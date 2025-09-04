    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Der Diesel verschwindet / Kunden finden immer weniger Angebote für Dieselfahrzeuge / Kleinwagen mit Selbstzünder gehören inzwischen der Vergangenheit an (FOTO)

    München (ots) - Fahrzeughersteller in Deutschland bieten immer weniger Autos mit
    Dieselmotoren an. Dieses Ergebnis ergab eine Marktstudie des ADAC. Zehn Jahre
    nach dem Dieselskandal hat der Marktanteil der Fahrzeuge mit Selbstzünder enorm
    nachgelassen: Während Anfang der 2000er noch jedes zweite Auto mit Dieselmotor
    verkauft wurde, sind es heute nur noch gut 20 Prozent.

    Betrachtet wurde der Zeitraum zwischen 2015 und 2025 anhand von Daten aus der
    ADAC Autodatenbank. In dieser Zeit nahm das Angebot an Dieselfahrzeugen in
    Deutschland um mehr als 50 Prozent ab. Besonders prekär ist die Entwicklung bei
    den Kleinst- und Kleinwagen: Gab es vor zehn Jahren noch 47 Fahrzeugmodelle mit
    Dieselmotor, so ist dieses Segment heute ausgestorben - kein einziges Auto wird
    mehr angeboten. In der Mittelklasse, in der ein Selbstzünder früher quasi
    Standard war, hat sich das Portfolio mehr als halbiert. Besonders bei den Kombis
    ist das Angebot merklich geschrumpft - ganze fünf Modelle stehen heute noch zur
    Auswahl.

    In der Oberen Mittelklasse und Oberklasse ist die Entwicklung nicht ganz so
    ausgeprägt, dennoch gibt es auch hier immer weniger Dieselmodelle, die auf dem
    Markt angeboten werden. Eine Ausnahme ist das Segment der Kleinbusse, das sich
    seit einigen Jahren steigender Beliebtheit erfreut. Hier gibt es einen leichten
    Zuwachs, denn der Diesel ist für die tendenziell schweren Fahrzeuge oft der
    passende Antrieb.

    Der ADAC weist im Zuge der Studie darauf hin, dass der Diesel heute eine andere
    Rolle als noch vor einigen Jahren einnimmt. Die pauschale Aussage, dass sich ein
    Selbstzünder ab mehr als 15.000 Kilometern Fahrleistung im Jahr finanziell
    rechnet, kann so nicht mehr getroffen werden. Vielmehr kommt es nun auf das
    jeweilige Fahrzeugmodell und die Fahrleistung im Jahr an. Der ADAC
    veröffentlicht regelmäßig eine detaillierte Gegenüberstellung der Gesamtkosten (
    https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/auto-kaufen-verkaufen/autokosten/diesel-od
    er-benziner/) von vergleichbaren Benziner- und Dieselmodellen. Verbraucher, die
    ein neues Fahrzeug suchen, können für spezifische Modelle auch einen Blick in
    die Autokostendatenbank des ADAC (https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/auto-kau
    fen-verkaufen/autokosten/uebersicht/) werfen.

    Aus Umweltgesichtspunkten gibt es keinen Grund, den Diesel schlechter als einen
    anderen Verbrenner zu bewerten: Durch aufwändige Abgasnachbehandlung fallen
    entstehende Schadstoffe inzwischen so gering aus, dass sie oft kaum mehr messbar
    sind.

