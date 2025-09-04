Der Diesel verschwindet / Kunden finden immer weniger Angebote für Dieselfahrzeuge / Kleinwagen mit Selbstzünder gehören inzwischen der Vergangenheit an (FOTO)

München (ots) - Fahrzeughersteller in Deutschland bieten immer weniger Autos mit

Dieselmotoren an. Dieses Ergebnis ergab eine Marktstudie des ADAC. Zehn Jahre

nach dem Dieselskandal hat der Marktanteil der Fahrzeuge mit Selbstzünder enorm

nachgelassen: Während Anfang der 2000er noch jedes zweite Auto mit Dieselmotor

verkauft wurde, sind es heute nur noch gut 20 Prozent.



Betrachtet wurde der Zeitraum zwischen 2015 und 2025 anhand von Daten aus der

ADAC Autodatenbank. In dieser Zeit nahm das Angebot an Dieselfahrzeugen in

Deutschland um mehr als 50 Prozent ab. Besonders prekär ist die Entwicklung bei

den Kleinst- und Kleinwagen: Gab es vor zehn Jahren noch 47 Fahrzeugmodelle mit

Dieselmotor, so ist dieses Segment heute ausgestorben - kein einziges Auto wird

mehr angeboten. In der Mittelklasse, in der ein Selbstzünder früher quasi

Standard war, hat sich das Portfolio mehr als halbiert. Besonders bei den Kombis

ist das Angebot merklich geschrumpft - ganze fünf Modelle stehen heute noch zur

Auswahl.







ausgeprägt, dennoch gibt es auch hier immer weniger Dieselmodelle, die auf dem

Markt angeboten werden. Eine Ausnahme ist das Segment der Kleinbusse, das sich

seit einigen Jahren steigender Beliebtheit erfreut. Hier gibt es einen leichten

Zuwachs, denn der

passende Antrieb.



Der ADAC weist im Zuge der Studie darauf hin, dass der Diesel heute eine andere

Rolle als noch vor einigen Jahren einnimmt. Die pauschale Aussage, dass sich ein

Selbstzünder ab mehr als 15.000 Kilometern Fahrleistung im Jahr finanziell

rechnet, kann so nicht mehr getroffen werden. Vielmehr kommt es nun auf das

jeweilige Fahrzeugmodell und die Fahrleistung im Jahr an. Der ADAC

veröffentlicht regelmäßig eine detaillierte Gegenüberstellung der Gesamtkosten (

https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/auto-kaufen-verkaufen/autokosten/diesel-od

er-benziner/) von vergleichbaren Benziner- und Dieselmodellen. Verbraucher, die

ein neues Fahrzeug suchen, können für spezifische Modelle auch einen Blick in

die Autokostendatenbank des ADAC (https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/auto-kau

fen-verkaufen/autokosten/uebersicht/) werfen.



Aus Umweltgesichtspunkten gibt es keinen Grund, den Diesel schlechter als einen

anderen Verbrenner zu bewerten: Durch aufwändige Abgasnachbehandlung fallen

entstehende Schadstoffe inzwischen so gering aus, dass sie oft kaum mehr messbar

sind.



