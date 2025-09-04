Weltweiter Anleihen-Ausverkauf: Gold als der einzige sichere Hafen?

Im Kampf um möglichst sichere Anlagen scheint Gold nun jedoch die Oberhand zu gewinnen, da Anleger ihre traditionelle Safe-Haven-Strategie überdenken.

Zwar besteht zwischen beiden kein inverses Verhältnis, doch in der Regel nehmen höhere Renditen dem Edelmetall etwas von seinem Glanz.

Möchten Sie externe Inhalte erlauben? An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren. Externe Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Inhalt direkt aufrufen: Inhalt direkt aufrufen: Episode

In den USA stieg die Rendite für 30-jährige Staatsanleihen am Mittwoch erstmals seit Juli über die Marke von 5 Prozent. Auch die Rendite der 30-jährigen japanischen Staatsanleihe erreichte ein Rekordhoch – ein Plus von 100 Basispunkten seit Jahresbeginn, bedingt durch anhaltende Inflation, negative Realzinsen und politische Instabilität.

In Großbritannien kletterten die 30-jährigen Anleiherenditen in dieser Woche auf den höchsten Stand seit 1998, in Frankreich ist die Risikoprämie auf 30-jährige Schuldtitel so hoch wie 2008. Selbst deutsche Bundesanleihen, die Anfang des Jahres noch von der Nachfrage nach sicheren Anlagen profitiert hatten, gerieten unter Verkaufsdruck – die 30-jährige Rendite stieg auf ein 14-Jahres-Hoch.

Gold hingegen setzt seinen Rekordlauf fort und erreichte am Mittwoch ein neues Allzeithoch von 3.578,50 US-Dollar.

Steigende Renditen machen Gold typischerweise weniger attraktiv, da es keine Zinsen abwirft. Doch als Inflationsschutz hat es derzeit eine besondere Anziehungskraft, so Marktbeobachter.

Ein Teil der Attraktivität von Gold liegt auch in seiner Unabhängigkeit, so Analysten. Anders als Anleihen, die eine Rückzahlung des investierten Kapitals zu einem zukünftigen Zeitpunkt versprechen und daher höhere Renditen erfordern, um Inflationsrisiken auszugleichen, ist Gold ein physischer Vermögenswert, der nicht durch fiskalische Misswirtschaft oder politische Einflussnahme entwertet werden kann.

Tipp aus der Redaktion Einfach mehr Rendite. Bei Einfach mehr Rendite. Bei SMARTBROKER+ Rohstoffe handeln!

Gold wird zunehmend als Wertaufbewahrung gekauft, da Investoren eine Entwertung des Fiat-Währungssystems fürchten.

Die gestiegenen Renditen werfen die Frage auf, wie hoch sie noch steigen müssen, bevor Anleger die Prämie für attraktiv genug halten, um wieder in langlaufende Anleihen einzusteigen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 3729,61 $ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

Solarbranche vor dem Mega-Comeback? Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound! Jetzt Report kostenlos herunterladen!