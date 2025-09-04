MAMMOTION präsentiert sein neues Tri-Fusion Positionierungssystem (FOTO)

Berlin (ots) - MAMMOTION (https://mammotion.com/) , Pionier auf dem Gebiet der

intelligenten Outdoor-Roboter, feiert auf der IFA 2025 die Weltpremiere seines

Tri-Fusion-Positionierungssystems - dem Ergebnis von neun Jahren

Entwicklungsarbeit im firmeneigenen Atlas Lab: Erstmals werden LiDAR

(Laser-basierte Navigation), RTK (Satellitennavigation) und die hauseigene

Vision-Kameratechnologie in einer einzigen Navigationsplattform vereint, die mit

einer Genauigkeit von ±1 Zentimeter arbeitet, dem Roboter eine automatische

Anpassung an jeden Garten ermöglicht und wie gewohnt ohne komplizierte

Einrichtung auskommt.



Navigation ohne Grenzen





RTK, LiDAR und KI-Vision - jede dieser Technologien bringt ihre Stärken, aberauch ihre Schwächen mit sich. Das macht sich besonders in komplex geschnittenenGärten mit vielen Hindernissen und Höhenunterschieden schnell bemerkbar. Dasproprietäre Tri-Fusion-System von MAMMOTION kombiniert alle drei Technologienintelligent und löst damit die klassischen Herausforderungen, mit denen dieeinzelnen Technologien zu kämpfen haben. So entsteht ein einzigartigesNavigationssystem, das genauer, anpassungsfähiger und zuverlässiger als allebisherigen Systeme ist:Für kleinere Flächen bis 1.500 m² liefert LiDAR die höchste Präzision, stößtjedoch in offenen, größeren Bereichen jedoch an Grenzen. RTK ist dagegen idealfür große Flächen, hat jedoch Nachteile bei starker Abschattung durch Bäume oderGebäude, wo Satellitensignale geschwächt oder durch Reflexionen an Mauern undFassaden verfälscht werden können. Die Kamera-Technologie, Vision ergänzt beideSysteme, indem die integrierte künstliche Intelligenz Objekte erkennt undzusätzliche Orientierungspunkte für den Mähroboter liefert. Durch das nahtloseZusammenspiel der drei Technologien gewährleistet das System jederzeit einePräzision von ±1 cm - ob im Schatten oder in der Sonne, auf ebenem Boden oder ansteilen HängenDas intelligente, dynamische Umschalten zum jeweilig besten System erfolgtdynamisch und intelligent: Das Tri-Fusion-System wählt in Echtzeit den jeweilsbesten Positionssensor. In vielen Regionen (abhängig von der RTK-Abdeckung)können Nutzer und Nutzerinnen durch Tri-Fusion komplett auf den Einsatz vonBegrenzungskabeln und externe Basis-Stationen verzichten."Zum ersten Mal vereinen wir alle drei führenden Navigationstechnologien ineinem System, das sich dynamisch an jede Umgebung anpasst und so absoluteStabilität und Spitzenleistung gewährleistet", sagt Jayden Wei, CEO vonMAMMOTION. "Ob kleiner Stadtgarten oder weitläufiges Anwesen - Tri-Fusiongarantiert ein perfektes Mähergebnis in jeder Lage und unter allen Bedingungen."