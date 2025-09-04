Über 100 Speaker, Shop of the Future & Retail Tech Radar 2025 / Warum digitale Transformation scheitert, welche Chancen jetzt zählen und wie Handel & Tech die Zeitenwende einleiten (FOTO)

Bad Vilbel/Frankfurt am Main (ots) - RETAIL NXT 2025: Premiere für ein neues

Handelsverständnis



RETAIL TECH RADAR 2025 zeigt, warum Digitalisierung scheitert und was jetzt

anders laufen muss



Eine Konferenz mit über 100 SpeakerInnen, dem Shop of the Future und einer

Studie, die den digitalen Transformationsprozess im Handel auf den Prüfstand

stellt.





Die digitale Transformation des Handels ist in vollem Gange, doch wie gut wird

sie in der Praxis tatsächlich gelebt? Diese Frage steht im Zentrum der RETAIL

NXT 2025 am 30. September und 1. Oktober 2025 in Bad Vilbel. Mit einem Programm

aus strategischen Insights, konkreten Use Cases und kontroversen Diskussionen

auf Augenhöhe bringt das Event Retailer, Tech-AnbieterInnen und Wissenschaft

zusammen.



Ein Highlight: die Vorstellung des neuen Retail Tech Radar 2025, entwickelt in

Kooperation zwischen der RETAIL NXT Conference und seinen akademischen Partnern

der Universität Münster sowie der Case Western Reserve University, Weatherhead

School of Management.



Retail Tech Radar 2025: Digitale Transformation zwischen Strategie und

Wirklichkeit



Die qualitative Studie untersucht erstmals, wie digitale Technologien entlang

aller Hierarchieebenen großer Handelsunternehmen wahrgenommen werden, vom

Vorstand über Store Manager bis zur Fläche.



"Die Ergebnisse zeigen: Zwischen Management und Verkaufsmitarbeitenden

existieren oft völlig unterschiedliche Vorstellungen davon, was digitale

Lösungen leisten und wie sie eingeführt werden", so Dr. Jürgen Brock,

Mitinitiator der RETAIL NXT und Co-Autor der Studie.



Präsentation auf der Main Stage: 01. Oktober, 10:15 - 10:45 Uhr



Mit: Dr. Jürgen Brock (Case Western Reserve University, Weatherhead School of

Management) & Prof. Dr. Manfred Krafft (Universität Münster)



Die Studienmacher stellen zudem ein praxisorientiertes Modell vor, das

beschreibt, unter welchen Bedingungen Digitalisierung im Handel erfolgreich

implementiert werden kann.



Weitere Highlights der RETAIL NXT 2025



Shop of the Future: Live begehbare Fläche mit Technologien aus Bereichen wie

Smart Shelf, Self-Checkout, Visual Merchandising, Connected Commerce und

In-Store Analytics



Ausgewählte SpeakerInnen: Tim Engler (CIO, OBI), Martina Novotny (CDO, ANWR

Group), Henny Steiniger (VP, MediaMarktSaturn Deutschland), Marc Opelt (CEO,

OTTO), Severin Canisius (CIO, Deichmann) u. v. m.



Fokusthemen: Unified Commerce & Customer Experience, Retail Media & Data

Analytics, Sustainability & Circular Commerce, AI am POS & in der Supply Chain,

Organisation, Leadership & Transformation



Zielgruppe & Relevanz: Die RETAIL NXT richtet sich exklusiv an EntscheiderInnen

aus Handel und Industrie. Das Event versteht sich nicht als Messe, sondern als

kuratierte Plattform für Strategie, Austausch und Vernetzung, mit über 750

Teilnehmenden aus E-Commerce, Omnichannel- und stationärem Handel.



Die Zukunft des Handels wartet nicht. Wer jetzt schon wissen will, was den

Handel morgen prägt, darf die RETAIL NXT 2025 nicht verpassen. Jetzt anmelden!



