, integrale und partnerschaftliche Abwicklungsmodelle,
    Strategie- und Organisationsentwicklung, Changemanagement und Projekt-Coaching
    an. Neben dem Hauptsitz in Zürich ist VELLOWS mit weiteren Standorten in Basel ,
    Berlin und neu auch in Köln vertreten.

    Pressekontakt:

    VELLOWS AG
    Sibylle Hofstetter
    Dufourstrasse 47
    8008 Zürich
    mailto:sibylle.hofstetter@vellows.com
    +41 79 210 00 34

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/174705/6110697
    OTS: VELLOWS




