Weltweiter Anleihen-Ausverkauf: Gold als der einzige sichere Hafen?
Steigende Anleiherenditen weltweit sorgen seit einigen Tagen für Schlagzeilen – ebenso wie der Höhenflug des Goldpreises.
- Steigende Anleiherenditen belasten Goldtradition.
- Gold erreicht Rekordhoch von 3.578,50 US-Dollar.
- Anleger suchen Sicherheit in Gold als Wertaufbewahrung.
Zwar besteht zwischen beiden kein inverses Verhältnis, doch in der Regel nehmen höhere Renditen dem Edelmetall etwas von seinem Glanz.
Im Kampf um möglichst sichere Anlagen scheint Gold nun jedoch die Oberhand zu gewinnen, da Anleger ihre traditionelle Safe-Haven-Strategie überdenken.
In den USA stieg die Rendite für 30-jährige Staatsanleihen am Mittwoch erstmals seit Juli über die Marke von 5 Prozent. Auch die Rendite der 30-jährigen japanischen Staatsanleihe erreichte ein Rekordhoch – ein Plus von 100 Basispunkten seit Jahresbeginn, bedingt durch anhaltende Inflation, negative Realzinsen und politische Instabilität.
In Großbritannien kletterten die 30-jährigen Anleiherenditen in dieser Woche auf den höchsten Stand seit 1998, in Frankreich ist die Risikoprämie auf 30-jährige Schuldtitel so hoch wie 2008. Selbst deutsche Bundesanleihen, die Anfang des Jahres noch von der Nachfrage nach sicheren Anlagen profitiert hatten, gerieten unter Verkaufsdruck – die 30-jährige Rendite stieg auf ein 14-Jahres-Hoch.
Gold hingegen setzt seinen Rekordlauf fort und erreichte am Mittwoch ein neues Allzeithoch von 3.578,50 US-Dollar.
Steigende Renditen machen Gold typischerweise weniger attraktiv, da es keine Zinsen abwirft. Doch als Inflationsschutz hat es derzeit eine besondere Anziehungskraft, so Marktbeobachter.
Ein Teil der Attraktivität von Gold liegt auch in seiner Unabhängigkeit, so Analysten. Anders als Anleihen, die eine Rückzahlung des investierten Kapitals zu einem zukünftigen Zeitpunkt versprechen und daher höhere Renditen erfordern, um Inflationsrisiken auszugleichen, ist Gold ein physischer Vermögenswert, der nicht durch fiskalische Misswirtschaft oder politische Einflussnahme entwertet werden kann.
Gold wird zunehmend als Wertaufbewahrung gekauft, da Investoren eine Entwertung des Fiat-Währungssystems fürchten.
Die gestiegenen Renditen werfen die Frage auf, wie hoch sie noch steigen müssen, bevor Anleger die Prämie für attraktiv genug halten, um wieder in langlaufende Anleihen einzusteigen.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion