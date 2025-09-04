    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stuttgart (ots) -

    - Seturion vereinheitlicht fragmentierte Abwicklungslandschaft in Europa und
    beseitigt grenzüberschreitende Hindernisse
    - Plattform ermöglicht erhebliche Kosteneinsparungen durch Einsatz der
    Blockchain-Technologie
    - Seturion steht allen Banken, Brokern, Handelsplätzen - klassischen und
    digitalen - und Tokenisierungsplattformen in Europa offen
    - Offene Architektur mit einfacher Konnektivität; unterstützt öffentliche und
    private Blockchains; Abrechnung gegen Zentralbankgeld oder On-Chain-Geld;
    Abdeckung aller Anlageklassen
    - Europäische Handelsplätze der Boerse Stuttgart Group werden sich als
    Pilotkunden an Seturion anbinden, weitere Partner werden folgen

    Die Boerse Stuttgart Group baut die digitale Kapitalmarktinfrastruktur der
    Zukunft auf: Seturion, eine paneuropäische, Blockchain-basierte Plattform für
    die schnelle und kosteneffiziente Abwicklung von tokenisierten Assets -
    unabhängig von nationalen Grenzen.

    Seturion steht allen Marktteilnehmern in Europa offen: Banken, Brokern,
    klassischen und digitalen Handelsplätzen sowie Tokenisierungsplattformen. Sie
    können sich dank der offenen Architektur und des modularen Aufbaus von Seturion
    auf einfache Weise anbinden. Seturion ist die erste echte paneuropäische
    Industrielösung. Sie beseitigt grenzüberschreitende Hindernisse und
    vereinheitlicht die zersplitterte Abwicklungslandschaft, die derzeit einem
    einheitlichen europäischen Kapitalmarkt entgegensteht.

    Seturion wird die Abwicklung von Transaktionen in allen Anlageklassen deutlich
    schneller und kosteneffizienter machen. Die einzigartige modulare
    Abwicklungslösung von Seturion unterstützt tokenisierte Assets auf öffentlichen
    und privaten Blockchains sowie die Abwicklung gegen Zentralbankgeld und
    On-Chain-Geld.

    Die Seturion-Abwicklungslösung wird bereits von BX Digital genutzt, dem von der
    FINMA regulierten DLT-Handelssystem in der Schweiz. Im Jahr 2024 wurde die
    Lösung im Rahmen der EZB-Blockchain-Trials mit führenden europäischen Banken
    erfolgreich getestet.

    Alle Handelsplätze in Europa können sich auf einfache Weise an Seturion
    anbinden. Dadurch können sie den Handel mit tokenisierten Assets anbieten -
    sogar ohne eine eigene DLT-Lizenz. Banken und Broker können ihre bestehenden
    Anbindungen zu diesen Handelsplätzen weiter nutzen. Die verschiedenen -
    klassischen und digitalen - Handelsplätze der Boerse Stuttgart Group werden sich
    als Pilotkunden an Seturion anbinden, weitere Partner werden bald folgen.

    Dr. Matthias Voelkel, CEO der Boerse Stuttgart Group: "Seturion ist die erste
    digitale paneuropäische Abwicklungsplattform für tokenisierte Assets. Mit einer
    wirklich offenen Architektur wollen wir die derzeitigen nationalen Silos in der
    Abwicklungsinfrastruktur überwinden und einen einheitlichen europäischen
    Kapitalmarkt in die Tat umsetzen. Deshalb haben wir Seturion als Industrielösung
    konzipiert: Sie steht allen Marktteilnehmern offen, und wir freuen uns darauf,
    Seturion gemeinsam mit ihnen aufzubauen und zu skalieren."

    Vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden wird das Führungsteam von
    Seturion von Dr. Lidia Kurt (CEO) geleitet werden. Ihr zur Seite stehen Sven
    Wilke (stellvertretender CEO und CGO), Dirk Kruwinnus (CPO) und Samuel Bisig
    (CTO) - eine Gruppe erfahrener Experten für tokenisierte Assets. Als Chief
    Digital Assets Officer der Boerse Stuttgart Group ist Lucas Bruggeman der
    designierte Vorsitzende des Beirats von Seturion - beide Funktionen unterliegen
    der Zustimmung der Aufsichtsbehörden. Ein Lizenzantrag bei der BaFin im Rahmen
    des DLT Pilot Regimes wurde von der Boerse Stuttgart Group gestellt.

    "Mit Seturion können Marktteilnehmer in ganz Europa neue Geschäftsmöglichkeiten
    rund um tokenisierte Assets erschließen. Unsere Partner profitieren von
    erheblichen Kosteneinsparungen bei der Abwicklung von bis zu 90 Prozent. Wir
    haben unsere einzigartige Infrastruktur über mehrere Jahre hinweg aufgebaut. Mit
    Seturion skalieren wir diese Infrastruktur europaweit", sagt Dr. Lidia Kurt.

    Weitere Informationen zu Seturion: http://www.seturion.com

    Pressekontakt:

    Boerse Stuttgart Group
    mailto:presse@boerse-stuttgart.de
    https://group.boerse-stuttgart.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/80210/6110713
    OTS: Börse Stuttgart




