    Milliardenmarkt für EV-Batterien wächst rasant - Europas Hersteller drohen abgehängt zu werden

    München (ots) -

    - Das Marktpotenzial für Elektrofahrzeug-Batterien in Europa wird sich bis 2030
    auf 54 Milliarden Euro verdreifachen.
    - Derzeit stammen 70 Prozent aller weltweit produzierten Batterien aus Asien.
    - Für eine starke Marktposition benötigen europäische Batterieproduzenten einen
    heimischen Marktanteil von mindestens 40 Prozent.

    Allein in Europa wird sich das Marktpotenzial für Elektroauto-Batterien nach
    Berechnungen von Deloitte in den nächsten fünf Jahren mehr als verdreifachen -
    von derzeit 16,3 auf 54 Milliarden Euro im Jahr 2030. Grund ist der Hochlauf von
    Elektroautos - weltweit steigt ihr Anteil an allen verkauften Pkws zeitgleich
    von 18 auf 43 Prozent. Allerdings besteht die Gefahr, dass europäische
    Unternehmen an diesem Boom kaum partizipieren werden, denn die Abhängigkeit von
    asiatischen Herstellern ist und bleibt hoch, wie eine aktuelle Studie von
    Deloitte zeigt.

    Demnach wurden im Jahr 2024 70 Prozent der weltweiten Kapazität für
    Elektroauto-Batterien in China produziert. 13 Prozent kamen aus Europa und 11
    Prozent aus Nordamerika. Allerdings kamen nur drei Prozent der aus Europa
    stammenden Batterien auch von europäischen Herstellern, 97 Prozent dagegen von
    asiatischen Unternehmen.

    Laut der Studie wird 2030 immer noch fast die Hälfte (47%) der EV-Batterien aus
    China kommen, 18 Prozent aus Nordamerika. Der in Europa produzierte Anteil wird
    zwar auf 25 Prozent steigen - jedoch stammt ein Großteil dieser Batterien immer
    noch von asiatischen Produzenten (70%) und nur 27 Prozent von europäischen
    Herstellern.

    Abhängigkeit von asiatischen Produzenten zementiert

    Dr. Harald Proff, Sektorleiter Automotive bei Deloitte, erklärt: "In den
    vergangenen Jahren ist ein Großteil der Batterieprojekte in Europa gescheitert,
    etwa aufgrund von fehlendem Zugang zu kritischen Rohstoffen, hohen
    Kapitalanforderungen, betrieblichen Ineffizienzen und einem schleppenden
    Hochlauf der E-Mobilität. Dennoch haben wir es mit einem stark wachsenden Markt
    zu tun, denn das Produkt Elektroauto wird immer günstiger und attraktiver. Die
    aktuelle Entwicklung bei der Umsetzung von Projekten zur Batterieproduktion
    hierzulande ist nicht nur eine verpasste Chance, sondern zementiert auch die
    Abhängigkeit von asiatischen Produzenten."

    Laut Analysen von Deloitte benötigt Europa für eine starke Marktposition einen
    Anteil von mindestens 40 Prozent an der heimischen Batterieproduktion. Grundlage
