RBC stuft NATIONAL GRID auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat National Grid nach einem Gespräch mit Finanzchef Andy Agg im Rahmen einer hauseigenen Branchenkonferenz mit einem Kursziel von 1125 Pence auf "Sector Perform" belassen. Dies schrieb Alexander Wheeler in einer Einschätzung vom Mittwochabend./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 16:21 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 16:21 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die National Grid Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,56 % und einem Kurs von 12,00EUR auf Tradegate (04. September 2025, 11:47 Uhr) gehandelt.



