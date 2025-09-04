Milliardenmarkt für EV-Batterien wächst rasant - Europas Hersteller drohen abgehängt zu werden

--------------------------------------------------------------

https://ots.de/JDM2qO

- Das Marktpotenzial für Elektrofahrzeug-Batterien in Europa wird sich bis 2030auf 54 Milliarden Euro verdreifachen.- Derzeit stammen 70 Prozent aller weltweit produzierten Batterien aus Asien.- Für eine starke Marktposition benötigen europäische Batterieproduzenten einenheimischen Marktanteil von mindestens 40 Prozent.Allein in Europa wird sich das Marktpotenzial für Elektroauto-Batterien nachBerechnungen von Deloitte in den nächsten fünf Jahren mehr als verdreifachen -von derzeit 16,3 auf 54 Milliarden Euro im Jahr 2030. Grund ist der Hochlauf vonElektroautos - weltweit steigt ihr Anteil an allen verkauften Pkws zeitgleichvon 18 auf 43 Prozent. Allerdings besteht die Gefahr, dass europäischeUnternehmen an diesem Boom kaum partizipieren werden, denn die Abhängigkeit vonasiatischen Herstellern ist und bleibt hoch, wie eine aktuelle Studie vonDeloitte zeigt.Demnach wurden im Jahr 2024 70 Prozent der weltweiten Kapazität fürElektroauto-Batterien in China produziert. 13 Prozent kamen aus Europa und 11Prozent aus Nordamerika. Allerdings kamen nur drei Prozent der aus Europastammenden Batterien auch von europäischen Herstellern, 97 Prozent dagegen vonasiatischen Unternehmen.Laut der Studie wird 2030 immer noch fast die Hälfte (47%) der EV-Batterien ausChina kommen, 18 Prozent aus Nordamerika. Der in Europa produzierte Anteil wirdzwar auf 25 Prozent steigen - jedoch stammt ein Großteil dieser Batterien immernoch von asiatischen Produzenten (70%) und nur 27 Prozent von europäischenHerstellern.Abhängigkeit von asiatischen Produzenten zementiertDr. Harald Proff, Sektorleiter Automotive bei Deloitte, erklärt: "In denvergangenen Jahren ist ein Großteil der Batterieprojekte in Europa gescheitert,etwa aufgrund von fehlendem Zugang zu kritischen Rohstoffen, hohenKapitalanforderungen, betrieblichen Ineffizienzen und einem schleppendenHochlauf der E-Mobilität. Dennoch haben wir es mit einem stark wachsenden Marktzu tun, denn das Produkt Elektroauto wird immer günstiger und attraktiver. Dieaktuelle Entwicklung bei der Umsetzung von Projekten zur Batterieproduktionhierzulande ist nicht nur eine verpasste Chance, sondern zementiert auch dieAbhängigkeit von asiatischen Produzenten."Laut Analysen von Deloitte benötigt Europa für eine starke Marktposition einenAnteil von mindestens 40 Prozent an der heimischen Batterieproduktion. Grundlage