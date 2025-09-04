RETAIL NXT 2025
Über 100 Speaker, Shop of the Future & Retail Tech Radar 2025 / Warum digitale Transformation scheitert, welche Chancen jetzt zählen und wie Handel & Tech die Zeitenwende einleiten (FOTO)
Bad Vilbel/Frankfurt am Main (ots) - RETAIL NXT 2025: Premiere für ein neues
Handelsverständnis
RETAIL TECH RADAR 2025 zeigt, warum Digitalisierung scheitert und was jetzt
anders laufen muss
Eine Konferenz mit über 100 SpeakerInnen, dem Shop of the Future und einer
Studie, die den digitalen Transformationsprozess im Handel auf den Prüfstand
stellt.
Die digitale Transformation des Handels ist in vollem Gange, doch wie gut wird
sie in der Praxis tatsächlich gelebt? Diese Frage steht im Zentrum der RETAIL
NXT 2025 am 30. September und 1. Oktober 2025 in Bad Vilbel. Mit einem Programm
aus strategischen Insights, konkreten Use Cases und kontroversen Diskussionen
auf Augenhöhe bringt das Event Retailer, Tech-AnbieterInnen und Wissenschaft
zusammen.
Ein Highlight: die Vorstellung des neuen Retail Tech Radar 2025, entwickelt in
Kooperation zwischen der RETAIL NXT Conference und seinen akademischen Partnern
der Universität Münster sowie der Case Western Reserve University, Weatherhead
School of Management.
Retail Tech Radar 2025: Digitale Transformation zwischen Strategie und
Wirklichkeit
Die qualitative Studie untersucht erstmals, wie digitale Technologien entlang
aller Hierarchieebenen großer Handelsunternehmen wahrgenommen werden, vom
Vorstand über Store Manager bis zur Fläche.
"Die Ergebnisse zeigen: Zwischen Management und Verkaufsmitarbeitenden
existieren oft völlig unterschiedliche Vorstellungen davon, was digitale
Lösungen leisten und wie sie eingeführt werden", so Dr. Jürgen Brock,
Mitinitiator der RETAIL NXT und Co-Autor der Studie.
Präsentation auf der Main Stage: 01. Oktober, 10:15 - 10:45 Uhr
Mit: Dr. Jürgen Brock (Case Western Reserve University, Weatherhead School of
Management) & Prof. Dr. Manfred Krafft (Universität Münster)
Die Studienmacher stellen zudem ein praxisorientiertes Modell vor, das
beschreibt, unter welchen Bedingungen Digitalisierung im Handel erfolgreich
implementiert werden kann.
Weitere Highlights der RETAIL NXT 2025
Shop of the Future: Live begehbare Fläche mit Technologien aus Bereichen wie
Smart Shelf, Self-Checkout, Visual Merchandising, Connected Commerce und
In-Store Analytics
Ausgewählte SpeakerInnen: Tim Engler (CIO, OBI), Martina Novotny (CDO, ANWR
Group), Henny Steiniger (VP, MediaMarktSaturn Deutschland), Marc Opelt (CEO,
OTTO), Severin Canisius (CIO, Deichmann) u. v. m.
Fokusthemen: Unified Commerce & Customer Experience, Retail Media & Data
Analytics, Sustainability & Circular Commerce, AI am POS & in der Supply Chain,
Organisation, Leadership & Transformation
Zielgruppe & Relevanz: Die RETAIL NXT richtet sich exklusiv an EntscheiderInnen
aus Handel und Industrie. Das Event versteht sich nicht als Messe, sondern als
kuratierte Plattform für Strategie, Austausch und Vernetzung, mit über 750
Teilnehmenden aus E-Commerce, Omnichannel- und stationärem Handel.
Die Zukunft des Handels wartet nicht. Wer jetzt schon wissen will, was den
Handel morgen prägt, darf die RETAIL NXT 2025 nicht verpassen. Jetzt anmelden!
Pressekontakt:
Pressekontakt & Akkreditierung RETAILNXT
Termin: 30.09. bis 01.10.2025
Ort: RETAIL NXT, VILCO Kongresscentrum, Bad Vilbel bei Frankfurt
Kontakt: mailto:presse@retail-nxt.com
Akkreditierung unter: http://www.retail-nxt.com/presse
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/75541/6110702
OTS: FLEET Events GmbH
