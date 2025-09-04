Weltpremiere auf der IFA
MAMMOTION präsentiert sein neues Tri-Fusion Positionierungssystem (FOTO)
Berlin (ots) - MAMMOTION (https://mammotion.com/) , Pionier auf dem Gebiet der
intelligenten Outdoor-Roboter, feiert auf der IFA 2025 die Weltpremiere seines
Tri-Fusion-Positionierungssystems - dem Ergebnis von neun Jahren
Entwicklungsarbeit im firmeneigenen Atlas Lab: Erstmals werden LiDAR
(Laser-basierte Navigation), RTK (Satellitennavigation) und die hauseigene
Vision-Kameratechnologie in einer einzigen Navigationsplattform vereint, die mit
einer Genauigkeit von ±1 Zentimeter arbeitet, dem Roboter eine automatische
Anpassung an jeden Garten ermöglicht und wie gewohnt ohne komplizierte
Einrichtung auskommt.
Navigation ohne Grenzen
RTK, LiDAR und KI-Vision - jede dieser Technologien bringt ihre Stärken, aber
auch ihre Schwächen mit sich. Das macht sich besonders in komplex geschnittenen
Gärten mit vielen Hindernissen und Höhenunterschieden schnell bemerkbar. Das
proprietäre Tri-Fusion-System von MAMMOTION kombiniert alle drei Technologien
intelligent und löst damit die klassischen Herausforderungen, mit denen die
einzelnen Technologien zu kämpfen haben. So entsteht ein einzigartiges
Navigationssystem, das genauer, anpassungsfähiger und zuverlässiger als alle
bisherigen Systeme ist:
Für kleinere Flächen bis 1.500 m² liefert LiDAR die höchste Präzision, stößt
jedoch in offenen, größeren Bereichen jedoch an Grenzen. RTK ist dagegen ideal
für große Flächen, hat jedoch Nachteile bei starker Abschattung durch Bäume oder
Gebäude, wo Satellitensignale geschwächt oder durch Reflexionen an Mauern und
Fassaden verfälscht werden können. Die Kamera-Technologie, Vision ergänzt beide
Systeme, indem die integrierte künstliche Intelligenz Objekte erkennt und
zusätzliche Orientierungspunkte für den Mähroboter liefert. Durch das nahtlose
Zusammenspiel der drei Technologien gewährleistet das System jederzeit eine
Präzision von ±1 cm - ob im Schatten oder in der Sonne, auf ebenem Boden oder an
steilen Hängen
Das intelligente, dynamische Umschalten zum jeweilig besten System erfolgt
dynamisch und intelligent: Das Tri-Fusion-System wählt in Echtzeit den jeweils
besten Positionssensor. In vielen Regionen (abhängig von der RTK-Abdeckung)
können Nutzer und Nutzerinnen durch Tri-Fusion komplett auf den Einsatz von
Begrenzungskabeln und externe Basis-Stationen verzichten.
"Zum ersten Mal vereinen wir alle drei führenden Navigationstechnologien in
einem System, das sich dynamisch an jede Umgebung anpasst und so absolute
Stabilität und Spitzenleistung gewährleistet", sagt Jayden Wei, CEO von
MAMMOTION. "Ob kleiner Stadtgarten oder weitläufiges Anwesen - Tri-Fusion
garantiert ein perfektes Mähergebnis in jeder Lage und unter allen Bedingungen."
