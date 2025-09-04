    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSanofi AktievorwärtsNachrichten zu Sanofi

    Sanofi

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Studienerfolg mit Neurodermitis-Medikament - Börse jedoch enttäuscht

    Für Sie zusammengefasst
    • Sanofi erzielt Studienerfolg mit Amlitelimab bei Neurodermitis.
    • Aktie fiel um bis zu 10% trotz vielversprechender Daten.
    • Amlitelimab könnte seltener dosiert werden als Dupixent.
    Sanofi - Studienerfolg mit Neurodermitis-Medikament - Börse jedoch enttäuscht
    Foto: Jan Woitas - dpa

    PARIS (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Sanofi hat einen wichtigen Studienerfolg mit einem Neurodermitis-Medikament erzielt. Der Wirkstoff Amlitelimab habe in klinischen Tests bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis alle wichtigen Ziele erreicht, teilten die Franzosen am Donnerstag in Paris mit. An der Börse war das Medikament zuletzt als möglicher Ersatz für den Kassenschlager Dupixent gehandelt worden, dessen Patentschutz in einigen Jahren ausläuft. Auf die aktuellen Nachrichten verlor die Aktie im Vormittagshandel jedoch bis zu zehn Prozent. Analysten kritisierten, dass das Mittel im Vergleich zu Dupixent schlechter abgeschnitten habe.

    Für Sanofis Forschungs- und Entwicklungsleiter Houman Ashrafian sind die Daten jedoch vielversprechend, wie er betonte. "Amlitelimab könnte einen bedeutenden Fortschritt in der Behandlung der atopischen Dermatitis mit klinisch bedeutender und progressiv steigender Wirksamkeit darstellen, mit dem Potenzial einer Dosierung von nur viermal im Jahr", sagte er. Das wäre deutlich seltener als das aktuelle Behandlungsintervall von Dupixent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Sanofi S.A.!
    Long
    68,78€
    Basispreis
    0,88
    Ask
    × 8,06
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    88,15€
    Basispreis
    1,13
    Ask
    × 7,44
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Sanofi testet Amlitelimab bereits seit geraumer Zeit unter anderem zur Behandlung von Atopischer Dermatis, einer Hautkrankheit mit Ekzemen, die auch als Neurodermitis bekannt ist. An der aktuellen Studie (Coast 1) der Phase III seien alle vorrangigen und wichtige nachrangige Ziele (primäre und sekundäre Endpunkte) erreicht worden, hieß es.

    Den Probanden wurde das Mittel in verschiedenen Dosen entweder alle vier oder alle zwölf Wochen gespritzt. Hierbei zeigte sich laut dem Konzern in Woche 24 eine statistisch signifikante und klinisch bedeutende Verbesserung des Hautbildes und der Schwere der Erkrankung im Vergleich zu der Vergleichsgruppe, die ein Placebo erhalten hatte. Ashrafian wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass viele der Teilnehmer bereits vorher mit "fortschrittlichen Therapien" behandelt worden seien. Weitere Daten sollen auf einem anstehenden Medizinerkongress veröffentlicht werden.

    Neben der aktuellen Studie führt Sanofi noch vier weitere der fortgeschrittenen Phase III durch. Die Ergebnisse dieses klinischen Entwicklungsprogramms sollen bis 2026 bekannt sein und - so die Hoffnungen des Konzerns - die Grundlage für weltweite Zulassungsanträge bilden./tav/mis/stk

    Sanofi

    -10,46 %
    -0,49 %
    +5,06 %
    -1,94 %
    -16,94 %
    +6,88 %
    +6,23 %
    +1,39 %
    +99,43 %
    ISIN:FR0000120578WKN:920657

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sanofi Aktie

    Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,86 % und einem Kurs von 77,70 auf Tradegate (04. September 2025, 12:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sanofi Aktie um -0,49 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von Sanofi bezifferte sich zuletzt auf 94,86 Mrd..

    Sanofi zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Sanofi Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +16,61 %/+55,48 % bedeutet.






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Sanofi Studienerfolg mit Neurodermitis-Medikament - Börse jedoch enttäuscht Der Pharmakonzern Sanofi hat einen wichtigen Studienerfolg mit einem Neurodermitis-Medikament erzielt. Der Wirkstoff Amlitelimab habe in klinischen Tests bei Patienten mit mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis alle wichtigen Ziele …