    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    US-Treasurys

    317 Aufrufe 317 0 Kommentare 0 Kommentare

    Weltweiter Anleihen-Ausverkauf: Gold als der einzige sichere Hafen?

    Steigende Anleiherenditen weltweit sorgen seit einigen Tagen für Schlagzeilen – ebenso wie der Höhenflug des Goldpreises.

    Für Sie zusammengefasst
    US-Treasurys - Weltweiter Anleihen-Ausverkauf: Gold als der einzige sichere Hafen?
    Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - SVEN SIMON

    Zwar besteht zwischen beiden kein inverses Verhältnis, doch in der Regel nehmen höhere Renditen dem Edelmetall etwas von seinem Glanz.

    Im Kampf um möglichst sichere Anlagen scheint Gold nun jedoch die Oberhand zu gewinnen, da Anleger ihre traditionelle Safe-Haven-Strategie überdenken. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NYMEX WTI Rohöl (Light Sweet Crude Oil) 01/2026 Future!
    Short
    66,50€
    Basispreis
    3,59
    Ask
    × 14,96
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    58,50€
    Basispreis
    3,73
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    In den USA stieg die Rendite für 30-jährige Staatsanleihen am Mittwoch erstmals seit Juli über die Marke von 5 Prozent. Auch die Rendite der 30-jährigen japanischen Staatsanleihe erreichte ein Rekordhoch – ein Plus von 100 Basispunkten seit Jahresbeginn, bedingt durch anhaltende Inflation, negative Realzinsen und politische Instabilität.

    In Großbritannien kletterten die 30-jährigen Anleiherenditen in dieser Woche auf den höchsten Stand seit 1998, in Frankreich ist die Risikoprämie auf 30-jährige Schuldtitel so hoch wie 2008. Selbst deutsche Bundesanleihen, die Anfang des Jahres noch von der Nachfrage nach sicheren Anlagen profitiert hatten, gerieten unter Verkaufsdruck – die 30-jährige Rendite stieg auf ein 14-Jahres-Hoch.

    Gold hingegen setzt seinen Rekordlauf fort und erreichte am Mittwoch ein neues Allzeithoch von 3.578,50 US-Dollar.

    Gold

    +8,26 %
    +4,74 %
    +41,37 %
    +58,04 %
    +84,35 %
    +126,40 %
    +617,79 %
    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0

    Steigende Renditen machen Gold typischerweise weniger attraktiv, da es keine Zinsen abwirft. Doch als Inflationsschutz hat es derzeit eine besondere Anziehungskraft, so Marktbeobachter.

    Ein Teil der Attraktivität von Gold liegt auch in seiner Unabhängigkeit, so Analysten. Anders als Anleihen, die eine Rückzahlung des investierten Kapitals zu einem zukünftigen Zeitpunkt versprechen und daher höhere Renditen erfordern, um Inflationsrisiken auszugleichen, ist Gold ein physischer Vermögenswert, der nicht durch fiskalische Misswirtschaft oder politische Einflussnahme entwertet werden kann.

    Tipp aus der RedaktionEinfach mehr Rendite. Bei SMARTBROKER+ Rohstoffe handeln!

     

    Gold wird zunehmend als Wertaufbewahrung gekauft, da Investoren eine Entwertung des Fiat-Währungssystems fürchten.

    Die gestiegenen Renditen werfen die Frage auf, wie hoch sie noch steigen müssen, bevor Anleger die Prämie für attraktiv genug halten, um wieder in langlaufende Anleihen einzusteigen.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 3729,61$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Solarbranche vor dem Mega-Comeback?
    Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    US-Treasurys Weltweiter Anleihen-Ausverkauf: Gold als der einzige sichere Hafen? Steigende Anleiherenditen sorgen seit einigen Tagen für Schlagzeilen – ebenso wie der Höhenflug des Goldpreises.