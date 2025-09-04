    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    MAMMOTION präsentiert sein neues Tri-Fusion Positionierungssystem (FOTO)

    Berlin (ots) - MAMMOTION (https://mammotion.com/) , Pionier auf dem Gebiet der
    intelligenten Outdoor-Roboter, feiert auf der IFA 2025 die Weltpremiere seines
    Tri-Fusion-Positionierungssystems - dem Ergebnis von neun Jahren
    Entwicklungsarbeit im firmeneigenen Atlas Lab: Erstmals werden LiDAR
    (Laser-basierte Navigation), RTK (Satellitennavigation) und die hauseigene
    Vision-Kameratechnologie in einer einzigen Navigationsplattform vereint, die mit
    einer Genauigkeit von ±1 Zentimeter arbeitet, dem Roboter eine automatische
    Anpassung an jeden Garten ermöglicht und wie gewohnt ohne komplizierte
    Einrichtung auskommt.

    Navigation ohne Grenzen

    RTK, LiDAR und KI-Vision - jede dieser Technologien bringt ihre Stärken, aber
    auch ihre Schwächen mit sich. Das macht sich besonders in komplex geschnittenen
    Gärten mit vielen Hindernissen und Höhenunterschieden schnell bemerkbar. Das
    proprietäre Tri-Fusion-System von MAMMOTION kombiniert alle drei Technologien
    intelligent und löst damit die klassischen Herausforderungen, mit denen die
    einzelnen Technologien zu kämpfen haben. So entsteht ein einzigartiges
    Navigationssystem, das genauer, anpassungsfähiger und zuverlässiger als alle
    bisherigen Systeme ist:

    Für kleinere Flächen bis 1.500 m² liefert LiDAR die höchste Präzision, stößt
    jedoch in offenen, größeren Bereichen jedoch an Grenzen. RTK ist dagegen ideal
    für große Flächen, hat jedoch Nachteile bei starker Abschattung durch Bäume oder
    Gebäude, wo Satellitensignale geschwächt oder durch Reflexionen an Mauern und
    Fassaden verfälscht werden können. Die Kamera-Technologie, Vision ergänzt beide
    Systeme, indem die integrierte künstliche Intelligenz Objekte erkennt und
    zusätzliche Orientierungspunkte für den Mähroboter liefert. Durch das nahtlose
    Zusammenspiel der drei Technologien gewährleistet das System jederzeit eine
    Präzision von ±1 cm - ob im Schatten oder in der Sonne, auf ebenem Boden oder an
    steilen Hängen

    Das intelligente, dynamische Umschalten zum jeweilig besten System erfolgt
    dynamisch und intelligent: Das Tri-Fusion-System wählt in Echtzeit den jeweils
    besten Positionssensor. In vielen Regionen (abhängig von der RTK-Abdeckung)
    können Nutzer und Nutzerinnen durch Tri-Fusion komplett auf den Einsatz von
    Begrenzungskabeln und externe Basis-Stationen verzichten.

    "Zum ersten Mal vereinen wir alle drei führenden Navigationstechnologien in
    einem System, das sich dynamisch an jede Umgebung anpasst und so absolute
    Stabilität und Spitzenleistung gewährleistet", sagt Jayden Wei, CEO von
    MAMMOTION. "Ob kleiner Stadtgarten oder weitläufiges Anwesen - Tri-Fusion
    garantiert ein perfektes Mähergebnis in jeder Lage und unter allen Bedingungen."
