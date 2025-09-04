    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Über 100 Speaker, Shop of the Future & Retail Tech Radar 2025 / Warum digitale Transformation scheitert, welche Chancen jetzt zählen und wie Handel & Tech die Zeitenwende einleiten (FOTO)

    Bad Vilbel/Frankfurt am Main (ots) - RETAIL NXT 2025: Premiere für ein neues
    Handelsverständnis

    RETAIL TECH RADAR 2025 zeigt, warum Digitalisierung scheitert und was jetzt
    anders laufen muss

    Eine Konferenz mit über 100 SpeakerInnen, dem Shop of the Future und einer
    Studie, die den digitalen Transformationsprozess im Handel auf den Prüfstand
    stellt.

    Die digitale Transformation des Handels ist in vollem Gange, doch wie gut wird
    sie in der Praxis tatsächlich gelebt? Diese Frage steht im Zentrum der RETAIL
    NXT 2025 am 30. September und 1. Oktober 2025 in Bad Vilbel. Mit einem Programm
    aus strategischen Insights, konkreten Use Cases und kontroversen Diskussionen
    auf Augenhöhe bringt das Event Retailer, Tech-AnbieterInnen und Wissenschaft
    zusammen.

    Ein Highlight: die Vorstellung des neuen Retail Tech Radar 2025, entwickelt in
    Kooperation zwischen der RETAIL NXT Conference und seinen akademischen Partnern
    der Universität Münster sowie der Case Western Reserve University, Weatherhead
    School of Management.

    Retail Tech Radar 2025: Digitale Transformation zwischen Strategie und
    Wirklichkeit

    Die qualitative Studie untersucht erstmals, wie digitale Technologien entlang
    aller Hierarchieebenen großer Handelsunternehmen wahrgenommen werden, vom
    Vorstand über Store Manager bis zur Fläche.

    "Die Ergebnisse zeigen: Zwischen Management und Verkaufsmitarbeitenden
    existieren oft völlig unterschiedliche Vorstellungen davon, was digitale
    Lösungen leisten und wie sie eingeführt werden", so Dr. Jürgen Brock,
    Mitinitiator der RETAIL NXT und Co-Autor der Studie.

    Präsentation auf der Main Stage: 01. Oktober, 10:15 - 10:45 Uhr

    Mit: Dr. Jürgen Brock (Case Western Reserve University, Weatherhead School of
    Management) & Prof. Dr. Manfred Krafft (Universität Münster)

    Die Studienmacher stellen zudem ein praxisorientiertes Modell vor, das
    beschreibt, unter welchen Bedingungen Digitalisierung im Handel erfolgreich
    implementiert werden kann.

    Weitere Highlights der RETAIL NXT 2025

    Shop of the Future: Live begehbare Fläche mit Technologien aus Bereichen wie
    Smart Shelf, Self-Checkout, Visual Merchandising, Connected Commerce und
    In-Store Analytics

    Ausgewählte SpeakerInnen: Tim Engler (CIO, OBI), Martina Novotny (CDO, ANWR
    Group), Henny Steiniger (VP, MediaMarktSaturn Deutschland), Marc Opelt (CEO,
    OTTO), Severin Canisius (CIO, Deichmann) u. v. m.

    Fokusthemen: Unified Commerce & Customer Experience, Retail Media & Data
    Analytics, Sustainability & Circular Commerce, AI am POS & in der Supply Chain,
    Organisation, Leadership & Transformation

    Zielgruppe & Relevanz: Die RETAIL NXT richtet sich exklusiv an EntscheiderInnen
    aus Handel und Industrie. Das Event versteht sich nicht als Messe, sondern als
    kuratierte Plattform für Strategie, Austausch und Vernetzung, mit über 750
    Teilnehmenden aus E-Commerce, Omnichannel- und stationärem Handel.

    Die Zukunft des Handels wartet nicht. Wer jetzt schon wissen will, was den
    Handel morgen prägt, darf die RETAIL NXT 2025 nicht verpassen. Jetzt anmelden!

    Pressekontakt:

    Pressekontakt & Akkreditierung RETAILNXT
    Termin: 30.09. bis 01.10.2025
    Ort: RETAIL NXT, VILCO Kongresscentrum, Bad Vilbel bei Frankfurt
    Kontakt: mailto:presse@retail-nxt.com
    Akkreditierung unter: http://www.retail-nxt.com/presse

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/75541/6110702
    OTS: FLEET Events GmbH




